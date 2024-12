RHYDER chính là “em ấy” của Anh Tú Atus trong Nỗi Đau Đính Kèm

Nỗi đau đính kèm là sản phẩm âm nhạc được Anh Tú Atus thực hiện sau chung kết Anh Trai Say Hi. Ca khúc với sự chắp bút của RHYDER, là anh trai thân thiết với nam chính Gặp Lại Chị Bầu trong chương trình. Cú bắt tay giữa Anh Tú Atus và RHYDER - hit maker thời điểm hiện tại đã mang đến một Nỗi Đau Đính Kèm giai điệu bắt tai ngay từ những nốt nhạc đầu. Ca khúc pha trộn giữa RnB và pop, được RHYDER “đo ni đóng giày” cho giọng ca của Anh Tú Atus. Tất cả những ưu điểm trong giọng hát của Anh Tú Atus được phô diễn trọn vẹn trong Nỗi Đau Đính Kèm.

Nỗi Đau Đính Kèm - Anh Tú Atus x RHYDER

RHYDER không chỉ sáng tác mà còn xuất hiện trong MV và thể hiện đoạn rap cho ca khúc mới của Anh Tú Atus. Điều này càng thể hiện sự đồng điệu trong âm nhạc cũng như thân thiết ngoài đời của hai nghệ sĩ.

Nói về việc mời RHYDER tham gia dự án lần này, Anh Tú Atus cho biết: “Tú thích âm nhạc của RHYDER và thấy được khả năng all-rounder của em ấy trong Anh Trai Say Hi. Anh em cũng đã quá hiểu nhau sau Ngạo nghễ nên Tú rất mong muốn có một sản phẩm cá nhân được làm việc với RHYDER. Tú rất trân trọng vì RHYDER đã nhận lời, còn sắp xếp lịch trình quay MV cùng Tú, dù em ấy phải chuẩn bị cho minishow cá nhân và nhiều công việc riêng”.

MV Nỗi Đau Đính Kèm được quay hoàn toàn vào ban đêm và rạng sáng, để đảm bảo thể hiện đúng dụng ý của ê-kíp. Những điểm sáng trong khung hình đều được đặt để một cách nghệ thuật, giúp nổi bật hình ảnh cô đơn của nhân vật cũng như không gian trống vắng. Ngoài ra, trong MV có một phân cảnh mưa, Anh Tú Atus đã phải thực hiện cảnh quay này vào lúc 5 giờ sáng.

“Nỗi Đau Đính Kèm là lời cảm ơn của Tú đến tất cả những ai đã yêu thương và đặt niềm tin ở Tú trong con đường âm nhạc trong suốt thời gian qua. Đặc biệt cảm ơn FC Galaxy của Tú đã luôn ủng hộ và cho Tú thêm động lực để làm những điều mới mẻ. Hy vọng mọi người sẽ replay Nỗi đau đính kèm thật nhiều và nghe được món quà “Galaxy” ở cuối MV”, anh nói.

Anh Tú Atus vừa khép lại 2 đêm concert Anh Trai Say Hi tại sân vận động Mỹ Đình (Hà Nội) trong ngày 7/12 và 9/12. Anh trình diễn 7 ca khúc mỗi đêm, khiến khán giả trầm trồ không thôi về visual tóc bạch kim. Sự đầu tư chỉn chu về hình ảnh, chưa từng trùng lặp outfit trong cả tất cả các tiết mục ở 4 đêm concert càng khiến anh được fan đánh giá cao. Bản thân Anh Tú Atus cũng xúc động khi thấy tình cảm fan thủ đô dành cho mình và chương trình Anh Trai Say Hi. Cơ hội được đứng trình diễn ở sân vận động quốc gia là điều nam nghệ sĩ chưa từng nghĩ đến.

Sau concert, Anh Tú Atus sẽ gặp gỡ fan trong Galaxy Day sẽ tổ chức lúc 14h ngày 21/12 tại sân khấu C30 Hòa Bình (TP.HCM). Ngoài ra, các dự án cá nhân tiếp tục được nam chính Gặp Lại Chị Bầu tiết lộ trong thời gian tới.