Ca sĩ khiến Trấn Thành khuyên "hát bớt sến": Visual miễn bàn, lên sóng là càn quét triệu lượt thảo luận nhưng vẫn thiếu 1 điều

Trấn Thành vừa dành một lời nhận xét rất thẳng thắn dành cho ca sĩ này.

Mới đây, một chia sẻ của Trấn Thành trên trang cá nhân sau tập phát sóng mới nhất của Tinh Hà Say Hi đang nhận được nhiều sự quan tâm từ khán giả. Nam MC dành nhiều lời căn dặn cho các Anh Trai sau khi Live Stage 4 kết thúc. Trong số những nhận xét dành cho dàn thí sinh, Sơn.K cũng được Trấn Thành nhắc đến bằng một câu nói khá thẳng thắn: “Sơn K - hát thẳng ra, bớt sến lại!”

Trấn Thành vốn nhiều lần đưa ra những nhận xét trực tiếp với các đàn em sau mỗi phần thi, dựa trên kinh nghiệm nhiều năm làm nghề và mong muốn họ nhìn ra điểm cần cải thiện để tiến bộ hơn. Với Sơn.K, lời góp ý lần này cũng được đưa ra theo cách ngắn gọn, đúng với tinh thần thẳng thắn của nam MC.

Trấn Thành thẳn thắng nhận xét Sơn.K hát "bớt sến lại"

Chia sẻ này nhanh chóng nhận được sự quan tâm của nhiều khán giả và người hâm mộ, đặc biệt khi Sơn.K là một trong những Anh TraI nổi bật của Tinh Hà Say Hi năm nay. Câu nhận xét ngắn gọn của Trấn Thành vì thế cũng trở thành chi tiết được khán giả chú ý, khi nam MC trực tiếp đưa ra lời góp ý dành cho phần thể hiện của Sơn.K.

Những khán giả theo dõi Sơn.K tại Tinh Hà Say Hi cũng từng đưa ra nhận xét tương tự về cách nam ca sĩ xử lý các ca khúc

Lời nhận xét này nhanh chóng thu hút sự chú ý, bởi những khán giả theo dõi Sơn.K tại Tinh Hà Say Hi cũng từng đưa ra nhận xét tương tự về cách nam ca sĩ xử lý các ca khúc. Một số khán giả cho rằng Sơn.K có cách xử lý ca khúc khá “sến”, thậm chí nhận xét anh chưa tạo được sự bứt phá rõ rệt trong giọng hát. Có ý kiến còn cho rằng phần thể hiện của Sơn.K tại các Live Stage khá bình thường, chưa đủ tạo ấn tượng tương xứng với vị trí và kỳ vọng dành cho anh.

Sơn.K là Anh Trai nổi bật với lượng fan đông đảo tại Tinh Hà Say Hi

Dù là Anh Trai đang nhận được hiều sự quan tâm và yêu thích nhưng Sơn.K cũng nhận về không ít ý kiến trái chiều. Sau 10 tập phát sóng, Sơn.K đã có cơ hội thử sức ở nhiều đội hình và màu sắc âm nhạc khác nhau. Tại Live Stage 1, anh kết hợp cùng buitruonglinh, Song Luân và HYO trong Dancin' My Way; sang Live Stage 2, Sơn.K về đội Quang Hùng MasterD cùng Song Luân và JSOL với Mộng Duyên, từng vươn lên #1 Trending YouTube Music Charts.

Giải Cứu Thế Giới - tiết mục tại Live Stage 4 của Sơn.K

Đến Live Stage 3, anh góp mặt trong Tết Tình cùng Jaysonlei, DILLAN và DANG HONG HAI, đồng thời tham gia sáng tác; còn tại Live Stage 4, Sơn.K đồng hành cùng JSOL, HYO và IVAN trong Giải Cứu Thế Giới, kết hợp EDM với âm hưởng dân gian Việt Nam và có Hoàng Duyên tham gia sân khấu.

Bên cạnh những sân khấu trong chương trình, Sơn.K cũng thu hút lượng người hâm mộ đáng kể nhờ ngoại hình sáng, khả năng sáng tác và phong cách trình diễn

Bên cạnh những sân khấu trong chương trình, Sơn.K cũng thu hút lượng người hâm mộ đáng kể nhờ ngoại hình sáng, khả năng sáng tác và phong cách trình diễn. Trước khi được biết đến rộng rãi với tư cách ca sĩ biểu diễn, Sơn.K đã hoạt động ở vai trò nhạc sĩ, songwriter và producer, từng tham gia sáng tác, sản xuất âm nhạc cho các nghệ sĩ khác. Anh cũng góp mặt trong nhiều dự án như She Never Cries với Hoàng Duyên hay Không Phải Em, Không Phải Ai cùng JSOL.

Sơn.K cứ mỗi khi xuất hiện là gây bão mạng xã hội với hàng triệu bài post

Dù chưa có màn debut solo chính thức, Sơn.K đã sớm có cộng đồng người hâm mộ riêng mang tên CAPO. Đầu năm 2026, fanmeeting của nam ca sĩ thu hút gần 1.000 khán giả tham dự. Trên mạng xã hội, Sơn.K cũng nhiều lần trở thành chủ đề được bàn luận, với hàng triệu bài đăng thu hút lượng tương tác lớn trên Threads. Những con số và phản ứng này cho thấy anh đã có một lượng khán giả nhất định trước khi chính thức bước vào đường đua solo.

Bước ngoặt giúp tên tuổi Sơn.K được biết đến rộng rãi hơn đến từ Anh Trai Say Hi 2025

Bước ngoặt giúp tên tuổi Sơn.K được biết đến rộng rãi hơn đến từ Anh Trai Say Hi 2025. Tại chương trình, anh liên tục xuất hiện trong những sân khấu như Hermosa, Can I Get Your Love, Like A Horse, Bounce hay Hơn Là Bạn, qua đó cho thấy khả năng hát, trình diễn và sáng tác. Đặc biệt, Yêu Yêu Yêu, Thương Thương Thương tại đêm chung kết là ca khúc do chính Sơn.K sáng tác, trước khi anh được khán giả bình chọn vào đội hình Anh Trai Best 5.

Sơn.K có nhiều yếu tố để tiếp tục phát triển trong thời gian tới. Vì vậy, lời nhận xét của Trấn Thành có thể được nhìn như một điểm cần điều chỉnh để Sơn.K thuyết phục khán giả hơn

Sau Anh Trai Say Hi, Sơn.K tiếp tục phát hành các sản phẩm cá nhân như Con Chuồn Chuồn và Đấng Sinh Thành. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, anh vẫn chưa có một sản phẩm debut solo chính thức, trong khi những ca khúc giúp tên tuổi Sơn.K được biết đến nhiều hơn phần lớn đều gắn với các chương trình thực tế.

Điều quan trọng hơn với Sơn.K ở chặng đường phía trước vẫn là tạo được những bản hit và một dấu ấn riêng để giữ khán giả

Từ ngoại hình, khả năng sáng tác, kinh nghiệm biểu diễn đến lượng người hâm mộ đã hình thành, nam ca sĩ có nhiều lợi thế để tiếp tục phát triển. Vì vậy, lời nhận xét của Trấn Thành có thể được nhìn như một điểm cần điều chỉnh để Sơn.K thuyết phục khán giả hơn. Bởi sức nóng của một chương trình thực tế thường có giới hạn theo thời gian, điều quan trọng hơn với Sơn.K ở chặng đường phía trước vẫn là tạo được những bản hit và một dấu ấn riêng để giữ khán giả khi không còn xuất hiện trên các sân khấu truyền hình.

Ảnh: FBNV