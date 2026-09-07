Những ca khúc nhạc phim Việt đang thu hút chú ý

Từ những giai điệu chữa lành đến khúc tráng ca hào hùng, nhạc phim Việt gần đây tạo dấu ấn riêng, đưa cảm xúc từ màn ảnh đến khán giả hôm nay một cách mạnh mẽ.

Từ pop ballad giàu tự sự, những giai điệu vui nhộn đến âm hưởng sử thi, nhiều ca khúc đang tạo được dấu ấn riêng trước và sau khi bộ phim ra rạp.

Cảnh quay ca khúc Rực rỡ do Cody Nam Võ và các diễn viên trong phim Nghỉ hè sợ nghỉ hưu thể hiện. (Ảnh: ĐPCC)

Ca khúc Rực rỡ do Hứa Kim Tuyền sáng tác, Cody Nam Võ thể hiện đã được đạo diễn Huỳnh Lập chọn làm ca khúc chủ đề chính cho bộ phim Nghỉ hè sợ nghỉ hưu. Ca khúc được xây dựng từ ý tưởng trung tâm của bộ phim: "Nếu cả đời không rực rỡ thì sao?". Thay vì định nghĩa "rực rỡ" bằng thành công hay những thành tựu lớn lao, bài hát lựa chọn một cách nhìn nhẹ nhàng hơn: bình an, có gia đình bên cạnh và được sống với những điều có ý nghĩa cũng có thể là một dạng rực rỡ.

Rực rỡ sử dụng chất liệu pop ballad, với giai điệu gần gũi và giàu tính tự sự. Phần điệp khúc đã thu hút sự chú ý nhờ giai điệu dễ nhớ cùng chất giọng ấm áp của Cody Nam Võ. Việc Cody vừa đảm nhận vai Trí Bình vừa thể hiện ca khúc cũng tạo nên sự kết nối trực tiếp giữa âm nhạc và nhân vật. Cùng với sự đón nhận của bộ phim, MV Rực rỡ đã gần mốc 2 triệu lượt xem trên nền tảng Youtube.

MV đơn giản của ca khúc Thời thanh xuân thể hiện sự kết nối giữa nhân vật Thời lúc trẻ và khi ở tuổi xế chiều. (Ảnh: Chụp màn hình)

Ngoài ra trong bộ phim Nghỉ hè sợ nghỉ hưu còn có ca khúc Thời thanh xuân do NSƯT Cao Minh và Gin Tuấn Kiệt song ca do nhạc sĩ Chí Tâm sáng tác, lấy cảm hứng từ tuổi trẻ của những người lính đã dành những năm tháng đẹp nhất để chiến đấu và bảo vệ Tổ quốc.

NSƯT Cao Minh và Gin Tuấn Kiệt không chỉ cùng hóa thân thành ông Thời ở hai độ tuổi mà còn cùng cất tiếng hát cho nhân vật. Nếu NSƯT Cao Minh thể hiện góc nhìn của người đã đi qua chiến tranh, mang theo lòng biết ơn với những năm tháng đã làm nên cuộc sống hôm nay, Gin Tuấn Kiệt lại hát từ chính tuổi trẻ của nhân vật - một tuổi trẻ nhiều gian khó nhưng giàu nhiệt huyết. Sự kết hợp của hai giọng hát vì thế tạo nên một cách kể chuyện có tính tiếp nối, cùng một nhân vật, hai thời điểm của cuộc đời và một ký ức được nhìn lại từ cả quá khứ lẫn hiện tại. Âm nhạc qua đó góp phần làm rõ hơn thông điệp của bộ phim về giá trị của tuổi trẻ, sự cống hiến và những điều con người mang theo suốt cuộc đời.

Một bộ phim có thể kết thúc khi đèn phòng chiếu bật sáng. Nhưng một giai điệu được nhớ lại trên đường về, trong tai nghe hay trên một video ngắn có thể tiếp tục kéo câu chuyện đi xa hơn màn ảnh. Đó cũng là lúc nhạc phim trở thành một phần đời sống riêng của bộ phim - và đôi khi, là ký ức mà khán giả giữ lại lâu nhất.

Với tinh thần vui vẻ, tích cực, huớng đến sự kết nối gia đình, bộ phim Quý tử vượt giàu cũng mang đến cho khán giả yêu điện ảnh 2 ca khúc ấn tượng là Học cách đứng lên và Về đích.

Ca khúc Học cách đứng lên là là tâm sự của nhân vật Quý do Hạo Khang đóng. (Ảnh: ĐPCC)

Ca khúc Học cách đứng lên do nhạc sĩ Hứa Kim Tuyền sáng tác, Vương Bình thể hiện, trong khi MV lồng ghép những trích đoạn giàu cảm xúc của diễn viên Hạo Khang vai Phú Quý. Sự xuất hiện của ca khúc tạo ra một sắc thái khác với màu sắc hài hước vốn là điểm nhận diện của Quý tử vượt giàu. Nếu câu chuyện về vợ chồng Phát - Diệp "giả nghèo" để dạy con tạo nên nhiều tình huống trào phúng, thì hành trình của Phú Quý trên nền nhạc Học cách đứng lên lại mở ra những khoảng lắng về lựa chọn, thất bại và trưởng thành.

Hứa Kim Tuyền lựa chọn màu sắc pop alternative, xây dựng cấu trúc âm nhạc chuyển biến theo diễn biến tâm lý của nhân vật. Phần đầu sử dụng piano và dàn dây để tạo không gian mềm mại, trước khi chuyển sang pop alternative rock ở nửa sau, khi nhân vật đối diện với những thử thách lớn hơn. Theo nhạc sĩ, mục tiêu là để âm nhạc có một hành trình cảm xúc tương đồng với bộ phim: từ những khoảnh khắc bình yên, dễ thương đến những bước ngoặt buộc nhân vật phải thay đổi.

Quá trình thu âm ca khúc Về đích. (Ảnh: Chụp màn hình)

Ngoài ra, bộ phim Quý tử vượt giàu còn có ca khúc Về đích do Chí Tâm sáng tác, Ngô Kiến Huy và Tiến Luật thể hiện. Về đích lại mang tinh thần sôi động, sử dụng hình ảnh "vạch xuất phát", "đường đời", "khúc quanh co" và "đích đến" để nói về hành trình theo đuổi ước mơ. Thông điệp của ca khúc không dừng ở thành công hay giàu sang mà nhấn mạnh đến việc mỗi người cần có một hành trình đẹp, có gia đình đồng hành và giữ được sự bình an trong tâm hồn.

Các diễn viên trong phim Hộ linh tráng sĩ: Bí ẩn mộ vua Đinh góp giọng thể hiện ca khúc Tráng sĩ ca (Ảnh: ĐPCC)

Nếu những ca khúc trên đi vào câu chuyện gia đình, tình yêu và hành trình trưởng thành, Tráng sĩ ca của Hộ linh tráng sĩ: Bí ẩn mộ vua Đinh lại lựa chọn âm hưởng hào hùng của lịch sử.

Ca khúc là sự kết hợp của nhạc sĩ Quốc Trung, nhà soạn nhạc Lưu Quang Minh, ca sĩ Đông Hùng cùng dàn diễn viên nam của bộ phim như NSND Tự Long, Johnny Trí Nguyễn, Hứa Vĩ Văn, Quách Ngọc Ngoan, Tuấn Trần, Đăng Trần... cùng góp giọng.

Tráng sĩ ca được xây dựng từ những câu hát mộc mạc, gợi hình ảnh những tráng sĩ cùng sát cánh, nâng chén rượu, chia tay và nhận lấy sứ mệnh bảo vệ giang sơn. Phần hòa âm phối khí của Lưu Quang Minh kết hợp chất liệu nhạc phim hiện đại với màu sắc văn hóa bản địa, trong khi dàn nhạc giao hưởng tạo nên không gian bi tráng cho ca khúc.

Bảo Anh lần đầu thể hiện ca khúc âm hưởng dân gian Bắc Bộ. (Ảnh: ĐPCC)

Ca khúc Nghiêng nước nghiêng thành từng nằm trong album Xưa của Masew, phát hành năm 2025, nay được làm mới với màu sắc dành riêng cho bộ phim Chị chị em em 3 với phần thể hiện của ca sĩ Bảo Anh.

Mang chất liệu dân gian kết hợp âm nhạc hiện đại, ca khúc khai thác hình tượng người phụ nữ không chỉ từ vẻ đẹp ngoại hình, mà còn từ câu chuyện duyên phận, tình yêu và mong muốn tìm kiếm một tình cảm chân thành. Với phiên bản mới này, Bảo Anh lần đầu thử sức với màu sắc dân gian Bắc Bộ. Nữ ca sĩ cho biết cô bị thu hút bởi chất liệu rất Việt của ca khúc, đồng thời nhận thấy sự tương đồng giữa hình tượng người phụ nữ trong bài hát với tinh thần của bộ phim.

Hình ảnh ca khúc Gói con tim làm quà kể về mối tình giữa nhân vật Quân và San. (Ảnh: ĐPCC)

Tuy phim dự kiến 6/11/2026 mới chính thức ra rạp nhưng ca khúc chủ đề của phim Bò sữa bay là Gói con tim làm quà đã được phát hành, do diễn viên chính Nguyễn Hùng sáng tác và thể hiện. Mang âm hưởng hoài niệm, ca khúc kể về nỗi khắc khoải của một chàng trai trước mối tình thanh xuân dang dở. MV sử dụng nhiều hình ảnh của Võ Điền Gia Huy trong vai Quân và Ngọc Xuân trong vai San, hai nhân vật thuộc tuyến chính của phim. Những cánh đồng yến mạch ở Mộc Châu trở thành phông nền cho câu chuyện tình nhiều khoảng cách.

Nguyễn Hùng cho biết đạo diễn Nguyễn Phạm Thành Đạt đã "đặt hàng" anh tới 4 ca khúc cho bộ phim. Gói con tim làm quà được lấy cảm hứng từ cách nhân vật Quân trao đi tình cảm một cách trọn vẹn, không giữ lại điều gì cho bản thân. Đây cũng không phải lần đầu Nguyễn Hùng đảm nhận đồng thời vai trò diễn viên và nhạc sĩ cho một tác phẩm của đạo diễn Nguyễn Phạm Thành Đạt. Sau phim ngắn Tàn sữa và Đàn cá gỗ, sự kết hợp tiếp tục được nối dài trong Bò sữa bay.