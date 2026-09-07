Duy nhất ca sĩ này bỏ nghề trở thành phú bà giàu nhất showbiz, đi hát đám cưới được trả 156 tỷ đồng

Không phải ai cũng dám làm như ca sĩ này.

Quyết định "đóng băng" sự nghiệp âm nhạc ngay trên đỉnh cao danh vọng của Rihanna được xem là một trong những bước đi táo bạo và điên rồ nhất lịch sử nhạc Pop. Nữ ca sĩ sinh năm 1988 khép lại Anti World Tour cũng như các dự định âm nhạc của mình khi mới 28 tuổi (năm 2016). Đáng nói, đây chính là độ tuổi sung sức, chín muồi nhất của nhiều ngôi sao. Bản thân Rihanna thời điểm ấy đang tỏa sáng rực rỡ cùng album phòng thu ANTI.

Rihanna kết thúc chuyến lưu diễn ANTI vào tháng 11/2026 đồng thời ngưng việc ca hát

Phát hành năm 2016, ANTI được xem là cột mốc quan trọng nhất trong sự nghiệp Rihanna. Album không chỉ đạt thành công thương mại bền bỉ với hơn 400 tuần trên Billboard 200 và hiện đã đạt chứng nhận 6x Bạch kim tại Mỹ, mà còn tạo ra loạt hit đình đám như Work, Needed Me, Love on the Brain.... ANTI nhận về 6 đề cử Grammy, đồng thời được giới chuyên môn đánh giá cao nhờ cách Rihanna phá vỡ công thức Dance-Pop an toàn để thử nghiệm R&B, Soul, Dancehall và Psychedelic Rock. ANTI đã vượt khỏi khuôn khổ một sản phẩm thương mại để trở thành di sản âm nhạc, góp phần định hình diện mạo Pop và R&B hiện đại và củng cố vị thế của Rihanna như một biểu tượng âm nhạc toàn cầu.

Work - Rihanna

Khi đang là "quái vật nhạc số" toàn cầu với 14 bản hit No.1 Billboard Hot 100 và 9 ca khúc đứng đầu UK Singles Chart, Rihanna dứt khoát rời phòng thu, lập hãng mỹ phẩm, bán nội y và hoàn toàn chuyển trọng tâm sang kinh doanh. So sánh những mà tượng đài nhạc Pop khác bước vào những giai đoạn rực rỡ nhất trong sự nghiệp ở tuổi 28 mới càng thấy quyết định của Rihanna gây sốc cỡ nào.

Rihanna là 1 trong 5 main pop girl thành công nhất

Điển hình như Michael Jackson đang gấp rút chuẩn bị cho BAD - album huyền thoại sau này trở thành album đầu tiên trong lịch sử có 5 đĩa đơn đạt No.1 Billboard Hot 100, đồng thời mở ra chuyến lưu diễn solo vòng quanh thế giới đầu tiên trong sự nghiệp. Beyoncé ở tuổi 28 cũng đang trong thời kỳ đỉnh cao. Cô thực hiện I Am... World Tour, càn quét Grammy 2010 với 6 chiến thắng trong một đêm nhờ kỷ nguyên I Am... Sasha Fierce và âm thầm chuẩn bị cho album 4. Các main pop girl cùng thời Rihanna như Taylor Swift ở tuổi 28 vừa tung Reputation (2017), đồng thời thực hiện Reputation Stadium Tour - tour diễn đạt doanh thu cao nhất lịch sử nước Mỹ tính đến thời điểm đó. Adele ở tuổi 28 thực hiện chuyến lưu diễn toàn cầu Adele Live 2016 và đại thắng tại Grammy 2017 với 5 giải thưởng lớn nhờ album 25.

Nhìn sự nghiệp Taylor Swift

hay Adele năm 28 tuổi mới càng thấy quyết định của Rihanna táo bạo cỡ nào

Rihanna chọn dừng lại. Cô chủ động bước ra khỏi guồng quay của ngành công nghiệp âm nhạc ở đúng độ tuổi mà một nghệ sĩ Pop thường có nhiều tham vọng nhất. Jay-Z - một trong những người thầy lớn nhất của Rihanna từng nhiều lần đốc thúc nữ ca sĩ trở lại. Thế nhưng trong suốt một thập kỷ qua, ngay cả "ông trùm làng nhạc" cũng phải chịu thua sự kiên định của Rihanna trong việc xây dựng đế chế riêng.

Sự dừng lại của Rihanna tạo nên một khoảng trống lớn đối với người hâm mộ âm nhạc, nhưng đồng thời lại trở thành bước ngoặt tiên phong, định nghĩa lại khái niệm "quyền lực của một ngôi sao" tại Hollywood. Rihanna suốt 10 năm không ra nhạc độc lập mới nhưng vẫn duy trì sức hút hàng đầu. Sự vắng bóng thành một thứ đặc quyền xa xỉ. Khán giả không quên Rihanna mà ngược lại, càng chờ đợi cô trở lại. Dù không thường xuyên phát hành âm nhạc mới, nữ ca sĩ vẫn nghiễm nhiên duy trì lượng người nghe hàng tháng khổng lồ nhờ kho tàng hit cũ đồ sộ.

Rihanna trở thành tỷ phú với đế chế Fenty Beauty

Trong 5 năm qua, những lần Rihanna xuất hiện trở lại với âm nhạc đều chỉ là cuộc dạo chơi. Từ ca khúc Lift Me Up (OST Black Panther), màn trình diễn tại đám cưới của gia tộc tỷ phú Ấn Độ cho đến sân khấu Super Bowl 2023 đình đám, tất cả đều là những quyết định mang tính chiến lược của Rihanna. Cô vừa có thể hâm nóng tên tuổi, vừa mượn cơ hội để quảng bá sản phẩm của thương hiệu riêng.

Năm 2023, Rihanna biểu diễn ở Super Bowl gây choáng

Rihanna còn trở thành cái tên gây choáng khi nhắc đến những nghệ sĩ có mức cát-xê biểu diễn tại đám cưới cao nhất hành tinh. Tháng 3/2024, nữ ca sĩ xuất hiện tại tiệc tiền hôn lễ của Anant Ambani - con trai tỷ phú giàu nhất Ấn Độ Mukesh Ambani. Gia tộc Ambani được cho là đã chi khoảng 6 triệu USD, tương đương khoảng 156 tỷ đồng, chỉ để Rihanna bước lên sân khấu và trình diễn loạt ca khúc làm nên thương hiệu. Con số này từng khiến truyền thông quốc tế dậy sóng.

Rihanna đi diễn đám cưới nhà tỷ phú được trả khoảng 156 tỷ đồng

Mới đây nhất, Rihanna gây bão khi góp mặt trong concert của Jay-Z. Chỉ xuất hiện như một khách mời, nhưng việc Rihanna bước lên sân khấu đã khiến fan nhạc đứng ngồi không yên. Nếu một ngày Rihanna thực sự trở lại với album mới, đó có lẽ sẽ không đơn thuần là một màn comeback. Nó có thể trở thành một trong những sự kiện âm nhạc được mong chờ nhất thế giới.