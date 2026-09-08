Ca sĩ Việt vào top 5 gương mặt đẹp nhất thế giới, so với nam thần quốc tế chẳng kém cạnh tí nào!

Nhan sắc của ca sĩ này một lần nữa lại gây bão mạng xã hội.

Mới đây, thông tin Anh Tú Atus đang góp mặt trong nhóm gương mặt nổi bật của bảng xếp hạng 100 Top Face In The World 2026 nhanh chóng nhận được sự quan tâm của khán giả. Đáng chú ý, đây là bảng số liệu do một trang tổ chức trên mạng xã hội thực hiện, kết quả được thúc đẩy bởi lượt yêu thích, bình luận và chia sẻ từ cộng đồng người hâm mộ, không phải bảng xếp hạng chính thức dựa trên tiêu chí chuyên môn.

Anh Tú Atus đang là cái tên nổi bật trong đề cử 100 Top Face In The World 2026

Cụ thể, 100 Top Face In The World 2026 nằm trong hệ thống bình chọn của Special Awards. Các đề cử được đăng tải trên mạng xã hội để người hâm mộ tương tác, qua đó tạo ra thứ hạng dựa trên mức độ hưởng ứng của cộng đồng đối với từng gương mặt. Sau khoảng 4 ngày đăng tải, bài đăng đề cử Anh Tú Atus ghi nhận lượng tương tác đáng chú ý, với khoảng 74 nghìn lượt yêu thích, hơn 2 nghìn bình luận và hơn 5 nghìn lượt chia sẻ.

Sau khoảng 4 ngày đăng tải, bài đăng đề cử Anh Tú Atus ghi nhận lượng tương tác đáng chú ý

Với số liệu trên, Anh Tú Atus đang lọt top 5 nghệ sĩ có lượng tương tác cao nhất, trước nam ca sĩ là hàng loạt tên tuổi quốc tế. Mingyu (SEVENTEEN) hiện dẫn đầu với khoảng 377 nghìn lượt yêu thích và hơn 1,8 nghìn bình luận. Theo sau là James (CORTIS) với khoảng 143 nghìn lượt yêu thích và hơn 3,6 nghìn bình luận, Keonho (CORTIS) đạt khoảng 93,7 nghìn lượt yêu thích cùng hơn 2,1 nghìn bình luận. Martin (CORTIS) và Seonghyeon (CORTIS) cũng góp mặt trong nhóm những nghệ sĩ có lượng tương tác cao trên bảng đề cử.

Nhiều sao quốc tế khác đang dẫn đầu bảng xếp hạng của Special Awards:

Trước đó, vào tháng 4/2026, nam nghệ sĩ cũng xuất hiện trong danh sách đề cử 100 Gương Mặt Đẹp Trai Nhất Thế Giới 2026 do TC Candler công bố. Tuy nhiên, đây là một bảng xếp hạng hoàn toàn khác với 100 Gương Mặt Đẹp Nhất Thế Giới 2026 do Special Awards Award tổ chức. Hai bảng có hệ thống đề cử và cách thức bình chọn riêng, trong đó TC Candler xây dựng danh sách theo phương thức riêng và không dựa vào lượng tương tác của khán giả. TC Candler cũng đã duy trì bảng xếp hạng này trong nhiều năm, trong khi Special Awards Award mới tổ chức hoạt động bình chọn trên mạng xã hội thời gian gần đây.

Trước đó, vào tháng 4/2026, nam nghệ sĩ cũng xuất hiện trong danh sách đề cử 100 Gương Mặt Đẹp Trai Nhất Thế Giới 2026 do TC Candler công bố

Việc cùng lúc được đề cử vào danh sách của TC Candler và nhận lượng tương tác cao trong bảng 100 Gương Mặt Đẹp Nhất Thế Giới 2026 của Special Awards Award phần nào cho thấy sức hút về ngoại hình của Anh Tú Atus. Đây vốn là một trong những lợi thế dễ nhận thấy nhất của nam nghệ sĩ. Anh sở hữu gương mặt hài hòa, đường nét sắc nét cùng thần thái sang trọng, phù hợp với hình tượng lịch lãm, thường gợi liên tưởng đến phong cách “công tử tài phiệt”. Ngoại hình cũng là yếu tố giúp Anh Tú Atus có thể biến hóa giữa nhiều phong cách mà vẫn giữ được dấu ấn riêng.

Việc cùng lúc được đề cử vào danh sách của TC Candler và nhận lượng tương tác cao trong bảng 100 Gương Mặt Đẹp Nhất Thế Giới 2026 của Special Awards Award phần nào cho thấy sức hút về ngoại hình của Anh Tú Atus

Sinh năm 1993, tên thật Bùi Anh Tú, nam nghệ sĩ bước vào showbiz với vai trò diễn viên trước khi mở rộng hoạt động sang âm nhạc và truyền hình. Anh từng góp mặt trong các bộ phim như 4 Năm, 2 Chàng, 1 Tình Yêu, Cua Lại Vợ Bầu, Chị Mười Ba và Gặp Lại Chị Bầu. Sở hữu ngoại hình sáng cùng khả năng đảm nhận nhiều dạng vai, Anh Tú Atus dần trở thành gương mặt quen thuộc của màn ảnh Việt.

Anh Tú Atus ghi điểm khi liên tục tạo sức hút thông qua việc tham gia các chương trình truyền hình

Sau đó, anh tiếp tục thử sức ở lĩnh vực âm nhạc và các chương trình thực tế. Năm 2024, Anh Trai Say Hi trở thành dấu mốc đáng chú ý, đưa Anh Tú Atus đến gần hơn với khán giả trẻ và cho thấy khả năng hát, trình diễn bên cạnh thế mạnh diễn xuất. Trong chương trình, anh nhiều lần được chú ý bởi visual và thần thái trên sân khấu, qua đó củng cố hình ảnh một nghệ sĩ đa năng.

Việc hoạt động ở nhiều lĩnh vực giúp Anh Tú Atus không bị giới hạn trong một hình tượng duy nhất, đồng thời tạo thêm nhiều cơ hội để lợi thế ngoại hình phát huy

Ở hiện tại, sức hút của Anh Tú Atus vẫn được duy trì khi anh liên tục xuất hiện trong những dự án được khán giả quan tâm, từ hiệu ứng của Anh Trai Say Hi đến Running Man Vietnam 2026. Việc hoạt động ở nhiều lĩnh vực giúp nam nghệ sĩ không bị giới hạn trong một hình tượng duy nhất, đồng thời tạo thêm nhiều cơ hội để lợi thế ngoại hình và phong cách cá nhân được phát huy.

Ảnh: FBNV/IG