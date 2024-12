2 nụ hôn gây sốc giữa Negav và các Anh Trai tại concert Say Hi D-4

Vừa qua, concert Anh Trai Say Hi D-4 đã diễn ra tại SVĐ Mỹ Đình, Hà Nội, chính thức khép lại 2 đêm hoành tráng thu hút hàng chục nghìn khán giả của 30 Anh Trai. Sự kiện Anh Trai Say Hi đổ bộ Thủ đô chiếm trọn spotlight truyền thông. Từ các màn trình diễn, hoạt động của FC cho đến tương tác của các Anh Trai đều trở thành chủ đề bàn luận rôm rả trên các nền tảng. Tại concert Anh Trai Say Hi hôm 7/12, Negav cũng chính thức comeback sau thời gian ở ẩn vì scandal.

Tương tác của Negav và các Anh Trai gây chú ý trên sân khấu Anh Trai Say Hi

Negav và HIEUTHUHAI

Màn tái xuất của nam rapper Gen Z này đương nhiên thu hút tranh luận. Một số bài hit như Tình Đầu Quá Chén, Catch Me If You Can, Kim Phút Kim Giờ, WALK,... cũng trở nên trọn vẹn hơn khi được biểu diễn đủ đội hình ban đầu. Đặc biệt, tương tác của Negav với các Anh Trai là điều dân tình vô cùng tò mò. Trong đêm diễn thứ 2 tại Mỹ Đình vừa qua, Negav có "bùng binh nụ hôn" khiến fangirl hú hét.

Hai nụ hôn chấn động: Negav hôn Quang Hùng MasterD

Ngay khi mới vào show diễn, Negav có màn hôn má chấn động với Quang Hùng MasterD. Không bao lâu sau, Pháp Kiều hôn má Negav. Tương tác thân mật của các Anh Trai trước hàng chục nghìn khán giả tại sân Mỹ Đình làm fan cũng không khỏi "sốc óc". Có thể thấy, sau thời gian im hơi lặng tiếng, các mối quan hệ giữa Negav và các anh em vẫn rất thân thiết, không có khoảng cách.

Pháp Kiều hôn Negav

Ngoài ra, Negav cũng có màn phát biểu cảm động với khán giả Hà Nội. Sau lời xin lỗi rơm rớm nước mắt hôm 7/12, thì ở concert D-4, Negav tiếp tục cảm thấy biết ơn khán giả. Anh cảm thán rằng "muốn trở thành người Hà Nội", như trước đó Negav có bài hát Em Khiến Anh Muốn Trở Thành Người Hà Nội. 2 đêm concert Mỹ Đình khép lại, Negav cũng thành công trở lại hoạt động âm nhạc giữa luồng tranh luận trái chiều của dư luận.