Fan BIGBANG "vượt ải" mua vé cực mượt, dân tình rần rần khen CTicket vì màn xác thực không đùa được đâu

10 giờ sáng 13/8, hàng chục nghìn V.I.P sở hữu BIGBANG V.I.P Membership đã chính thức bước vào đợt mở bán sớm đầu tiên cho BIGBANG 2026-2027 WORLD TOUR < XX : COSMOS > IN HANOI trên CTicket.vn.

Khách hàng mua vé trên nền tảng CTicket.vn. Ảnh: Trung Nhật

Khác với nỗi lo quen thuộc "load mãi không ra" khi mua vé các show diễn quốc tế, loạt khách hàng đã nhanh chóng khoe mua vé thành công chỉ sau vài phút mở bán, kèm theo không ít lời khen dành cho nền tảng.

Trên các hội nhóm fan BIGBANG tại Việt Nam, không khí "canh vé" sáng nay náo nhiệt hơn hẳn mọi lần. Nhiều tài khoản đăng ảnh chụp màn hình xác nhận đặt vé thành công chỉ vài phút sau giờ mở bán.

Nhưng điều khiến cộng đồng V.I.P bất ngờ nhất sáng nay không phải là tốc độ, mà là một vài câu hỏi ngẫu nhiên liên quan đến BIGBANG xuất hiện trực tiếp trong quá trình mua vé, như: Trưởng nhóm là ai? Thành viên nhóm gồm những ai? Bài hát của nhóm?... Chỉ khi trả lời đúng câu hỏi, hệ thống mới chuyển khách hàng qua bước tiếp theo. Không ít người dùng chia sẻ lại khoảnh khắc "khựng lại vài giây" trước khi bật cười vì... đúng là chỉ có "real fan" mới qua được:

"Đang mua vé ngon lành tự nhiên hệ thống hỏi một câu về BIGBANG làm tôi phải dừng lại suy nghĩ 2 giây, nhưng vui vì thấy CTicket chịu đầu tư thật, không phải để bot muốn mua sao thì mua’’, bạn Vy Vy Nguyễn chia sẻ.

Tính năng mới trên Cticket giúp chặn các công cụ đầu cơ mua vé số lượng lớn

Hàng loạt comment xuất hiện trên Chí Long Vietnam Fanpage cũng đồng tình. "Quả câu hỏi dã man đấy, may quá tôi là em anh Rồng!", "Queue 30k mà cũng mua được cat1 day1"; "Quá khen nhà Cticket nay nha, quá mượt mà"; "Cảm ơn bà nha Cticket, nay mượt mà lắm, còn biết lọc fan"; "Chuyến này phe vé với đội chạy bot ra chuồng gà, quá đỉnh nha Cticket";…

Theo thông tin xác nhận từ CTicket, đây là "Cơ chế xác thực real fan" được cổng bán vé âm thầm chuẩn bị. Thay vì chỉ dừng ở việc xác thực mã Membership, hệ thống lồng ghép thêm lớp "khảo bài fan ruột", vừa tạo ra trải nghiệm mua vé thú vị, bất ngờ, vừa là hàng rào hiệu quả chặn các công cụ mua vé tự động (bot) và đầu cơ vé số lượng lớn - vấn đề vốn là nỗi ám ảnh của người hâm mộ ở nhiều đợt mở bán concert quốc tế trước đây.

Bà Nguyễn Thị Kim Ngân, CEO Cresta – đơn vị vận hành CTicket, chia sẻ: "Việt Nam đang trở thành điểm đến của nhiều tour diễn quốc tế và điều đó cũng đặt ra yêu cầu cao hơn đối với hạ tầng bán vé. Chúng tôi tin rằng trải nghiệm mua vé cũng là một phần của trải nghiệm concert. Tôi hy vọng thành công của việc mở bán vé world tour Big Bang lần này sẽ góp phần xây dựng niềm tin của các nhà tổ chức quốc tế khi lựa chọn Việt Nam là điểm dừng chân."

Với nhiều V.I.P, trải nghiệm này giúp họ cảm nhận rõ ràng rằng tấm vé mình mua "được bảo vệ" thay vì chỉ đơn thuần là một giao dịch nhanh tay nhanh mắt. Không khí tích cực này cũng phần nào xoa dịu tâm lý lo lắng vốn thường trực mỗi mùa mở bán concert lớn của các hội nhóm fan trước giờ G.

Chỉ trong khoảng 2 giờ mở bán, Ban tổ chức đã công bố sold out toàn bộ vé Bigbang V.I.P membership pre-sale. Đợt mở bán sớm dành cho khách hàng thẻ VPBank Mastercard sẽ tiếp tục diễn ra vào ngày mai, 14/8, và mở bán đại chúng vào 17/8 - cả hai đều thực hiện duy nhất trên hệ thống CTicket.vn.