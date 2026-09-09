Đám cưới "cầm chừng" của ca sĩ Việt được đề cử đẹp nhất thế giới 2026

Tưởng sẽ đầy "chiêu trò", nhưng đám cưới của ca sĩ này khá... hụt hẫng.

Tối 9/9, Pháo chính thức trở lại đường đua âm nhạc với EP CTRL X, gồm 4 ca khúc Xóa Tên Em Đi, Thay Đổi, Chỉ Là Thừa (ft. OSAD) và Chuyện Tình Gió Trăng. Song song với EP, nữ rapper phát hành 2 MV là Thay Đổi và Xóa Tên Em Đi, với phong cách trái ngược nhau. Trong đó, MV Xóa Tên Em Đi gây chú ý với sự góp mặt của TikToker Khuyến Dương. Đúng như những gì đã hé lộ trước đó, cả hai hóa thân thành một cặp đôi tổ chức đám cưới, tạo nên hình ảnh khá đặc biệt cho sản phẩm lần này.

Pháo chính thức trở lại đường đua âm nhạc

Xóa Tên Em Đi được xây dựng từ góc nhìn của một cô gái chủ động trong tình yêu. Nhân vật không còn muốn níu giữ một mối quan hệ, không vướng bận quá khứ và sẵn sàng làm chủ cuộc chơi, rời đi để bước tiếp. Với sự góp mặt của nhân vật thú vị như TikToker Khuyến Dương, nhiều khán giả kỳ vọng MV sẽ được triển khai theo hướng nhiều cú twist hoặc mang màu sắc hài hước. Tuy nhiên, Xóa Tên Em Đi lại lựa chọn cách kể chuyện tương đối nhẹ nhàng, không xây dựng cốt truyện phức tạp.

Pháo - MV Xóa Tên Em Đi

Pháo được thiệp cưới của chính mình. Sau đó, nữ rapper tìm đến hôn lễ và trở thành nhân vật "quậy" tưng bừng trong đám cưới. MV khép lại bằng cảnh Pháo thức dậy, để lại cảm giác câu chuyện vừa diễn ra có thể chỉ là một giấc mơ. Hình ảnh cô dâu là một trong những điểm gây chú ý nhất của MV. Pháo tiếp tục cho thấy lợi thế về ngoại hình khi xuất hiện với diện mạo nữ tính, trưởng thành nhưng vẫn giữ được cá tính riêng.

Visual cô dâu của Pháo

MV vẫn thiếu điểm bứt phá

Dù vậy, xét tổng thể, Xóa Tên Em Đi và EP CTRL X vẫn là những sản phẩm tương đối an toàn. Phần hình ảnh có điểm cộng về nhan sắc nhưng chưa tạo được một dấu ấn quá khác biệt, trong khi âm nhạc cũng chưa cho thấy bước chuyển đủ mạnh để tạo nên một cú bật mới cho Pháo. Sản phẩm vẫn khá cầm chừng, nhạt nhòa ở thời điểm hiện tại. Việc ca khúc có thể bật lên về sau hay không vẫn cần thêm thời gian để đánh giá.

Việc ca khúc có thể bật lên về sau hay không vẫn cần thêm thời gian để đánh giá

Thời gian gần đây, bên cạnh âm nhạc, Pháo liên tục được nhắc đến trong những cuộc bàn luận về nhan sắc. Mới đây, nữ rapper được đề cử vào Top 100 Gương Mặt Đẹp Nhất Thế Giới 2026 do TC Candler bình chọn. Pháo xuất hiện trong danh sách đề cử cùng nhiều gương mặt nổi tiếng quốc tế thuộc các lĩnh vực âm nhạc, điện ảnh và giải trí. Việc góp mặt trong danh sách này tiếp tục giúp hình ảnh của nữ rapper nhận được sự chú ý trên mạng xã hội.

Pháo lọt đề cử đẹp nhất thế giới của TC Candler

Từ một nghệ sĩ được biết đến chủ yếu nhờ cá tính âm nhạc, Pháo những năm gần đây đang từng bước mở rộng phạm vi hoạt động. Nữ rapper không còn giới hạn bản thân trong âm nhạc mà thử sức ở nhiều lĩnh vực, qua đó xây dựng hình ảnh đa dạng hơn trong mắt công chúng. Trước đó vào tháng 5, Pháo từng gây bất ngờ khi ghi danh Miss Grand Vietnam 2026. Sự xuất hiện của nữ rapper tại một đấu trường nhan sắc với phong cách trưởng thành, táo bạo nhanh chóng trở thành chủ đề được bàn luận trên mạng xã hội. Tuy nhiên, hành trình của Pháo tại cuộc thi không kéo dài. Đến cuối tháng 6, cô chủ động xin rút khỏi Miss Grand Vietnam 2026.

Pháo từng dự thi Miss Grand Việt Nam nhưng bỏ giữa chừng

Không chỉ thử sức ở các cuộc thi sắc đẹp, đầu năm nay Pháo còn mở rộng hoạt động sang lĩnh vực điện ảnh khi đảm nhận vai Nhật Hạ trong Thỏ ơi!! của đạo diễn Trấn Thành. Bộ phim tạo hiệu ứng mạnh tại phòng vé, vượt mốc 100 tỷ đồng chỉ sau khoảng 2,5 ngày và cán mốc hơn 400 tỷ đồng trước khi rời rạp. Với Pháo, đây là một trong những dự án đáng chú ý đánh dấu bước chuyển từ một rapper sang thử sức ở lĩnh vực diễn xuất.

Trước đó, năm 2025, Pháo tham gia Em Xinh Say Hi và liên tục tạo dấu ấn qua loạt tiết mục như Em Xinh Em Bling, Hề, Duyên, Morse Code, Bad Liar và ca khúc solo Đi Về. Dù sở hữu một số tiết mục nổi bật trong chương trình, Pháo không góp mặt trong đội hình 5 thành viên của Best 5. Đây cũng là một trong những dấu mốc cho thấy nữ rapper vẫn cần thêm một sản phẩm thực sự nổi bật để tạo khoảng cách rõ rệt và củng cố vị thế trong thế hệ nghệ sĩ trẻ.

Pháo vẫn cần sản phẩm âm nhạc đủ ấn tượng để khẳng định vị thế

Sau nhiều lần thử sức ở âm nhạc, điện ảnh và cả đấu trường sắc đẹp, Pháo đang sở hữu một hình ảnh ngày càng đa dạng. Việc được đề cử Top 100 Gương Mặt Đẹp Nhất Thế Giới càng giúp nữ rapper có thêm một điểm nhấn về ngoại hình. Tuy nhiên, nếu muốn biến những lợi thế về hình ảnh và độ nhận diện thành một bước tiến rõ rệt trong sự nghiệp, điều Pháo cần lúc này vẫn là một sản phẩm đủ đột phá. CTRL X cho thấy nữ rapper vẫn giữ được cá tính riêng, nhưng để tạo nên một cú bật thực sự, Pháo có lẽ cần nhiều hơn một sản phẩm an toàn.