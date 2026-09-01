Đẳng cấp ca sĩ "sinh ra để nổi tiếng": Giật trọn tâm điểm sân bóng, 40.000 người cổ vũ hát theo từng chữ

Nữ ca sĩ khiến nhiều người choáng ngợp khi chiếm trọn spotlight tại một sự kiện thể thao gần đây.

Mới đây, một sự kiện có sự tham gia của Nayeon (TWICE) tại Đài Loan (Trung Quốc) đang trở thành đề tài bàn tán trên mạng xã hội khi nữ thần tượng xuất hiện tại một trận đấu bóng chày ném bóng mở màn mà có màn trình diễn tại đây. Những khoảnh khắc ghi lại màn trình diễn của Nayeon nhanh chóng được chia sẻ khắp nơi, đặc biệt là hình ảnh hàng chục nghìn khán giả đồng loạt hát theo nữ thần tượng.

Một sự kiện có sự tham gia của Nayeon (TWICE) tại Đài Loan (Trung Quốc) đang trở thành đề tài bàn tán trên mạng xã hội

Nayeon tham gia khai bóng mở màn cho trận đấu bóng chày tại Đài Loan (Trung Quốc), đồng thời mang đến sân khấu biểu diễn tại Taipei Dome, sân vận động trong nhà có sức chứa khoảng 40.000 khán giả. Nữ thần tượng lần lượt trình diễn những ca khúc solo quen thuộc như POP!, Something, CANDYFLOSS, MEEEEEE, Magic và ABCD. Những clip ghi lại phần trình diễn của Nayeon sau đó được chia sẻ trên mạng xã hội và nhanh chóng trở thành chủ đề bàn tán.

Nayeon biểu diễn tại sự kiện

Đáng chú ý, dù chỉ tham gia một phần hoạt động bên lề của trận đấu bóng chày, phản ứng của khán giả dành cho Nayeon vẫn vô cùng cuồng nhiệt. Gần như toàn bộ khán đài đồng loạt hát theo nữ thần tượng, trong khi lightstick cũng được thắp sáng và chuyển sang màu xanh, tạo nên khung cảnh nổi bật tại sân vận động.





Đoạn clip cả sân bóng hát theo Nayeon đang viral

Cả khán đài phủ ngập lighstick màu xanh - màu đại diện của Nayeon

Những hình ảnh này sau đó tiếp tục được người hâm mộ ghi lại và chia sẻ trên mạng xã hội. Nhiều người không khỏi trầm trồ trước độ nổi tiếng của Nayeon tại nơi đây, đồng thời dành lời khen cho khả năng trình diễn cũng như sức hút khổng lồ của nữ thần tượng.

Sở dĩ Nayeon nhận được sự ủng hộ nhiệt tình như vậy tại Đài Loan (Trung Quốc) một phần đến từ danh tiếng được cô và TWICE xây dựng trong nhiều năm qua. Bên cạnh đó, Tzuyu, thành viên cùng nhóm và là người Đài Loan (Trung Quốc), cũng góp phần giúp hình ảnh TWICE được duy trì mạnh mẽ tại thị trường này.

Nayeon vẫn giữ được lượng fan lớn và khả năng tạo sức hút riêng sau 11 năm hoạt động

Trong năm 2025 và 2026, TWICE đã có 5 đêm diễn tại Đài Loan (Trung Quốc) trong khuôn khổ tour THIS IS FOR. 5 đêm diễn bán khoảng 239.000 vé, thu hơn 40,4 triệu USD, tương đương hơn 1.050 tỷ đồng.

Những con số trên cho thấy sức hút của TWICE tại Đài Loan (Trung Quốc) vẫn được duy trì mạnh mẽ sau nhiều năm. Và khi Nayeon xuất hiện với tư cách nghệ sĩ solo, nữ thần tượng vẫn nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình từ đông đảo khán giả. Đây cũng là một trong những minh chứng rõ nét cho việc thành viên TWICE vẫn giữ được lượng fan lớn và khả năng tạo sức hút riêng sau 11 năm hoạt động.

Ngay từ những năm đầu sự nghiệp, Nayeon đã là một trong những thành viên nổi bật của TWICE khi đảm nhận vị trí center và sub vocal

Nayeon tên thật là Im Nayeon, sinh năm 1995. Cô chính thức ra mắt cùng TWICE vào tháng 10/2015. Ngay từ những năm đầu sự nghiệp, Nayeon đã là một trong những thành viên nổi bật của nhóm khi đảm nhận vị trí center và sub vocal. Cô gây chú ý bởi ngoại hình nhỏ nhắn, đáng yêu, nhan sắc trong trẻo cùng khả năng ca hát, nhảy và trình diễn đồng đều.

Chuỗi thành công kéo dài qua nhiều năm giúp TWICE trở thành một trong những nhóm nữ có sức ảnh hưởng lớn tại thị trường châu Á cũng như từng bước mở rộng hoạt động ra toàn cầu

Cùng TWICE, Nayeon góp mặt trong hành trình đưa nhóm trở thành một trong những girlgroup hàng đầu thế hệ thứ 3. Nhóm liên tiếp tạo được dấu ấn với loạt hit như Like Ooh Ahh, CHEER UP, TT, Knock Knock, Signal, Likey, Heart Shaker, What Is Love?, Dance The Night Away, YES Or YES, FANCY, Feel Special... Chuỗi thành công kéo dài qua nhiều năm giúp TWICE trở thành một trong những nhóm nữ có sức ảnh hưởng lớn tại thị trường châu Á cũng như từng bước mở rộng hoạt động ra toàn cầu.

Nayeon là một trong những thành viên hút fan hàng đầu của TWICE

Nayeon cũng được xem là một trong những thành viên hút fan hàng đầu của TWICE. Nữ thần tượng từng được truyền thông ưu ái gọi là “sinh ra để thành người nổi tiếng". Hình ảnh tươi sáng, dễ gần cùng thần thái tự tin trên sân khấu giúp cô duy trì được lượng người hâm mộ riêng bên cạnh sức hút chung của TWICE.

Nayeon từng được truyền thông ưu ái gọi là “sinh ra để thành người nổi tiếng"

Bên cạnh sự nghiệp cùng TWICE, Nayeon còn có hành trình solo đáng chú ý. Năm 2022, nữ thần tượng chính thức ra mắt với EP IM NAYEON và ca khúc chủ đề POP!. Sản phẩm nhanh chóng đạt được nhiều thành tích đáng kể. IM NAYEON debut ở vị trí #7 trên Billboard 200. Cùng năm, cô nhận giải Best Female Artist tại MAMA 2022. Ca khúc POP! cũng trở thành một trong những sản phẩm solo nổi tiếng nhất của Nayeon. MV hiện đã đạt hơn 259 triệu lượt xem trên YouTube.

POP! - sản phẩm solo nổi tiếng nhất của Nayeon

Đến năm 2024, Nayeon trở lại với EP thứ hai NA vào ngày 14/6. Ca khúc chủ đề ABCD đánh dấu sự thay đổi trong hình ảnh của nữ thần tượng khi cô theo đuổi màu sắc trưởng thành, tự tin và mạnh mẽ hơn. NA tiếp tục debut ở vị trí #7 Billboard 200, qua đó giúp Nayeon trở thành nữ nghệ sĩ solo K-pop đầu tiên có hai album lọt Top 10 Billboard 200.

Từ một thành viên nổi bật của TWICE, Nayeon từng bước xây dựng được vị trí riêng với tư cách nghệ sĩ solo

Cùng với thành công trong âm nhạc, Nayeon thời gian gần đây cũng khiến công chúng chú ý khi sở hữu khối tài sản đáng nể. Nữ thần tượng được đưa tin đã mua một tòa nhà tại khu Cheongdam-dong, Gangnam, Seoul với giá 9,5 tỷ won, tương đương khoảng 170 tỷ đồng. Thông tin này tiếp tục khiến tên tuổi Nayeon được bàn luận khi cho thấy thành quả mà nữ thần tượng đạt được sau nhiều năm hoạt động trong ngành giải trí.

Hình ảnh hàng chục nghìn người đồng loạt hát theo Nayeon một lần nữa cho thấy nữ thần tượng vẫn giữ vững phong độ và danh tiếng đáng nể sau hơn một thập kỷ hoạt động

Từ một thành viên nổi bật của TWICE, Nayeon từng bước xây dựng được vị trí riêng với tư cách nghệ sĩ solo. Sau 11 năm hoạt động, cô vẫn duy trì được sức hút lớn, từ khả năng bán vé, lượng người hâm mộ cho đến phản ứng của khán giả tại những sân khấu cá nhân. Hình ảnh hàng chục nghìn người đồng loạt hát theo Nayeon tại Đài Loan (Trung Quốc) một lần nữa cho thấy nữ thần tượng vẫn giữ vững phong độ và danh tiếng đáng nể sau hơn một thập kỷ hoạt động.

Ảnh: X