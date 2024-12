Khoảnh khắc Negav xúc động bật khóc tại concert Anh Trai Say Hi tại Hà Nội

Ngày 7/12, concert Day 3 Anh Trai Say Hi đã chính thức diễn ra tại SVĐ Mỹ Đình (Hà Nội). Ngay từ sáng sớm, người hâm mộ đã tập trung đông đảo check-in và xếp hàng để có vị trí đẹp chiêm ngưỡng idol.

Quy tụ những dàn nghệ sĩ tài sắc vẹn toàn, đêm nhạc hội đã bùng cháy rực rỡ, chiêu đãi tới người hâm mộ những tiết mục hoành tráng, mãn nhãn nhất. Bên cạnh đó, tâm điểm chú ý của netizen còn đổ dồn vào sự xuất hiện của Negav.

Negav tái xuất tại concert Day 3, chiêu đãi người hâm mộ với nhan sắc sáng ngờ và khả năng trình diễn bùng nổ (Nguồn: @qnh.trggg)

Anh chàng nhận được sự hưởng ứng nồng nhiệt từ khán giả (Nguồn: @qnh.trggg)

Sau quãng thời gian ở ẩn vì scandal, nam rapper trẻ đã tái xuất, chung vui với các Anh Trai và người hâm mộ. Negav đã không khỏi xúc động trước tình cảm to lớn của khán giả dành cho mình. Anh chàng cũng gây ấn tượng với nguồn năng lượng sáng bừng sân khấu, cùng 29 Anh Trai trình diễn và có nhiều khoảnh khắc giao lưu tương tác cùng khán giả.

Kết show, dàn line-up cùng nhau đồng ca bài hát Say Hi Đừng Say Bye. Hoà chung bầu không khí, người hâm mộ bắt trọn khoảnh khắc Negav bật khóc được quay trên màn hình chiếu. Anh chàng nhanh chóng gạt đi nước mắt và cất giọng hát theo hội anh em.

Khoảnh khắc Negav rơi lệ khi kết show khiến cư dân mạng không khỏi lụy tim (Tiktok: @dangthanhan12)

Netizen bày tỏ sự thích thú trước 1 Negav đã tự tin hơn, năng nổ sau quãng thời gian ở ẩn. Sự trở lại của anh chàng khiến fan Say Hi tin tưởng về buổi concert Day 4 trọn vẹn, đồng thời tổ đội GERDNANG cũng có thể tụ hội đầy đủ trên sân khấu biểu diễn.

Một số bình luận của netizen

- Chào mừng anh bé trở lại.

- Nhớ ẻm muốn xỉu luôn á. Vài tháng rồi không gặp nhau.

- Ảnh đang ở trạng thái tốt nhất luôn á.

- Mỹ nam khóc nước mắt kim cương là đây.

- Vỗ tay cho sự nỗ lực vươn lên từ thị phi của bé.