Lisa (BLACKPINK) bị nghi ngờ

Lisa đã làm gì với video 146 triệu views?

Sáng 4/9, Lisa chính thức trình làng SaWaDiKa, đĩa đơn mở đường cho EP PRESS PLAY sắp ra mắt. Bài hát khắc họa nhịp sống sôi động của phố thị Thái Lan qua những câu rap mang đậm màu sắc đường phố như “tiền baht đổ đầy tài khoản” hay “lái tuk tuk xoay vòng thật ngầu”. Xuyên suốt ca khúc, Lisa liên tục lặp lại từ “Sawadika”, được biến tấu từ lời chào truyền thống “Sawatdee ka” như một cách kết nối chương mới trong sự nghiệp với cội nguồn của mình.

Lisa đang gây bão toàn cầu với SaWaDiKa

Ngay từ khi ra mắt, SaWaDiKa đã cho thấy sức hút không hề giảm của Lisa trong lòng công chúng. Chỉ trong 24 giờ đầu tiên, MV đã cán mốc 70,8 triệu lượt xem, trở thành video âm nhạc có màn ra mắt lớn nhất năm 2026 trên YouTube, đồng thời xếp thứ hai trong lịch sử đối với các nghệ sĩ solo.

Vị trí số một hiện vẫn thuộc về chính Lisa với LALISA, MV từng đạt 73,6 triệu view trong 24 giờ đầu khi phát hành năm 2021. Nhờ vậy, Lisa trở thành nữ nghệ sĩ solo sở hữu hai MV có màn ra mắt 24 giờ ấn tượng nhất lịch sử YouTube, đồng thời là nữ nghệ sĩ solo đầu tiên có nhiều hơn một sản phẩm vượt mốc 70 triệu view chỉ trong ngày đầu công chiếu.

Sau 5 ngày ra mắt, MV SaWaDiKa đã cán mốc 146 triệu views, trở thành MV có mức độ tăng trưởng view nhanh nhất ở thời điểm hiện tại

Đà tăng trưởng của SaWaDiKa không có dấu hiệu chững lại khi chạm mốc 100 triệu lượt xem chỉ sau 52 giờ, giúp Lisa đạt tới một cột mốc lớn khác trong sự nghiệp. Tính đến 17h ngày 9/9, MV này đã cán mốc 146 triệu views, trở thành MV có mức độ tăng trưởng view nhanh nhất ở thời điểm hiện tại.

Thế nhưng giữa lúc những con số kỷ lục liên tục được ghi nhận, một luồng tranh luận bất ngờ xuất hiện và nhanh chóng thu hút sự chú ý của cộng đồng fan Kpop. Một cư dân mạng sống tại Valencia, Tây Ban Nha chia sẻ rằng bản thân hầu như không xem nội dung liên quan đến BLACKPINK hay Lisa nhưng YouTube vẫn liên tục đề xuất các video của cô. Chia sẻ này ngay lập tức nhận được sự đồng tình từ không ít người dùng khác, kéo theo một làn sóng tranh luận lan rộng trên mạng xã hội. Nhiều người đặt nghi vấn liệu ekip của Lisa có đang chi tiền để đẩy quảng cáo, giúp MV xuất hiện dày đặc trong mục đề xuất của người dùng hay không.

Một số dân mạng nghi ngờ về thành tích của Lisa

Cuộc tranh luận trở nên sôi nổi đến mức chính tài khoản hỗ trợ chính thức của YouTube cũng phải lên tiếng giải thích. Theo YouTube, hệ thống đề xuất của nền tảng này vận hành dựa trên lịch sử xem, lượt thích và không thích, các hoạt động tương tác cũng như lịch sử tìm kiếm của từng người dùng. YouTube cũng cho biết mọi hành vi sử dụng trên nền tảng này lẫn trên Google đều có thể tác động đến nội dung hiển thị ở trang chủ, kết quả tìm kiếm hay mục đề xuất. Nếu liên tục nhận được những gợi ý không mong muốn, người dùng hoàn toàn có thể chủ động bấm “Không quan tâm” hoặc chặn đề xuất từ một kênh cụ thể.

Cuộc tranh luận trở nên sôi nổi đến mức chính tài khoản hỗ trợ chính thức của YouTube cũng phải lên tiếng giải thích

Lời giải thích này phần nào lý giải vì sao SaWaDiKa có thể tiếp cận tới những người chưa từng đăng ký kênh của Lisa. Cụ thể, nếu một người dùng từng tìm kiếm tên cô, xem nội dung của BLACKPINK, hay đơn giản chỉ thường xuyên tương tác với các sản phẩm âm nhạc Kpop khác đều có khả năng được YouTube tự động đề xuất MV mới nhất của nữ ca sĩ. Bởi vậy, việc một video liên tục xuất hiện trên trang chủ hay mục đề xuất của người dùng không thể được xem là bằng chứng cho thấy nghệ sĩ đã bỏ tiền để quảng bá sản phẩm của mình.

Thực tế, đây không phải lần đầu thành tích của Lisa vấp phải sự hoài nghi từ một bộ phận công chúng.

Thực tế, đây không phải lần đầu thành tích của Lisa vấp phải sự hoài nghi từ một bộ phận công chúng. Bản thân SaWaDiKa cũng không tránh khỏi làn sóng chỉ trích xoay quanh phần lời, khi không ít khán giả cho rằng ca từ bài hát khá sáo rỗng, chỉ quẩn quanh việc khoe tiền tài, danh tiếng và độ nổi tiếng một cách lặp đi lặp lại mà thiếu đi chiều sâu cần thiết. Chính tâm lý hoài nghi có sẵn ấy cùng với tốc độ tăng trưởng quá nhanh của SaWaDiKa đã khiến nghi vấn chạy quảng cáo càng có thêm đất để lan rộng.

Dù vậy, nhìn ở góc độ khách quan, đà tăng trưởng của SaWaDiKa không hẳn thiếu cơ sở để giải thích. Trước tiên, MV lần này được đầu tư rất đậm chất Thái Lan, từ hình ảnh Bangkok, chiếc tuk tuk quen thuộc cho đến hàng loạt chi tiết văn hóa gắn liền với quê hương Lisa, qua đó chạm đúng niềm tự hào dân tộc và kéo theo sự hưởng ứng mạnh mẽ từ khán giả bản địa.

Dù vậy, nhìn ở góc độ khách quan, đà tăng trưởng của SaWaDiKa không hẳn thiếu cơ sở để giải thích

Bên cạnh đó, cộng đồng người hâm mộ BLACKPINK vốn nổi tiếng là một trong những fandom mạnh nhất về khoản cày view trên YouTube, luôn sẵn sàng để mang về những con số ấn tượng cho idol trên nền tảng này. Chính tất cả những điều kể trên đã khiến SaWaDiKa dễ dàng cán mốc view khủng chỉ trong thời gian ngắn, chứ không nhất thiết phải nhờ vào quảng cáo trả phí như nhiều người suy đoán.

Trước những tranh cãi xoay quanh lượt xem YouTube, SaWaDiKa cũng đang tạo ra những thành tích ấn tượng trên Spotify

Trước những tranh cãi xoay quanh lượt xem YouTube, SaWaDiKa cũng đang tạo ra những thành tích ấn tượng trên Spotify, khẳng định sức hút thật sự của Lisa. Ca khúc debut ngay ở vị trí thứ 13 trên Spotify Global Daily Chart với 2.787.349 lượt phát, trở thành màn ra mắt lớn nhất của một nghệ sĩ solo Kpop trên nền tảng này trong năm 2026.

Riêng tại thị trường Mỹ, bài hát cũng thu về khoảng 466.000 lượt nghe, lọt vào top 53 bảng xếp hạng Spotify Mỹ. Những con số này phần nào cho thấy độ phủ sóng của SaWaDiKa thực sự chạm đến lượng lớn khán giả trên nhiều nền tảng nghe nhạc khác nhau ngay từ những ngày đầu ra mắt.

Với lần trở lại lần này, dù vấp phải tranh cãi xoay quanh lượt xem YouTube, các con số ấn tượng trên Spotify lẫn độ phủ sóng trên khắp mạng xã hội vẫn cho thấy sức lan tỏa đáng kể, phản ánh tệp khán giả của Lisa đã vượt ra ngoài phạm vi người hâm mộ BLACKPINK

Trên chặng đường khẳng định vị thế nghệ sĩ toàn cầu, sự nghiệp solo của Lisa vẫn liên tục ghi nhận những thành tích ấn tượng. Với lần trở lại lần này, dù vấp phải tranh cãi xoay quanh lượt xem YouTube, các con số ấn tượng trên Spotify lẫn độ phủ sóng trên khắp mạng xã hội vẫn cho thấy sức lan tỏa đáng kể, phản ánh tệp khán giả của nữ ca sĩ đã vượt ra ngoài phạm vi người hâm mộ BLACKPINK. Trong bối cảnh ngành công nghiệp Kpop đang cạnh tranh gay gắt để tìm ra công thức solo bền vững cho từng nghệ sĩ, SaWaDiKa tiếp tục chứng minh Lisa vẫn giữ vững vị thế của mình trên đường đua đó.

Ảnh: IG/ X