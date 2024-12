Negav gặp gỡ 1 Anh trai, rục rịch trở lại sau thời gian im ắng?

Vào tối 2/12, Pháp Kiều đã đăng tải story mới trên trang cá nhân. Rapper sinh năm 2001 chia sẻ khoảnh khắc đi mua sắm ở trung tâm thương mại với 1 người giấu mặt. Kèm theo đó, Pháp Kiều viết dòng trạng thái: "Đi shopping cùng ông xã". Bức hình này đã được netizen chia sẻ chóng mặt trên mạng xã hội.

Dù đã khéo léo cắt bớt, hoặc che chắn gương mặt người này bằng biểu tượng cảm xúc nhưng cư dân mạng nhanh chóng đoán đó chính là Negav qua những đặc điểm cơ thể, đặc biệt là về đôi mắt. Sau khi Pháp Kiều chia sẻ hình ảnh này, khoảnh khắc chụp phía sau một nhân vật giống Negav tại trung tâm thương mại cũng được lan truyền. Thời gian qua, Negav đã im hơi lặng tiếng rất lâu, không có chia sẻ hay cập nhật mới trên mạng xã hội.

Pháp Kiều chia sẻ hình ảnh đi mua sắm với một người giấu mặt, netizen cho rằng đó là Negav qua những đặc điểm ngoại hình

Sau đó, "team qua đường" tóm được khoảnh khắc được cho là Negav xuất hiện ở trung tâm thương mại, người này mặc trang phục giống với nhân vật trong story của Pháp Kiều

Vừa qua, biên đạo nổi tiếng Lan Nhi còn gây chú ý khi chia sẻ dòng trạng thái: "Xem các anh trai đi diễn mà mình cũng mong chiếc ghế trống đó có cậu bé kia ngồi và xuất hiện ở đó. Sẽ sớm quay lại nhé. Chờ cậu bé đó book chị biên đạo cho show diễn của cậu nha". Nhiều người cho rằng Anh trai mà biên đạo Lan Nhi nhắc tới chính là Negav.

Trong sự kiện GENfest tại thành phố Hồ Chí Minh, HIEUTHUHAI và HURRYKNG đã có phần trình diễn Kim Phút Kim Giờ cùng 1 chiếc ghế trống. Chi tiết đầy ẩn ý này khiến người hâm mộ liên tưởng ngay đến việc các thành viên đang dành tình cảm và thông điệp yêu thương đến Negav trong thời gian ở ẩn. Do đó, cư dân mạng cũng dự đoán về sự quay trở lại của nam rapper sinh năm 2001 tại concert Anh trai say hi diễn ra trong thời gian sắp tới.

Nam rapper sinh năm 2001 được cho là sẽ quay trở lại Concert 3 Anh trai say hi vào ngày 7/12 sắp tới

Trước 8 ngày diễn ra Concert 2, nam rapper Negav đã thông báo rút khỏi dàn nghệ sĩ trình diễn

Negav tên thật là Đặng Thành An, sinh năm 2001, hoạt động nghệ thuật với vai trò rapper. Trước khi có nghệ danh Negav, Đặng Thành An từng lấy tên "Oggy" - một nhân vật trong phim hoạt hình. Về nghệ danh Negav, anh từng cho biết bản thân mê game và có một loại vũ khí đặc biệt tên là "Negev". Sau đó, Negav đã đổi chữ "e" thành chữ "a" để làm nghệ danh khi hoạt động nghệ thuật.

Negav được đông đảo khán giả biết tới hơn sau khi tham gia chương trình Hành trình rực rỡ. Sự tếu táo pha trò vui nhộn, hài hước trong gameshow cùng với các nghệ sĩ nổi tiếng như Trường Giang, Lê Dương Bảo Lâm... đã khiến rapper sinh năm 2001 để lại những dấu ấn đặc biệt. Biệt danh "út khờ" hay "mầm non giải trí mới" của Negav cũng xuất hiện sau khi góp mặt trong gameshow này. Trước đó, rapper gen Z đã "bỏ túi" những ca khúc hot khi kết hợp với một số nghệ sĩ tên tuổi.