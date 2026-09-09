Chàng trai sinh năm 2k1 "sống 4 cuộc đời": 16 tuổi nổi tiếng cả nước, bỏ hát làm công chức là đại biểu giới văn hóa

Chưa đến 20 tuổi đã nổi tiếng, nam ca sĩ này thực sự sống cuộc đời như tiểu thuyết.

Từ một cậu bé 16 tuổi bất ngờ nổi tiếng khắp châu Á sau Produce 101, Lại Quán Lâm lần lượt trải qua nhiều vai trò: thần tượng Kpop, diễn viên, đạo diễn rồi rút khỏi showbiz để theo đuổi công việc hậu trường và các hoạt động mang tính học thuật - xã hội. Ở tuổi 25, cuộc đời của cựu nghệ sĩ sinh năm 2001 khiến nhiều người nhận xét giống như một kịch bản phim.

Mới đây, Lại Quán Lâm lên thẳng No.1 hot search Weibo mảng giải trí với nghi vấn "đã kết hôn"

Mới đây, cái tên Lại Quán Lâm bất ngờ trở thành chủ đề được bàn luận trên mạng xã hội Trung Quốc. Lại Quán Lâm lên thẳng No.1 hot search Weibo mảng giải trí với nghi vấn "đã kết hôn". Trong một podcast có sự tham gia của diễn viên gạo cội Đường Quốc Cường, Lại Quán Lâm được hỏi trực tiếp về chuyện đã lập gia đình hay chưa. Thay vì đưa ra câu trả lời rõ ràng, anh tỏ ra bối rối rồi bật cười. Phản ứng này lập tức khiến cộng đồng mạng Trung Quốc xôn xao.

Thông tin đời tư chưa được Lại Quán Lâm xác nhận, song chỉ một phản ứng nhỏ cũng đủ khiến tên tuổi anh một lần nữa phủ sóng mạng xã hội. Đáng chú ý, hình ảnh hiện tại của Lại Quán Lâm cũng khiến nhiều người bất ngờ bởi đã khác xa cậu em út có gương mặt baby từng gây sốt Kpop.

16 tuổi, Lại Quán Lâm đã nổi tiếng

Lại Quán Lâm sinh năm 2001, được công chúng châu Á biết đến từ năm 2017, khi tham gia Produce 101 mùa 2 của Mnet. Ở tuổi 16, nam thực tập sinh khi ấy vượt qua hàng loạt đối thủ để giành suất debut trong Wanna One - nhóm nhạc dự án bước ra từ show "sống còn" thành công nhất Kpop. Nhờ ngoại hình sáng, gương mặt trẻ trung cùng tính cách đáng yêu, Lại Quán Lâm nhanh chóng sở hữu lượng người hâm mộ đông đảo. Trong Wanna One, anh đảm nhận vị trí rapper và được xem là một trong những gương mặt visual nổi bật của nhóm.

Wanna One là nhóm nhạc thành công rực rỡ nhưng thời gian hoạt động ngắn

Ở thời kỳ hoàng kim, Wanna One là nhóm nam hàng đầu thế hệ, thành công từng được đặt lên bàn cân với BTS, EXO. Nhưng vì là nhóm dự án, Wanna One nhanh chóng bị giải tán sau 1 năm theo đúng luật chơi. Sau khi nhóm tan rã, Lại Quán Lâm trở về công ty quản lý Cube Entertainment để tiếp tục hoạt động cá nhân.

Lại Quán Lâm kết thúc con đường thần tượng sau tranh chấp với công ty quản lý

Song, đến tháng 7/2019, Lại Quán Lâm gây chấn động khi đệ đơn kiện công ty, cáo buộc Cube tự ý chuyển nhượng hợp đồng hoạt động tại thị trường Trung Quốc cho bên thứ ba với giá trị cao hơn nhiều lần, đồng thời cho rằng có dấu hiệu giả mạo chữ ký và con dấu của anh cùng gia đình. Sau những tranh chấp pháp lý, Lại Quán Lâm rời Hàn Quốc và trở về Trung Quốc phát triển sự nghiệp. Giấc mơ thần tượng Kpop của nam nghệ sĩ chính thức khép lại.

Tại Trung Quốc, Lại Quán Lâm chuyển hướng sang diễn xuất

Tại Trung Quốc, Lại Quán Lâm chuyển hướng sang diễn xuất. Anh tham gia một số dự án truyền hình như Tình Đầu Ngây Ngô, Đừng Làm Phiền Tôi Học, Dáng Vẻ Nên Có Của Tình Yêu... Việc liên tục thử sức ở lĩnh vực mới giúp nam nghệ sĩ duy trì độ nhận diện, đồng thời cho thấy tham vọng thoát khỏi hình ảnh một cựu idol.

Lại Quán Lâm chuyển sang làm đạo diễn

Năm 2021, khi mới 20 tuổi, Lại Quán Lâm bất ngờ chuyển sang làm đạo diễn. Hai bộ phim ngắn đầu tay Cuộc Chiến Giữa Đông Xuân và Bắc Kinh Đổ Mưa nhận được sự chú ý từ giới chuyên môn lẫn khán giả. Đặc biệt, Cuộc Chiến Giữa Đông Xuân giành 5 giải thưởng tại Giải phim độc lập Rome (Ý) năm 2021, trong đó có giải Đạo diễn xuất sắc nhất, đồng thời được lựa chọn tham dự nhiều liên hoan phim trong và ngoài nước. Từ một thần tượng trẻ, anh bắt đầu tìm kiếm vị trí của mình ở phía sau máy quay, tập trung vào công việc sáng tạo và điện ảnh.

Lại Quán Lâm giải nghệ làm công chức

Phong thái chững chạc, ngoại hình thay đổi

Tháng 6/2024, Lại Quán Lâm tiếp tục khiến công chúng bất ngờ khi tuyên bố giải nghệ. Nam nghệ sĩ rút khỏi ánh đèn sân khấu, tập trung hoàn toàn vào công việc hậu trường cũng như các hoạt động mang tính học thuật - xã hội. Nhiều nguồn tin cho biết Lại Quán Lâm còn vào biên chế, làm công chức.

Theo dõi hành trình của Lại Quán Lâm, nhiều người trầm trồ về chàng trai 25 tuổi mà đã sống đến 4 cuộc đời

Từ thần tượng Kpop nổi tiếng cả châu Á ở tuổi 16, Lại Quán Lâm trở thành diễn viên, tự làm đạo diễn ở tuổi 20, rút khỏi showbiz làm công chức ở tuổi 23. Theo dõi hành trình của Lại Quán Lâm, nhiều người trầm trồ về chàng trai 25 tuổi mà đã sống đến 4 cuộc đời. Đáng nói, ở bất cứ lĩnh vực nào, Lại Quán Lâm cũng đều tỏa sáng và để lại dấu ấn đậm sâu.

Hiện tại, không còn hoạt động trong giới giải trí, nhiều khán giả vẫn theo dõi mọi thông tin về Lại Quán Lâm. Ở tuổi 25, Lại Quán Lâm kết hôn, lập gia đình là chuyện bình thường được nhiều fan chúc phúc.