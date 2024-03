Giữa ồn ào tình ái Ryu Junyeol - Hyeri - Han So Hee, dân tình tràn vào nhạc phim Reply 1988: Đã hết suy vì Duk Sun và “mặt chó”!

Sáng 16/3, diễn biến mới của ồn ào tình cảm giữa Ryu Junyeol, Hyeri và Han So Hee khiến dân tình “hóng biến" có phen chấn động. Sau khi kịch liệt phủ nhận tin hẹn hò và “cà khịa" Hyeri trong story Instagram chiều 15/3, Han So Hee đã “quay xe" xác nhận quan hệ với Ryu Jun Yeol. Đồng thời, Han So Hee gửi lời xin lỗi Hyeri và viết tâm thư nói về sai lầm khi đăng story trong lúc thiếu bình tĩnh. Phía nhà nam cũng xác nhận hẹn hò Han So Hee.

Ồn ào tình cảm giữa Ryu Junyeol - Hyeri

và Han So Hee đang là tâm điểm

MXH bùng nổ với những “plot twist" khó lường trong câu chuyện tình cảm của 3 ngôi sao. Theo đó, Han So Hee vẫn xác nhận mình không phải “trà xanh" hay “tình yêu chuyển nhượng", cô còn tiết lộ thời gian cặp đôi Ryu Junyeol - Hyeri chia tay là đầu năm 2023. Tuy nhiên, netizen chỉ ra nhiều điểm vô lý khi tháng 8/2023 công ty hai bên đều phủ nhận tin đồn chia tay. Do đó, Han So Hee đang bị “ném đá" dữ dội.

Giữa lúc ồn ào ngày càng căng, nhạc phim Reply 1988 lại được dân tình “đào" lên. Là fan Reply 1988, chắc chắn đã từng phân vân trước việc nữ chính Duk Sun chọn chồng. Người hâm mộ chia làm 2 ngả, 1 ủng hộ Duk Sun - Choi Taek, 1 tiếc nuối cho chuyện tình dang dở của Duk Sun - Jung Hwan.

Người hâm mộ chia làm 2 ngả, 1 ủng hộ Duk Sun - Choi Taek, 1 tiếc nuối cho chuyện tình dang dở của Duk Sun - Jung Hwan

Mạch phim khắc hoạ tình đơn phương và sự lỡ làng khi không đến được với nhau của bộ đôi Jung Hwan “mặt chó" và Duk Sun trong phần lớn thời lượng. Dù đến cuối cùng, Duk Sun - Choi Taek thành đôi thì nhiều người vẫn “chèo thuyền” Duk Sun - Jung Hwan. Ở tập 18, khoảnh khắc ca khúc Empty Heart vang lên đánh dấu sự chuyển biến quan trọng - Jung Hwan quyết định không theo đuổi Duk Sun nữa. Do đó, đây còn được gọi là nhạc phim dành riêng cho Kim Jung Hwan.

Khoảnh khắc tiếc nuối trong tập 18 Reply 1988

Hiện tại, khi nghe lại nhạc phim Reply 1988 nói chung và Empty Heart, fan không còn tiếc nuối cho Duk Sun - Jung Hwan nữa. Chuyện tình 7 năm của Hyeri và Ryu Junyeol từng được ví như “ngôn tình đời thực", khiến fan cảm thấy tràn đầy hi vọng tình yêu. Với ồn ào tình ái gần đây, người hâm mộ ‘thở phào' khi Hyeri có thể buông bỏ được Ryu Junyeol. Nam diễn viên cùng Han So Hee đang đối diện làn sóng chỉ trích từ khán giả. Fan Reply 1988 cảm thấy “mặt chó" không còn xứng đáng với Duk Sun nữa!

Fan Reply 1988 cảm thấy “mặt chó" không còn xứng đáng với Duk Sun nữa!