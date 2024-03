Hyeri - "nữ phụ" trong drama tình ái của Han So Hee: Nghi vấn dao kéo, debut với nhóm nhạc nhiều tranh cãi phản cảm

Drama tình ái giữa Han So Hee - Ryu Jun Yeol và Hyeri vẫn đang khiến cộng đồng mạng xoay như chong chóng. Rạng sáng ngày 16/3, dư luận châu Á chấn động trước động thái của Han So Hee. Từ phủ nhận, cô đã viết hẳn tâm thư trên blog cá nhân để thừa nhận hẹn hò Ryu Jun Yeol. Tuy nhiên, Han So Hee phủ nhận qua lại với Ryu Jun Yeol ngay sau khi anh chia tay bạn gái cũ - nữ diễn viên Hyeri. Han So Hee cho biết Ryu Jun Yeol và bạn gái cũ đã chia tay vào nửa đầu năm 2023 và tin tức về việc họ chia tay xuất hiện trên truyền thông vào tháng 11 cùng năm.

Trước đó, Hyeri cũng có động thái gây chú ý trên trang cá nhân bằng story: "Thật thú vị" và bỏ follow bạn trai cũ. Dù Hyeri không nói rõ chuyện gì những nhiều người cho rằng cô đang "dằn mặt" Han So Hee - Ryu Jun Yeol.

Drama hẹn hò xoay khán giả như chong chóng

Hyeri tên đầy đầy đủ là Lee Hyeri, sinh ngày 9/6/1994 và được biến đến nhiều với vai trò ca sĩ, diễn viên. Tuy nhiên, những năm đổ lại đây, cô xuất hiện trên màn ảnh nhiều hơn khiến đa số mọi người cũng quên mất cô cũng từng là 1 idol.

Debut với hình tượng trong sáng, đột phá khi chuyển hướng sexy

Tháng 7/2010, nhóm nữ Girl's Day chính thức debut với 5 thành viên: Jihae, Jisun, Jiin, Sojin và Minah. Tuy nhiên, chỉ 2 tháng sau, Jisun và Jiin rời nhóm và được thay thế bằng Yura và Hyeri. Bản thân Hyeri cũng từng vướng nghi vấn dao kéo vì nhan sắc quá khác biệt so với thời mới debut. Cô được cho là đã phẫu thuật thẩm mỹ để có đôi mắt to tròn và đẹp hút hồn. Chưa hết, chiếc mũi của nữ ca sĩ cũng trông thanh thoát hơn so với trước kia.

Hyeri từng vướng nghi vấn dao kéo

Nhan sắc ngày càng thăng hạng của Hyeri

Thời gian đầu, cũng như nhiều nhóm nhạc nữ khác, Girl's Day theo đuổi hình ảnh trong sáng, đáng yêu nhưng cũng có lẽ vì vậy mà nhóm chưa thực sự bật lên so với các đồng nghiệp cùng thời.

Girl's Day - Twinkle Twinkle

Girl's Day thuở mới debut theo đuổi hình tượng trong sáng

Khi chuyển hướng sang hình tượng gợi cả, Girl's Day dần được chú ý nhiều hơn nhưng cũng vướng không ít tranh cãi. Trong MV Expectation, 4 thành viên trong nhóm đã diện những trang phục không thể ngắn hơn, kèm theo đó là màn vũ đạo bốc lửa. Gặp phải không ít chỉ trích vì có những động tác quá lộ liễu như xoạc chân, lắc hông… nhưng không thể phủ nhận rằng quyết định này đã giúp nhóm phủ sóng rộng rãi, nâng cao danh tiếng.

Tiếp đó, với Female president, không chỉ gây tranh cãi với trang phục có phần hơi phản cảm, ngay ở phần mở đầu clip, Girl's Day đã khiến fan bỏng mắt với màn thoát y trong bóng tối đầy khiêu khích.

Nhóm nhiều lần gây tranh cãi về trang phục

MV Something ra mắt đầu năm 2014 của Girl's Day được xem như ca khúc đặc trưng cho nền văn hoá sexy của Kpop. Sản phẩm này cũng giúp cho Girl's Day mở ra một trang mới trong sự nghiệp nhưng đi kèm với đó thì đây cũng là MV gây tranh cãi nhất nhì trong sự nghiệp của các cô gái Dream Tea Entertainment. Những vũ đạo như lăn lê bò trườn khá "ướt át" trên sàn nhà được cho là quá khiêu gợi và không phù hợp thuần phong mỹ tục. Sau đó, MV Something bị cấm phát sóng trên nhiều đài truyền hình tuy nhiên Girl's Day vẫn thoải mái quảng bá ca khúc của mình ở nhiều nơi khác nhau.

Girl's Day - Something (Dance ver.)

Thành công vang dội với Something

Sau 9 năm hoạt động, Girl's Day tuyên bố tan rã vào năm 2019.

Lấn sân sang lĩnh vực điện ảnh gặt hái được thành công, dần lu mờ vai trò idol

Không chỉ thành công cùng Girl's Day mà Hyeri còn rất nổi bật khi lấn sân sang lĩnh vực điện ảnh. Nữ idol bắt đầu bằng vai diễn cô con gái út trong gia đình có 4 chị em ở Tasty life vào năm 2012.

Tuy nhiên, bộ phim mang lại sự nổi tiếng vượt bậc cho Hyeri chính là Reply 1988 năm 2015. Không chỉ vậy, bộ phim còn góp phần se duyên cho Hyeri với bạn trai Ryu Jun Yeol suốt 7 năm cho đến khi cả 2 chia tay vào năm 2023. Dù đã chia tay nhưng chắc Hyeri cũng không ngờ được có ngày mình lại bị réo vào drama tình ái của bạn trai cũ và nữ diễn viên Han So Hee.

Hyeri và bạn trai cũ trong Reply 1988

Sau khi thừa nhận hẹn hò, Han So Hee đã xoá story "thú vị", vậy người duy nhất còn cảm thấy thú vị giữa drama này chính là Hyeri?