Tối 7/12, concert Anh Trai Say Hi D-3 đã chính thức diễn ra tại SVĐ Mỹ Đình, Hà Nội. Đêm diễn thu hút lượng lớn người hâm mộ, đánh dấu cột mốc rực rỡ trong sự nghiệp của các nghệ sĩ trẻ. Sau đêm diễn 7/12, Anh Trai Say Hi sẽ có concert thứ 2 ngay tại SVĐ Mỹ Đình vào ngày 9/12. Lần đầu tiên, một tập thể 30 nghệ sĩ nam tiến vào SVĐ có sức chứa lớn nhất Việt Nam. Do đó, sự kiện này chiếm trọn tâm điểm truyền thông, mọi thông tin liên quan 30 Anh Trai đều được cư dân mạng chia sẻ nhiệt tình.

Concert Anh Trai Say Hi D-3 đã chính thức diễn ra tại SVĐ Mỹ Đình, Hà Nội

Giữa lúc concert D-3 đang diễn ra cực nhiệt, 1 Anh Trai bất ngờ chia sẻ quá trình "tẩu thoát" khỏi Mỹ Đình khiến fan đứng ngồi không yên. Anh Trai đó chính là Công Dương. Trên broadcast của mình, Công Dương cập nhật hình ảnh anh chàng đi ăn giữa lúc concert đang vào hồi cao trào. Lý do là vì khoảng cách giữa 2 màn trình diễn có Công Dương dài đến... 13 bài hát.

Công Dương bất ngờ chia sẻ quá trình "tẩu thoát" khỏi Mỹ Đình khiến fan đứng ngồi không yên

Công Dương hài hước nói: "Có thực mới vực được đạo/ 13 bài mới tới tôi tính đi nhậu luôn mà bị ekip cản lại nên đi đá bát bún bò". Anh chàng còn hỏi fan "tới bài nào rồi" và quyết định đi ăn chè. Hành trình "tẩu thoát" của Công Dương trở thành điểm nhấn thú vị giữa lúc show Anh Trai Say Hi đang diễn ra cực nhộn nhịp.

Hành trình "tẩu thoát" của Công Dương trở thành điểm nhấn thú vị giữa lúc show Anh Trai Say Hi đang diễn ra cực nhộn nhịp

Trong hơn 4 tiếng concert, Công Dương là Anh Trai có khá ít sân khấu, tổng cộng anh xuất hiện trong 4 tiết mục. Lý do là bởi Công Dương bị loại khá sớm - ở tập 5 của chương trình Anh Trai Say Hi. Do đó, không khó hiểu khi khoảng cách giữa các tiết mục của Công Dương rất xa nhau.

Phân đoạn rap tiếng Thái gây sốt của Công Dương

Visual, tài năng nổi bật, Công Dương gây tiếc nuối khi dừng chân sớm ở Anh Trai Say Hi

Tại concert D-3 Mỹ Đình, Công Dương lần nữa gây sốt với phân đoạn rap tiếng Thái trong Catch Me If Your Can. Dù bị loại sớm, nhưng Công Dương cũng nằm trong top Anh Trai đông fan nhờ visual và tài năng cực kỳ nổi bật. Thời điểm anh chàng bị loại, người hâm mộ vô cùng tiếc nuối.