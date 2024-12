19 giờ tối 7/12, concert Anh Trai Say Hi D-3 chính thức diễn ra tại SVĐ Mỹ Đình, Hà Nội. Hàng chục nghìn fan hồi hộp chờ 30 Anh Trai xuất hiện. Giữa biển lightstick xanh, dòng chữ đỏ ATSH (viết tắt Anh Trai Say Hi) nổi bần bật là tình cảm fan dành cho các nghệ sĩ. Show diễn chính thức bắt đầu, các Anh Trai lần lượt bước ra sân khấu, gửi lời chào, cám ơn đến người hâm mộ.

Concert Anh Trai Say Hi giữ setlist gồm những ca khúc hot nhất từ chương trình. Khán giả Thủ đô lần đầu được chìm đắng trong không khí biểu diễn trực tiếp loạt hit như Ngáo Ngơ, Sao Hạng A, Catch Me If You Can, Tình Đầu Quá Chén,... Nhưng hot nhất hiện tại phải kể đến Đỗ Phú Quí và ca khúc bị cả cõi mạng biến thành trò đùa - Pickleball.

Pickleball tại concert Anh Trai Say Hi

Mang Pickleball lên trước hàng chục nghìn fan, Đỗ Phú Quí khiến dân tình ám ảnh bởi giai điệu "Anh hẹn em pickleball; Ta vờn nhau pickleball; Tay vợt bên dưới hông; Anh đập banh, đập banh; Đến em mạnh vào; Ta chỉ chơi pickleball; Không nên vượt mức pickleball; Đưa vợt anh tiếp banh...". Đỗ Phú Quí được ưu ái hẳn 1 phần giao lưu nhảy Pickleball, các anh em và MC Trấn Thành hưởng ứng, khuấy động thêm.

Video Pickleball ở concert Anh Trai Say Hi nhanh chóng viral trên các nền tảng

Các Anh Trai cũng biến tấu ca khúc của Đỗ Phú Quí thành nhiều dạng thức dễ tiếp cận và hài hước hơn. Do đó khi giai điệu này vang lên tại concert, cả Mỹ Đình như chìm trong tiếng fanchant Pickleball. Đúng là không thể đùa với sức ảnh hưởng của nhạc viral. Video Pickleball ở concert Anh Trai Say Hi nhanh chóng được chia sẻ trên khắp các nền tảng. Cư dân mạng lại được phen "cười bò" trước cách Anh Trai Say Hi "hoà tan" vào ca khúc hiện tượng "meme".

Đỗ Phú Quí được ưu ái hẳn 1 phần giao lưu nhảy Pickleball, các anh em và MC Trấn Thành hưởng ứng, khuấy động thêm

Cư dân mạng lại được phen "cười bò" trước cách Anh Trai Say Hi "hoà tan" vào ca khúc hiện tượng "meme"

Từ khó chịu, chê bai, nay netizen biến Pickleball thành giai điệu hot nhất mùa Noel 2024, với hàng loạt biến thể "khó đỡ". Chắc chắn trong thời gian tới, sân khấu live đặc biệt của Đỗ Phú Quí tại concert Anh Trai Say Hi sẽ còn được cư dân mạng "mổ xẻ" thành nhiều content.