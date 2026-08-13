Pháo Northside công khai chú rể

Nhưng không ai tin...

Trưa 13/8, Pháo bất ngờ đăng tải bức ảnh diện váy cưới, đứng cạnh Khuyến Dương, hay còn được biết đến với tên gọi “Chị Phiến”. Hiện là một gương mặt hoạt động trong lĩnh vực sáng tạo nội dung và thường xuất hiện trên mạng xã hội. Nhân vật này từng được biết đến qua những nội dung mang màu sắc hài hước, cá tính và các hoạt động giải trí trên nền tảng số. Ngay sau khi bài viết được đăng tải, hình ảnh nữ rapper trong bộ váy cô dâu nhanh chóng trở thành tâm điểm bàn tán.

Pháo bất ngờ đăng tải ảnh cưới cùng Khuyến Dương hay còn được biết đến với tên gọi “Chị Phiến”

Trong ảnh, Pháo và Khuyến Dương cùng diện trang phục cô dâu, chú rể, ôm nhau thân mật trước ống kính. Đáng chú ý, nữ rapper còn đăng kèm dòng trạng thái: “Cuối cùng cũng đến lúc giới thiệu người sẽ cùng em bước vào chương mới của cuộc đời. Xin chào mọi người, đây là chú rể của em”, đồng thời đính kèm một mốc thời gian là 9/9/2026.

Nhiêu đồng nghiệp của Pháo để lại phản ứng đầy bất ngờ

Ngay lập tức, bức ảnh thu hút sự chú ý của hàng nghìn cư dân mạng. Loạt đồng nghiệp như Tiến Luật, Phương Mỹ Chi, Lamoon, Lê Hoàng Phương... cũng để lại phản ứng đầy bất ngờ, thậm chí có người gần như không thể tin vào màn xuất hiện này của Pháo. Từ một nữ rapper quen thuộc với hình ảnh cá tính, việc cô bất ngờ khoác váy cưới, đứng cạnh một “chú rể” khiến nhiều người đồng nghiệp khó tin.

Phía dưới bài đăng, khán giả cũng phản ứng không kém. Nhiều cư dân mạng không giấu được sự bất ngờ trước hình ảnh thân mật của Pháo và Khuyến Dương, nhất là khi cả hai cùng diện trang phục cưới và có những khoảnh khắc ôm nhau khá tình cảm. Tuy nhiên, cũng có một bộ phận khán giả vẫn chưa tin đây là ảnh cưới thật. Chi tiết được chú ý nhất chính là ngày 9/9/2026 được Pháo chủ động đưa vào bài đăng. Nhiều người cho rằng đây có thể là thời điểm một sản phẩm hoặc dự án chung giữa cô và Khuyến Dương được công bố.

Pháo vừa được đề cử vào Top 100 Gương Mặt Đẹp Nhất Thế Giới của TC Candler bình chọn

Khả năng Pháo chuẩn bị một sản phẩm âm nhạc mới cũng được nhiều người nhắc đến, nhất là khi nữ rapper đã dành khá nhiều thời gian cho các hoạt động ngoài âm nhạc. Trưa cùng ngày, Pháo còn được đề cử vào Top 100 Gương Mặt Đẹp Nhất Thế Giới của TC Candler bình chọn. Việc nữ rapper được đề cử bên cạnh các gương mặt nổi tiếng của thế giới trong các lĩnh vực âm nhạc, điện ảnh càng làm cho cái tên Pháo đang được quan tâm hơn bao giờ hết. Trước đó, vào tháng 5 năm nay, Pháo gây chú ý khi ghi danh Miss Grand Vietnam 2026. Hình ảnh nữ rapper xuất hiện tại cuộc thi với phong cách trưởng thành, táo bạo nhanh chóng trở thành chủ đề được bàn luận. Tuy nhiên, hành trình này không kéo dài khi Pháo chủ động xin rút khỏi cuộc thi vào cuối tháng 6.

Trước đó, vào tháng 5 năm nay, Pháo gây chú ý khi ghi danh Miss Grand Vietnam 2026

Đầu năm nay, Pháo cũng thử sức với điện ảnh khi đảm nhận vai Nhật Hạ trong Thỏ ơi!! của đạo diễn Trấn Thành

Đầu năm nay, Pháo cũng thử sức với điện ảnh khi đảm nhận vai Nhật Hạ trong Thỏ ơi!! của đạo diễn Trấn Thành. Bộ phim tạo hiệu ứng mạnh tại phòng vé, vượt mốc 100 tỷ đồng chỉ sau khoảng 2,5 ngày và cán mốc 200 tỷ đồng sau vài ngày công chiếu. Đây là một trong những dự án đáng chú ý khi Pháo mở rộng hoạt động sang lĩnh vực diễn xuất, thay vì chỉ tập trung vào âm nhạc. Trước đó, năm 2025, Pháo tham gia Em xinh “Say Hi” và liên tục tạo dấu ấn qua những tiết mục như Em Xinh Em Bling, Hề, Duyên, Morse Code và Bad Liar và ca khúc solo Đi Về, Dù có các tiết mục ấn tượng nhất định, Pháo không góp mặt trong đội hình 5 thành viên của Best 5.

Năm 2025, Pháo tham gia Em Xinh Say Hi

Tên tuổi Pháo được biết đến rộng rãi sau King of Rap, trước khi thực sự bứt phá với Hai phút hơn. Ca khúc, đặc biệt qua phiên bản remix, từng tạo hiệu ứng mạnh trên nhiều thị trường và đưa tên tuổi nữ rapper đến với đông đảo khán giả quốc tế. Phiên bản remix của Hai Phút Hơn hiện nay đạt hơn 327 triệu lượt xem trên YouTube, đồng thời giúp Pháo có cơ hội hợp tác với rapper Mỹ Tyga. Khi ca khúc gây chú ý, Pháo mới 17 tuổi.

Sau Hai phút hơn, Pháo tiếp tục duy trì màu sắc riêng với loạt sản phẩm như Kìa Bóng Dáng Ai, Một Ngày Chẳng Nắng, Sự Nghiệp Chướng cùng nhiều màn kết hợp với các nghệ sĩ khác. Những sản phẩm này giúp nữ rapper giữ được lượng khán giả riêng và trở thành một trong những gương mặt được chú ý của thế hệ rapper trẻ tại Việt Nam.

Việc Pháo vắng bóng khá lâu trên đường đua âm nhạc để dành thời gian cho điện ảnh, truyền hình, các cuộc thi và những hoạt động giải trí khác càng khiến khán giả chờ đợi một sản phẩm mới

Bởi vậy, việc Pháo vắng bóng khá lâu trên đường đua âm nhạc để dành thời gian cho điện ảnh, truyền hình, các cuộc thi và những hoạt động giải trí khác càng khiến khán giả chờ đợi một sản phẩm mới. Nhiều người đặt nghi vấn loạt ảnh vừa đăng chính là tín hiệu cho lần trở lại này. Hiện Pháo chưa xác nhận gì về thông tin này nhưng hình ảnh cô dâu bên “chú rể” Khuyến Dương vẫn đang được bàn tán xôn xao.

Ảnh: FBNV/ TC Candler