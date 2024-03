Hyeri từng được 1 nam idol "cosplay" đỉnh đến mức bị nhầm thành... con gái!

Hyeri đang là một trong những nhân vật nhận được nhiều sự quan tâm nhất khi vướng vào drama tình tay ba cùng Han So Hee - Ryu Jun Yeol. Khi cả bạn trai cũ lẫn tình mới của anh đều có động thái trước drama thì Hyeri vẫn giữ im lặng. Mãi đến tầm chiều ngày 18/3, cựu idol mới chính thức đăng tâm thư xin lỗi vì quá mệt mỏi, tuyên bố vẫn còn nói chuyện với Ryu Jun Yeol sai khi chia tay, sau này sẽ chú ý cẩn trọng hơn. Chia sẻ của Hyeri khiến cuộc tình ồn nào này như được bước sang 1 diễn biến mới, còn cư dân mạng thì cứ xoay như chong chóng bởi loạt tình tiết mới mà người trong cuộc tung ra.

Drama tình ái chấn động xứ Hàn

Đây không phải lần đầu tiên Hyeri vướng vào tranh cãi. Trước kia, khi debut với vai trò idol trong nhóm Girl's Day, nữ ca sĩ cùng các thành viên trong nhóm cũng nhiều lần vướng phải loạt ý kiến trái chiều, đặc biệt là chuyện nhóm đột ngột thay đổi hình tượng theo hướng gợi cảm mà tiêu biểu là bản hit lớn nhất Something . MV Something ra mắt đầu năm 2014 của Girl's Day được xem như ca khúc đặc trưng cho nền văn hoá sexy của Kpop. Sản phẩm này cũng giúp cho Girl's Day mở ra một trang mới trong sự nghiệp nhưng đi kèm với đó thì đây cũng là MV gây tranh cãi nhất nhì trong sự nghiệp của các cô gái Dream Tea Entertainment. Những vũ đạo như lăn lê bò trườn khá "ướt át" trên sàn nhà được cho là quá khiêu gợi và không phù hợp thuần phong mỹ tục. Sau đó, MV Something bị cấm phát sóng trên nhiều đài truyền hình tuy nhiên Girl's Day vẫn thoải mái quảng bá ca khúc của mình ở nhiều nơi khác nhau.

Girl's Day biểu diễn Something

Something là ca khúc nổi tiếng nhất của Girl's Day

Dù còn nhiều tranh cãi nhưng không thể phủ nhận được sức hút của Something thời điểm đó. Thậm chí, bài hát này còn được 1 "nhóm nữ" tổ hợp nhà SM cover trong concert do công ty này tổ chức. Xin giới thiệu "nhóm nữ" debut duy nhất 1 lần rồi tan rã, không bao giờ tái hợp: Max Changmin (DBSK) - Kyuhyun (Super Junior) - Suho (EXO) - Minho (SHINee). Màn biểu diễn này nổi tiếng đến mức các fan vẫn mong chờ "nhóm nữ" này tái hợp, không ai ngờ những gương mặt vốn gắn liền với hình tượng mạnh mẽ như này lại mặc váy xẻ tà, đội tóc giả và biểu diễn vô cùng gợi cảm.

Màn cover Something chấn động 1 thời của "nhóm nữ" nhà SM

Đáng chú ý nhất có lẽ là Suho cosplay Hyeri. Tạo hình xinh đẹp không thua gì bản gốc của nam idol khiến nhiều người còn lầm tưởng đây là... 1 cô gái. Trên 1 diễn đàn, có netizen từng bình luận thế này: "Cô gái này là ai thế? Đó là mẫu người của tôi đấy. Tôi thích Hyeri (Girl's Day). Tôi nghe rằng cô ấy (ý chỉ Suho) nhảy bài Something. Cô ấy đến từ nhóm nhạc nào vậy? Cô ấy tên gì? (hỏi 1 cách rất khẩn cấp) ".

Đây là "bản gốc" Hyeri

Còn đây là "bản cover" Suho

Một netizen còn lầm tưởng Suho là 1 cô gái

Không chỉ nổi tiếng với màn cosplay Hyeri mà Suho còn được biết đến với vai trò... "thành viên thứ 6" của Red Velvet khi anh chàng có thể nhảy khớp mọi vũ đạo của nhóm nữ đàn em chung nhà. Còn chừng nào Suho và "nhóm nữ" cover Something comeback thì hỏi SM nhé!