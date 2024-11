Negav có nên trở lại ở concert 3 Anh Trai Say Hi?

Đã 45 ngày tính từ ngày 28/9/2024 - ngày diễn ra đêm thứ nhất concert Anh Trai Say Hi và cũng là ngày mà HURRYKNG gọi là "lễ trưởng thành" của Negav. Ngay giây phút thăng hoa nhất - Negav gây tranh cãi. Và sau những chuyện vừa qua, liệu Negav có nên trở lại, cụ thể là xuất hiện trong đêm 3 concert Anh Trai Say Hi chưa? Đây chính là chủ đề hot đang được đông đảo khán giả thảo luận trên MXH Threads, và có lẽ cũng là câu hỏi mà chính những người trong cuộc cần cân nhắc rất nhiều mới có thể đưa ra được câu trả lời hợp lý và thoả đáng.

Negav vướng tranh cãi sau đêm concert đầu tiên của Anh Trai Say Hi

Tình thế của Negav

Vào hôm 11/10, trước 8 ngày diễn ra sự kiện thì Negav thông báo rút khỏi dàn nghệ sĩ trình diễn trong đêm concert 2. Khi đó, thông tin này tạo nên một cuộc tranh luận sôi nổi trên các diễn đàn mạng xã hội, có người đồng tình có người lại cảm thấy tiếc nuối thay cho nam rapper. Tuy nhiên, công tâm mà nói ở giai đoạn đó, khi mọi thứ liên quan đến Negav đều sẽ trở thành tâm điểm thì việc anh không xuất hiện trong concert đêm 2 được cho là phù hợp.

Khi sự kiện diễn ra, đã có những khoảng "lặng" cảm xúc khi sân khấu thiếu đi 1 anh trai. Những tiếng hô "Negav" cũng xuất hiện bên dưới khu vực khán đài. Negav có cái sai nhưng một bộ phận khán giả vẫn mong muốn anh được xuất hiện vì đơn giản anh là 1 phần không thể thiếu làm nên sự trọn vẹn của các tiết mục Anh Trai Say Hi .

Negav ở ẩn suốt gần 2 tháng vừa qua

Nhiều người đã gọi tên Negav trong đêm concert 2 Anh Trai Say Hi

Anh Trai Say Hi thông báo sẽ có đêm concert 3 diễn ra tại Hà Nội, ngoài những thông tin cơ bản liên quan đến chương trình thì nhiều khán giả đặt vấn đề liệu đây có phải thời điểm thích hợp để Negav trở lại. Trong suốt 45 ngày qua, Negav lui vể ở ẩn, không có bất kỳ chia sẻ nào mới trên mạng xã hội, đồng thời chưa lộ diện ở các sự kiện giải trí. Mọi thông tin liên quan đến Negav đều được chia sẻ thông qua các thành viên của GERDNANG, như Manbo tiết lộ cả nhóm vẫn gọi điện tâm sự, khuyên nhủ nam rapper. Cách đây không lâu, Negav xuất hiện âm thầm trong buổi ăn uống riêng tư cùng các anh em.

Nên hay không việc Negav trở lại concert Anh Trai Say Hi?

"Mọi người nghĩ sao về việc Negav xuất hiện?", "Negav có thể trở lại đêm concert 3 được chưa, và nên trở lại như thế nào để tránh tấn công tiêu cực?", "Bài toán nào cho Anh Trai Say Hi về trường hợp của Negav đây?"... là những chủ đề xuất hiện trên Threads và các nền tảng mạng xã hội suốt những ngày gần đây. Thắc mắc của công chúng cũng chính là câu hỏi mà cả người trong cuộc lẫn những người liên quan cần sự cân nhắc và nghiêm túc suy nghĩ.

Thứ nhất, nói về giả thiết Negav sẽ tái xuất. Người ta thường bảo nhau, cách duy nhất để hiểu mình đã làm sai ở đâu, mình phải sửa như thế nào chính là đối diện với vấn đề. Suốt thời gian qua, mọi lời xin lỗi của Negav đều thông qua mạng xã hội, anh chưa có cơ hội trực tiếp gặp gỡ công chúng để nói ra tâm tư của mình. Negav có cú ngã tại concert 1 Anh trai Say Hi thì thì nên chăng cần có một lời xin lỗi công khai, chân thành nhất tại chính sân khấu này? Đây sẽ là cơ hội để anh chứng minh với công chúng trong hơn 1 tháng ở ẩn vừa qua mình đã thay đổi, trưởng thành và chiêm nghiệm được những gì.

Concert 3 diễn ra vào ngày 7/12 tại sân vận động Quốc gia Mỹ Đình - Hà Nội, một nơi mà hầu hết các nghệ sĩ đều mong muốn được biểu diễn. Với một nghệ sĩ gen Z, khi sự nghiệp vừa mới bắt đầu như Negav thì lại càng quý giá hơn. Negav chính là 1 phần của Anh Trai Say Hi, cơ hội này cơ bản vẫn thuộc về anh. Theo dõi cục diện mạng xã hội, có thể thấy vẫn còn một bộ phận mong chờ sự trở lại của Negav. Một vài khán giả còn cho rằng các trong concert 2 thì anh trai không bung xoã, không trọn vẹn bằng đêm đầu tiên do thiếu vắng thành viên. Nếu Negav trở lại, các tiết mục của Anh Trai Say Hi sẽ đầy đủ các thành viên, trọn vẹn hơn.

Bộ phận netizen cho rằng concert 3 là cơ hội để Negav nói lời xin lỗi chân thành

Một mặt khác, nói về những lý do Negav nên cân nhắc khi quyết định trở lại. Đầu tiên, chắc hẳn khi thông tin anh tái xuất được công bố sẽ làm nên một "làn sóng" mới, thẳng thắn rằng vẫn sẽ có những ý kiến không đồng tình, dư luận cũng chưa thể thay đổi hoàn toàn cách nhìn ngay lập tức được. Như ở concert 2, dù Negav không tham gia nhưng cũng đã có rất nhiều bình luận ngược hướng. Điều này ít nhiều sẽ ảnh hưởng đến concert Anh Trai Say Hi lẫn 29 anh trai còn lại. Đây là sự kiện của Anh Trai Say Hi chứ không phải cá nhân, liệu fan của từng anh trai trong số 29 người còn lại, các khán giả mua vé concert đã sẵn sàng chấp nhận Negav trở lại hay không vẫn là câu hỏi còn bỏ ngỏ.

Tiếp đến, nói về sự an toàn của Negav, dù công tác bảo đảm an ninh cho các nghệ sĩ ở các sự kiện thông thường sẽ được đảm bảo thế nhưng dạo gần đây không ít trường hợp một bộ phận khán giả quá khích có hành động thiếu kiểm soát. Nếu như tình huống này xảy ra ngoài thực tế, đây chắc sẽ là cú sốc, khiến tổn thương của Negav ngày càng lớn hơn. Nhiều người cũng cho rằng Negav cần thời gian và những hành động cụ thể để chứng minh mình đã thay đổi trước khi trở lại với showbiz, việc im lặng rồi bất thình lình lộ diện có thể dễ dẫn đến hiệu ứng ngược.

Phản ứng của FC 29 anh trai còn lại khi Negav tái xuất cũng là vấn đề gây bàn tán xôn xao

"Có hay không xuất hiện concert 3?", chắc hẳn chỉ Negav mới có câu trả lời hợp lý nhất. Dù khán giả phản ứng như thế nào thì tâm lý của nam rapper mới là yếu tố quan trọng, tiên quyết. Nếu Negav nghĩ mình đã sẵn sàng, đủ vững vàng để đối diện với công chúng thì quyết định trở thành 1 phần của concert 3. Còn nếu Negav cảm thấy cần thêm thời gian, chưa trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình, lỗi lầm có thể lặp lại lần nữa... thì thật sự nên cân nhắc và tính toán thật kỹ lưỡng để tránh ảnh hưởng về sau.