Cứ có Quang Hùng MasterD là lên top 1 cả nước

Quang Hùng MasterD đang có chuỗi thành tích vô cùng ấn tượng tại Tinh Hà Say Hi.

Quang Hùng MasterD hiện là một trong những Anh Trai nổi tiếng và liên tục có những màn trình diễn gây chú ý tại Tinh Hà Say Hi. Mới đây, tiết mục LAVIEM của Quang Hùng MasterD cùng Pháp Kiều, CoolKid và CAPTAIN BOY tiếp tục nhanh chóng gặt hái thành tích khủng chỉ sau vài ngày lên sóng.

Ngày 9/9, trên bảng xếp hạng YouTube Music Việt Nam, LAVIEM đã chính thức đạt #1 Video YouTube Music Videos Daily

Cụ thể, ngày 9/9, trên bảng xếp hạng YouTube Music Việt Nam, LAVIEM đã chính thức đạt #1 Video YouTube Music Videos Daily. Đồng thờii, ca khúc cũng đang đứng ở vị trí #3 Trending trên YouTube Music Charts, tiếp tục cho thấy sức hút lớn của tiết mục.

Lên sóng vào tối ngày 5/9, LAVIEM kết hợp Jerk và J-Pop, với Jerk được giới thiệu là chất liệu lần đầu xuất hiện trong vũ trụ Say Hi. Ca khúc có sự tham gia của DANNY CHUNG, nghệ sĩ Mỹ gốc Hàn từng hoạt động với nhiều vai trò như songwriter, rapper, producer và có các credit đáng chú ý với BLACKPINK.

Tiết mục LAVIEM

Trên sân khấu, đội Quang Hùng MasterD biến LAVIEM thành một “phiên tòa tình yêu” hài hước, trong đó CoolKid vào vai thẩm phán, còn Uyển Ân xuất hiện với tư cách khách mời. Đây cũng là tiết mục ra sân cuối cùng và giành hạng nhất tại Live Stage 4.

Sau khi phát hành, ca khúc nhanh chóng được khán giả yêu thích. Đặc biệt, phần điệp khúc tiếng Nhật của bài hát tạo nên trào lưu ghép nhạc vào các video hoạt hình Nhật Bản. Với chất liệu nhạc Jerk/Drill, LAVIEM cũng tạo thành trào lưu dance cover trên TikTok. Video tiết mục cán mốc hơn 1,8 triệu lượt xem trên YouTube chỉ sau 3 ngày phát hành, cho thấy độ phủ sóng đáng kể của sản phẩm.

Tính từ thời điểm bắt đầu Tinh Hà Say Hi đến các livestage hiện tại, Quang Hùng MasterD đã có 4 bài hát liên tiếp có sự tham gia sáng tác và biểu diễn lần lượt leo lên Top 1

Đáng chú ý hơn, thành tích của LAVIEM tiếp tục nối dài chuỗi thành tích ấn tượng của Quang Hùng MasterD tại chương trình. Tính từ thời điểm bắt đầu Tinh Hà Say Hi đến các livestage hiện tại, nam ca sĩ đã có 4 bài hát liên tiếp có sự tham gia sáng tác và biểu diễn lần lượt leo lên Top 1 trên các bảng xếp hạng âm nhạc. Đáng nói, chuỗi thành tích này bắt đầu ngay từ Livestage 1, khi 50 Cuộc Gọi Nhỡ chỉ mất 1 ngày để vươn lên #1 Trending YouTube Music Charts Việt Nam. Đến Livestage 2 và 3, hai tiết mục Mộng Duyên và Secret tiếp tục nối dài thành tích khi cùng lần lượt chạm #1 Trending, cho thấy sức hút ổn định của những sản phẩm có sự góp mặt của Quang Hùng MasterD.

Nếu LAVIEM bứt phá lên #1 Trending YouTube Việt Nam, Quang Hùng MasterD sẽ có 4 lần #1 Trending liên tiếp tại Tinh Hà Say Hi

Mới nhất, LAVIEM đang tiếp tục tiến gần đến việc hoàn thiện chuỗi thành tích này khi hiện giữ #1 Video YouTube Music Videos Daily Việt Nam và #3 Trending trên YouTube Music Charts. Với tốc độ tăng trưởng hiện tại, khán giả đang kỳ vọng ca khúc sẽ tiếp tục bứt phá lên #1 Trending YouTube Việt Nam, qua đó giúp Quang Hùng MasterD hoàn tất một cú “poker” 4 lần #1 Trending xuyên suốt hành trình tại Tinh Hà Say Hi. Nếu điều này xảy ra, đây sẽ là một dấu ấn đặc biệt của nam ca sĩ tại chương trình, khi cả 4 tiết mục liên tiếp có sự tham gia của anh đều lần lượt tạo được thành tích nổi bật trên bảng xếp hạng.

Chuỗi thành tích từ 50 Cuộc Gọi Nhỡ, Mộng Duyên, Secret đến LAVIEM vì thế không chỉ cho thấy phong độ rất cao của Quang Hùng MasterD

Với 4 tiết mục liên tiếp chạm Top 1 cả nước, Quang Hùng MasterD đang cho thấy sức hút ổn định và vị thế ngày càng rõ nét tại Tinh Hà Say Hi. Không chỉ gây chú ý trên sân khấu, nam ca sĩ còn liên tục phát huy thế mạnh ở sáng tác, sản xuất âm nhạc và trình diễn, qua đó tạo dấu ấn riêng trong từng sản phẩm. Khả năng bắt nhịp thị hiếu cùng sức hút với khán giả giúp Quang Hùng MasterD duy trì thành tích nổi bật qua nhiều livestage, đồng thời giữ được độ nhận diện đáng kể trên các nền tảng âm nhạc. Chuỗi thành tích từ 50 Cuộc Gọi Nhỡ, Mộng Duyên, Secret đến LAVIEM vì thế không chỉ cho thấy phong độ rất cao của nam ca sĩ.

Khi chương trình đang dần đi đến hồi kết, Quang Hùng MasterD liên tục được nhiều khán giả gọi tên cho vị trí Quán quân

Với phong độ hiện tại, Quang Hùng MasterD đang là một trong những gương mặt được chú ý nhất của Tinh Hà Say Hi. Khi chương trình đang dần đi đến hồi kết, nam ca sĩ liên tục được nhiều khán giả gọi tên cho vị trí Quán quân. Từ khả năng làm nhạc, sáng tác đến trình diễn và kết nối với khán giả, Quang Hùng MasterD đều sở hữu những lợi thế lớn để tạo dấu ấn ở chặng đua cuối. Hiện tại, LAVIEM vẫn đang được yêu thích và liên tục có sự tăng trưởng về view và lượt nghe trên các nền tảng âm nhạc.

Ảnh: Tinh Hà Say Hi/ FBNV