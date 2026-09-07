Mỹ nhân thắng đời toàn tập: Cưới chồng trong mơ, đi hát khiến cả thế giới “manifest” theo

Viral trở lại với ca khúc tưởng chừng đã “ngủ yên”, nữ ca sĩ đang tạo nên trào lưu “manifesting” rầm rộ trên toàn thế giới.

Khi một bản live cũ “hồi sinh” cả sự nghiệp

Nếu phải chọn một từ khóa để miêu tả làng nhạc US-UK năm 2026, có lẽ đó sẽ là “hồi sinh”. Và cái tên mới nhất góp mặt vào danh sách những bản hit cũ bất ngờ trỗi dậy chính là Training Season thuộc album Radical Optimism của Dua Lipa, ra mắt từ tháng 2/2024.

Training Season thuộc album Radical Optimism của Dua Lipa đang hồi sinh mạnh mẽ trên MXH

Trên bảng xếp hạng Spotify toàn cầu, bản live Training Season (Live from the Royal Albert Hall) đã debut ở vị trí 178 với 1,23 triệu lượt nghe. Thành tích này đến từ độ viral bất ngờ của màn trình diễn tại thánh đường âm nhạc Royal Albert Hall trên các nền tảng mạng xã hội. Trong khi đó, bản phòng thu gốc của Training Season cũng được “thơm lây”, chính thức trở lại top 20 toàn cầu ở vị trí 18 với 2,556 triệu lượt stream. Trên TikTok, ca khúc cũng đang góp mặt trong top 10 xu hướng toàn cầu, với hơn 2 triệu video được tạo ra kể từ ngày phát hành.

Training Season debut trên Spotify Global

Tại Anh, cú hích này còn ấn tượng hơn khi Training Season tái xuất cùng lúc trên ba bảng xếp hạng danh giá: Official Singles (#53), Official Singles Downloads (#66) và Official Singles Sales (#70). Đáng chú ý, đây là ca khúc từng “mất tích” khỏi các bảng xếp hạng này trong nhiều tháng như rời khỏi Official Singles từ tháng 7/2024, rớt khỏi Sales từ tháng 9/2024, và vắng bóng trên Downloads kể từ tháng 12/2024, trước khi bất ngờ quay trở lại vào tuần này.

Sân khấu Training Season tại Royal Albert Hall được xem là “đòn bẩy” đưa ca khúc trở lại đường đua

Sân khấu tại Royal Albert Hall được xem là “đòn bẩy” đưa ca khúc trở lại đường đua top thịnh hành khi bản live tại đây bất ngờ viral trở lại trên mạng xã hội sau hơn hai năm ra đời. Không ai ngờ một màn trình diễn tưởng chừng đã đi vào quên lãng lại có thể tạo ra cú hích lớn đến vậy. Từ điểm khởi đầu ấy, ca khúc nhanh chóng gây bão khi gắn liền với trào lưu “manifesting” trên TikTok. Người dùng sử dụng Training Season làm nhạc nền cho những video thể hiện ước mơ, hy vọng của bản thân về việc sở hữu một tình yêu đích thực, một công việc tốt hay một cuộc sống suôn sẻ hơn.

Dua Lipa viết Training Season từ thời còn độc thân như một lời bày tỏ khát khao về một mối quan hệ trưởng thành, an toàn và bền vững.

Thật ra, sức hút của Training Season còn đến từ bản thân ca khúc vốn đã rất hợp với tinh thần “cầu mong một tình yêu đẹp” mà trào lưu “manifesting” đang lan tỏa. Ý nghĩa ấy xuất phát từ chính câu chuyện đằng sau sáng tác, khi Dua Lipa viết Training Season từ thời còn độc thân như một lời bày tỏ khát khao về một mối quan hệ trưởng thành, an toàn và bền vững.

Cùng năm ra mắt ca khúc, Dua Lipa đã gặp gỡ và nên duyên với Callum Turner, còn giờ đây cô đang tận hưởng một cuộc sống viên mãn bên người chồng của mình

Cùng năm ra mắt ca khúc, Dua Lipa đã gặp gỡ và nên duyên với Callum Turner, còn giờ đây cô đang tận hưởng một cuộc sống viên mãn bên người chồng của mình. Chính sự trùng hợp này khiến nhiều người tin rằng Training Season phần nào đã “linh nghiệm” khi lời cầu mong trong bài hát đã thành hiện thực với chính người viết ra nó. Cũng bởi vậy mà hiện tại, chính Dua Lipa cũng vui vẻ tham gia vào trào lưu “manifesting” này, và vô số người hâm mộ trên khắp thế giới đang mượn lời bài hát để gửi gắm ước nguyện về việc tìm thấy hạnh phúc thật sự như những gì đã đến với chủ nhân ca khúc.

Sự nghiệp lên hương cùng hôn nhân viên mãn

Phải thừa nhận rằng, Dua Lipa thắng đời tuyệt đối khi nhìn vào cuộc sống hiện tại của nữ ca sĩ: sự nghiệp đang “nở rộ” với hàng loạt thành tích ấn tượng, còn đời tư thì viên mãn bên người chồng mới cưới.

Dua Lipa thắng đời tuyệt đối khi nhìn vào cuộc sống hiện tại của nữ ca sĩ: sự nghiệp đang “nở rộ” với hàng loạt thành tích ấn tượng, còn đời tư thì viên mãn bên người chồng mới cưới

Ở tuổi 30, nữ ca sĩ chính thức bước sang một chương mới khi nên duyên cùng nam diễn viên Callum Turner. Chuyện tình của cặp đôi được truyền thông quốc tế ví như một cuốn tiểu thuyết lãng mạn giữa đời thực.

Mọi thứ bắt đầu từ cuộc gặp gỡ tại nhà hàng The River Cafe (London) qua sự giới thiệu của đầu bếp nổi tiếng Ruth Rogers nhưng điều khiến hai người thực sự xích lại gần nhau lại là một chi tiết tưởng chừng rất nhỏ: cả hai tình cờ đang đọc chung cuốn tiểu thuyết Trust của Hernan Diaz, và dừng lại ở đúng cùng một trang.

Chuyện tình của cặp đôi được truyền thông quốc tế ví như một cuốn tiểu thuyết lãng mạn giữa đời thực.

Sự đồng điệu hiếm có ấy đã mở đầu cho một mối quan hệ khiến không ít người ngưỡng mộ. Từ đoạn video khiêu vũ viral tại buổi tiệc ra mắt phim Masters of the Air đầu năm 2024, cho đến màn cầu hôn vào dịp Giáng sinh 2025, Dua Lipa và Callum Turner luôn đồng hành cùng nhau trong mọi cột mốc quan trọng.

Cuối tháng 5/2026, cặp đôi tổ chức lễ cưới dân sự riêng tư tại Old Marylebone Town Hall với chưa đến 10 khách mời.Buổi lễ diễn ra kín đáo, nhưng khoảnh khắc Dua Lipa xuất hiện trong bộ skirt-suit Haute Couture màu trắng ngà của Schiaparelli vẫn ngay lập tức trở thành tâm điểm của giới thời trang, được ví như một tuyên ngôn phong cách mới, gợi nhớ đến đám cưới mang tính biểu tượng của Bianca Jagger năm 1971.

Cuối tháng 5/2026, cặp đôi tổ chức lễ cưới dân sự riêng tư tại Old Marylebone Town Hall với chưa đến 10 khách mời

Sau đó, cặp đôi tiếp tục tổ chức đám cưới kéo dài 3 ngày tại đảo Sicily (Italy) với chi phí lên đến 1,5 triệu bảng Anh (khoảng 52 tỷ đồng), quy tụ dàn khách mời đình đám như Charli XCX, Donatella Versace, Joe Alwyn, Troye Sivan, Mark Ronson hay huyền thoại Elton John.

Trước khi bước vào cuộc hôn nhân mơ ước, Dua Lipa đã tự tay tạo dựng một sự nghiệp ấn tượng trong ngành giải trí

Trước khi bước vào cuộc hôn nhân mơ ước, Dua Lipa đã tự tay tạo dựng một sự nghiệp ấn tượng trong ngành giải trí, minh chứng cho sức bền hiếm có của một ngôi sao nhạc pop thực thụ. Ở tuổi 22, Dua Lipa đã trở thành hiện tượng toàn cầu nhờ New Rules. Ca khúc không chỉ gây bão trên mọi nền tảng mà còn mang về cho cô giải Grammy Nghệ sĩ mới xuất sắc nhất, mở ra cánh cửa bước vào hàng ngũ những ngôi sao trẻ được kỳ vọng nhất thế giới.

Album Future Nostalgia ra mắt năm 2020 liên tục thống trị các bảng xếp hạng quốc tế và mang về hàng loạt chứng nhận bạch kim

Bước sang thập niên 2020, giữa lúc ngành công nghiệp âm nhạc toàn cầu chao đảo vì đại dịch, Dua Lipa lại tung ra một trong những nước cờ thành công nhất sự nghiệp: album Future Nostalgia. Âm hưởng disco-pop vừa hoài niệm vừa hiện đại của album đã tạo nên cơn sốt toàn cầu, với loạt bản hit như Don't Start Now, Levitating hay Physical liên tục thống trị các bảng xếp hạng quốc tế và mang về hàng loạt chứng nhận bạch kim.

Sức nóng ấy chưa hề hạ nhiệt khi album Radical Optimism ra mắt năm 2024, cùng chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới kéo dài đến hết năm 2025 đã trở thành một trong những tour diễn thành công nhất của một nghệ sĩ nữ trong thập niên này. Chỉ riêng 59 đêm diễn đầu tiên, Radical Optimism Tour đã thu về tới 141,1 triệu USD, tiếp tục củng cố vị trí của Dua Lipa trong nhóm những nữ nghệ sĩ bán vé concert hàng đầu thế giới.

Chỉ riêng 59 đêm diễn đầu tiên, Radical Optimism Tour đã thu về tới 141,1 triệu USD, tiếp tục củng cố vị trí của Dua Lipa trong nhóm những nữ nghệ sĩ bán vé concert hàng đầu thế giới

Nhưng đằng sau hào quang của một ngôi sao nhạc pop là tư duy của một chiến lược gia thực thụ. Dua Lipa không dừng lại ở âm nhạc, mà liên tục mở rộng ảnh hưởng sang nhiều lĩnh vực khác. Từ việc góp giọng trong bộ phim Barbie với ca khúc Dance The Night từng được đề cử Grammy, cho đến vai trò đồng sáng lập lễ hội âm nhạc Sunny Hill đều cho thấy tham vọng xây dựng một hệ sinh thái sáng tạo lớn hơn nhiều so với phạm vi của một nghệ sĩ biểu diễn thông thường.

Nhìn lại hành trình của Dua Lipa, có thể thấy đây không phải là một sự trùng hợp may mắn, mà là kết quả của một chiến lược xây dựng hình ảnh bền vững suốt gần một thập kỷ

Nhìn lại hành trình của Dua Lipa, có thể thấy đây không phải là một sự trùng hợp may mắn, mà là kết quả của một chiến lược xây dựng hình ảnh bền vững suốt gần một thập kỷ. Việc một ca khúc tưởng chừng đã “hết thời” như Training Season bất ngờ trở lại đúng vào thời điểm cô bước vào cuộc hôn nhân hạnh phúc chỉ càng tô đậm thêm câu chuyện thương hiệu mà Dua Lipa đã dày công xây dựng: một nghệ sĩ biết cách để đời tư và sự nghiệp cộng hưởng, nâng đỡ lẫn nhau thay vì đối lập. Có thể nói, thành công của Training Season hôm nay không dừng lại ở “manifest”, mà còn nằm ở việc Dua Lipa đã luôn biết cách biến câu chuyện cá nhân thành một phần không thể tách rời của di sản âm nhạc mình tạo dựng.

Ảnh: X