Negav đã có mặt tại Hà Nội cùng các Anh Trai Say Hi, sẽ trở lại trong concert D-3?

Các "anh trai" thuộc Anh Trai Say Hi ngay khi vừa đáp cánh Hà Nội đã làm "náo loạn" những con phố của thủ đô trước thềm concert đêm 3 diễn ra tại SVĐ Mỹ Đình. Bên cạnh đó, một trong những "anh trai" khác cũng đang nhận sự chú ý của cộng đồng mạng đó chính là Negav.

Sau liên hoàn scandal từng gây lùm xùm MXH cách đây khoảng 2 tháng khiến Negav không thể xuất hiện trong đêm thứ 2 concert Anh Trai Say Hi, mọi ánh mắt đều đang đổ dồn vào đêm concert thứ 3. Nhiều người đặt câu hỏi liệu nam rapper sẽ trở lại với 29 anh trai còn lại hay không. Tuy nhiên với loạt những bằng chứng gần đây, người hâm mộ của Negav tin rằng nam rapper sẽ xuất hiện trở lại tại concert Anh Trai Say Hi ở Hà Nội.

Bị phát hiện ở sân bay di chuyển ra Hà Nội, ở cùng khách sạn với các Anh Trai còn lại

Trưa ngày 4/12, dàn "anh trai" của chương trình Anh Trai Say Hi đã đổ bộ sân bay Nội Bài, khiến sân bay "vỡ trận" với hàng trăm fan có mặt để chào đón thần tượng. Ở một diễn biến khác, mạng xã hội cũng lan truyền đoạn clip cùng hình ảnh được cho là Negav cũng đang làm thủ tục tại sân bay để di chuyển tới Hà Nội.

Đáng chú ý khi fan gọi tên Thành An - tên thật của Negav, nam rapper cũng có phản ứng và quay lại nhìn fan hô tên mình. Dù mặc bộ đồ đen và trùm kín nhưng với phản ứng này, nhiều người cho rằng chàng trai này không ai khác chính là Negav. Được biết, hiện Negav đã có mặt tại Hà Nội và ở cùng khách sạn với các anh trai còn lại trong chương trình.

Người mặc đồ đen, trùm kín được cho là Negav ở sân bay để di chuyển tới Hà Nội

Cộng đồng mạng lan truyền khoảnh khắc được cho là Negav làm thủ tục ở sân bay

Clip được cho là Negav tại một khách sạn tại thủ đô Hà Nội

Negav đã có mặt tại một khách sạn ở Hà Nội

Dàn nghệ sĩ ngầm xác nhận Negav sẽ trở lại concert Anh Trai Say Hi?

Ngay trong chiều 4/12, khi dàn "anh trai" đang diễu hành trên xe buýt 2 tầng quanh thủ đô Hà Nội, một người hâm mộ đã hỏi Anh Tú Atus về concert: "Anh ơi đầy đủ không anh?". Đáp lại, Anh Tú Atus liền gật đầu và còn không quên dặn dò giữ bí mật khiến các fan hò reo phấn khích.

Trước đó, Isaac cũng từng nhắn trong group chat với người hâm mộ: "Giữ lời hứa mang 30 anh em về Hà Nội". Dù không trực tiếp nhắc tên Negav nhưng với ẩn ý của Anh Tú Atus hay Isaac, các fan tin rằng đây chính là lời hứa hẹn cho việc Negav sẽ trở lại concert Anh Trai Say Hi.

Cái gật đầu đầy ẩn ý của Anh Tú Atus khi fan hỏi về concert "Đầy đủ không anh"

Isaac trước đó cũng ẩn ý việc concert Anh Trai Say Hi tại Hà Nội sẽ đầy đủ 30 anh trai

Trên trang fanpage chính thức của một trong những đơn vị truyền thông của Anh Trai Say Hi, một bài đăng chia sẻ hình ảnh sân khấu concert và không quên đính kèm một ca khúc của Negav: "Em khiến anh muốn trở thành người Hà Nội". Động thái này đã làm dấy lên những đồn đoán cho rằng đây chính là "hint" cho sự trở lại của Negav.

Một bài đăng trên fanpage của đơn vị truyền thông cho Anh Trai Say Hi chia sẻ sân khấu concert và đính kèm tựa đề ca khúc của Negav

Trước đó, biên đạo Lan Nhi đã có dòng tin nhắn gây chú ý: "Xem các anh trai đi diễn mà mình cũng mong chiếc ghế trống đó có cậu bé kia ngồi và xuất hiện ở đó. Sẽ sớm quay lại nhé. Chờ cậu bé đó book chị biên đạo cho show diễn của cậu nha".

Không nhắc tên trực tiếp nhưng nhiều người cho rằng người mà biên đạo Lan Nhi nhắc tới chính là Negav và dự đoán về sự trở lại của nam rapper sinh năm 2001.

Dòng tin nhắn của biên đạo Lan Nhi làm dấy lên nghi vấn Negav trở lại concert Anh Trai Say Hi

FC của Negav quyên góp hơn 142 triệu, tổ chức nhiều hoạt động trong ngày diễn ra concert tại Mỹ Đình

Một dấu hiệu khác cho thấy nhiều khả năng Negav sẽ trở lại concert Anh Trai Say Hi đó chính là loạt hoạt động sôi nổi của FC nam rapper trước thềm đêm diễn. Nếu như hai concert trước đó FC của Negav không có những hoạt động cụ thể thì lần này, các fan đã huy động lập quỹ lên tới hơn 142 triệu đồng để thực hiện các dự án chào mừng nam rapper trở lại. Trong đó có nhiều hoạt động như xe foodtruck, set quà check-in, biển quảng cáo billboard,... Với những hoạt động với sự đầu tư khá chỉn chu này, sự trở lại của Negav tại concert Anh Trai Say Hi nhiều khả năng sẽ trở thành sự thật.

FC của Negav "donate" quỹ lên tới hơn 142 triệu đồng

Xe foodtruck là một trong những hoạt động của FC Negav để chào mừng nam rapper trở lại