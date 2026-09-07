Mỹ nhân Reply 1988 bị làm sao thế này?

Sau chuỗi ồn ào tình ái, người đẹp này tiếp tục khiến Knet thất vọng khi lộ khuyết điểm vũ đạo vụng về cùng thần thái mệt mỏi ngay trong fanmeeting.

Thời gian gần đây, cái tên Hyeri lại một lần nữa phủ sóng khắp các diễn đàn mạng xã hội tại Hàn Quốc, nhưng không phải vì một sản phẩm nghệ thuật thành công mà lại gắn liền với chuỗi tranh cãi tiêu cực. Nguồn cơn xuất phát từ các đoạn video ghi lại khoảnh khắc biểu diễn của cựu thành viên Girl's Day trong fanmeeting.

Đoạn fancam đang gây tranh cãi của Hyeri

Trái ngược với kỳ vọng về một đêm giao lưu bùng nổ và đong đầy cảm xúc, nữ diễn viên sinh năm 1994 lại hứng chịu làn sóng chỉ trích gay gắt từ cư dân mạng vì phong độ trình diễn sụt giảm nghiêm trọng.

Khán giả dễ dàng nhận ra vũ đạo đơ cứng, thiếu sự mềm mại cùng thần thái biểu cảm gượng gạo của Hyeri trên sân khấu

Trong các đoạn clip được lan truyền rầm rộ, khán giả dễ dàng nhận ra vũ đạo đơ cứng, thiếu sự mềm mại cùng thần thái biểu cảm gượng gạo của Hyeri trên sân khấu. Nhiều người không giấu nổi sự thất vọng khi chứng kiến một ngôi sao có hơn mười năm kinh nghiệm hoạt động trong ngành giải trí lại thể hiện những bước nhảy vụng về và thiếu năng lượng đến vậy. Thần thái gượng gạo cùng ánh mắt mệt mỏi ấy đã đập tan hình ảnh nữ thần năng lượng vốn có của cựu thành viên Girl's Day trong mắt khán giả.

Sinh năm 1994, Hyeri chính thức gia nhập làng giải trí vào năm 16 tuổi với tư cách là thành viên nhỏ tuổi nhất của nhóm nhạc nữ Girl’s Day

Sinh năm 1994, Hyeri chính thức gia nhập làng giải trí vào năm 16 tuổi với tư cách là thành viên nhỏ tuổi nhất của nhóm nhạc nữ Girl’s Day. Nhóm nhanh chóng vươn lên hàng ngũ những nhóm nữ Gen 2 đình đám, liên tục oanh tạc các bảng xếp hạng âm nhạc lớn nhỏ nhờ hàng loạt bản hit ăn khách như Twinkle Twinkle, Expectation (Expect), Female President hay Something. Dù không sở hữu giọng hát thiên bẩm hay kỹ thuật vũ đạo xuất sắc nhất nhóm, Hyeri vẫn là nhân tố thu hút lượng người hâm mộ đông đảo nhờ nụ cười rạng rỡ, vẻ đẹp tươi tắn cùng tính cách vô cùng sảng khoái.

Hyeri là nhân tố thu hút lượng người hâm mộ đông đảo của Girl’s Day

Cột mốc đưa tên tuổi Hyeri phủ sóng rộng rãi khắp toàn quốc chính là màn aegyo "thần thánh" trong chương trình truyền hình thực tế Real Men. Sự tự nhiên và đáng yêu bộc phát đã biến cô thành ngôi sao mới, tạo tiền đề vững chắc cho bước tiến lớn hơn trong sự nghiệp.

Cột mốc đưa tên tuổi Hyeri phủ sóng rộng rãi khắp toàn quốc chính là màn aegyo "thần thánh" trong chương trình truyền hình thực tế Real Men

Năm 2015, sự nghiệp của Hyeri chạm đỉnh cao chói lọi khi cô đảm nhận vai nữ chính Sung Deok Sun trong siêu phẩm truyền hình Reply 1988. Vai diễn lịch sử này không chỉ mang về cho mỹ nhân sinh năm 1994 vô số giải thưởng danh giá mà còn đưa cô bước thẳng vào hàng ngũ sao hạng A, sở hữu hàng loạt hợp đồng thương mại giá trị.

Năm 2015, sự nghiệp của Hyeri chạm đỉnh cao chói lọi khi cô đảm nhận vai nữ chính Sung Deok Sun trong siêu phẩm truyền hình Reply 1988

Sau 9 năm gắn bó cùng nhiều cột mốc rực rỡ, Girl’s Day tuyên bố kết thúc hoạt động nhóm vào năm 2019 để các thành viên tập trung cho con đường cá nhân. Tuy nhiên, hào quang từ quá khứ dường như không đủ để gánh vác những thiếu sót ở hiện tại. Công chúng bắt đầu đặt dấu hỏi lớn về tài năng thực sự của người đẹp khi các bộ phim truyền hình tiếp theo có sự tham gia của cô liên tục vấp phải phản ứng trái chiều.

Lối diễn xuất bị đánh giá là "một màu", lối biểu cảm trùng lặp và không có sự đột phá khiến các dự án do Hyeri đóng chính mờ nhạt dần theo thời gian

Lối diễn xuất bị đánh giá là "một màu", lối biểu cảm trùng lặp và không có sự đột phá khiến các dự án do cô đóng chính mờ nhạt dần theo thời gian. Sự ngỡ ngàng của Knet càng đẩy lên đỉnh điểm khi nhìn lại một cựu idol có 10 năm kinh nghiệm đứng trên sân khấu như cô lại bộc lộ khuyết điểm vũ đạo vụng về, thần thái đi xuống rõ rệt trong các sân khấu solo gần đây.

Bên cạnh sự chững lại về sự nghiệp, đời tư nhiều ồn ào cũng là nguyên nhân trực tiếp khiến hình tượng của Hyeri sụt giảm nghiêm trọng trong mắt công chúng. Cô từng có mối tình đẹp kéo dài 7 năm cùng bạn diễn Ryu Jun Yeol trong Reply 1988, nhận được sự ủng hộ nồng nhiệt từ khán giả. Thế nhưng, việc đường ai nấy đi và ngay sau đó bùng nổ drama tình ái "tay ba" rầm rộ hồi đầu năm 2024 liên quan đến Han So Hee và Ryu Jun Yeol đã đẩy Hyeri vào trung tâm của cơn bão truyền thông.

Ồn ào của bộ ba Hyeri, Han So Hee và Ryu Jun Yeol từng là tâm điểm bàn tán của truyền thông

Thời điểm đó, dư luận dậy sóng khi Han So Hee bị nghi là người thứ ba chen chân vào mối quan hệ. Màn tương tác đầy ẩn ý trên mạng xã hội với dòng trạng thái "Thú vị thật" của Hyeri cùng bài đăng đáp trả từ Han So Hee khiến vụ việc càng thêm căng thẳng. Trong khi nam chính Ryu Jun Yeol giữ thái độ im lặng, Han So Hee đã lên tiếng yêu cầu nam diễn viên công khai mốc thời gian chia tay cụ thể với Hyeri. Việc tài tử họ Ryu từ chối đáp ứng đã khiến nữ diễn viên thất vọng, dẫn đến quyết định chia tay chỉ sau vỏn vẹn 2 tuần công khai.

Hyeri đang đối diện với nhiều tranh cãi về năng lực

Mặc dù ở giai đoạn đầu của vụ ồn ào, Hyeri nhận được sự cảm thông lớn từ cư dân mạng, nhưng phản ứng ngược đã xuất hiện ngay sau đó. Những phát ngôn và động thái kéo dài trên mạng xã hội vô tình khiến hình ảnh của cô bị gán nhãn tiêu cực. Công chúng bắt đầu khắt khe hơn, soi xét kỹ lưỡng từng thái độ của cô khi xuất hiện bên cạnh các đồng nghiệp nam, khiến hình tượng "em gái quốc dân" thân thiện ngày nào dần bị thay thế bởi những hoài nghi và chế giễu.

Ảnh: X/IG