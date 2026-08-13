Nghịch lý ca sĩ Việt

Phạm Anh Duy là trường hợp điển hình của việc tỏa sáng ở nhiều sân chơi và được công nhận thực lực nhưng vẫn chật vật tìm ra chỗ đứng thực thụ tại showbiz Việt.

Phạm Anh Duy góp mặt trong mọi game show đình đám của nhạc Việt giai đoạn 5 năm gần đây. Đó là Rap Việt, Anh trai say hi và Our Song Vietnam. Từ lực đẩy game show, nam ca sĩ từng có giai đoạn gây chú ý nhưng khi bước ra đường đua để tung sản phẩm solo, anh chật vật. Liệu album 23 có giúp sự nghiệp của Phạm Anh Duy bứt lên?

Có gì ở dự án mới của Phạm Anh Duy

Phạm Anh Duy đã im ắng thời gian dài trên thị trường trước khi tái xuất bằng sản phẩm quy mô lớn nhất sự nghiệp. Nam ca sĩ công bố dự án album 23, phát hành 3 ca khúc trong đợt đầu là Có lẽ ta chẳng nên, Gió lạnh đầu mùa và Bật khóc giữa đêm. Trong số đó, Có Lẽ Ta Chẳng Nên là ca khúc thu về hiệu ứng tích cực nhất.

Trước đây, định vị nghệ thuật của Phạm Anh Duy thường gắn liền với dòng nhạc pop ballad. Khán giả quen thuộc về Phạm Anh Duy với giọng hát có thế mạnh về nội lực, xử lý kỹ thuật chuẩn mực cùng những bản phối đậm chất tự sự. Tuy nhiên, Có lẽ ta chẳng nên mang đến một góc tiếp cận hoàn toàn khác cho âm nhạc của Phạm Anh Duy.

Phạm Anh Duy thay đổi về hình ảnh và màu sắc âm nhạc.

Bài hát được xây dựng trên nền tảng R&B đương đại, kết hợp chất liệu electronic và hơi hướm tinh thần của melodic Rap/chillhop. Việc lựa chọn màu sắc này cho thấy sự cập nhật và chủ động thích nghi của anh đối với xu hướng thưởng thức âm nhạc hiện đại.

Yếu tố cốt lõi tạo nên điểm nhấn của ca khúc nằm ở tính bất ngờ đến từ việc Phạm Anh Duy lần đầu thử sức với rap. Verse rap của Phạm Anh Duy vừa vặn về ca từ cho đến flow và cách truyền tải cảm xúc. Nam ca sĩ không lạm dụng kỹ thuật phức tạp, mà sử dụng nhịp điệu rap như một công cụ kể chuyện trực diện, làm tăng tính biểu cảm cho tâm trạng nuối tiếc, day dứt của bài hát.

Sự bứt phá của Phạm Anh Duy trong sản phẩm này không đồng nghĩa với việc đánh mất màu sắc cá nhân. Anh vẫn duy trì được độ sâu sắc trong cách nhả chữ, nhưng hình thức truyền tải đã trở nên gai góc và cá tính hơn. R&B pha rap có thể là thể loại mang tính thử nghiệm đối với tệp khán giả cũ của anh, nhưng cấu trúc giai điệu gãy gọn, bắt tai đã giúp tác phẩm dễ dàng tiếp cận người nghe đại chúng.

Phạm Anh Duy đã giới thiệu thành công khía cạnh mới trong tư duy âm nhạc của mình. Đây là bước chuyển mình cân bằng được giữa sự mới mẻ trong nghệ thuật và tính hiệu quả trên thị trường, mở ra bước đệm tốt để đẩy 2 ca khúc còn lại đi lên, từ đó dọn đường cho loạt sản phẩm còn lại trong album của nam ca sĩ.

Tại sao Phạm Anh Duy vẫn "lận đận"

Sức hút của 3 ca khúc gần nhất, với Phạm Anh Duy là bước tiến. Nhưng để so cùng đối thủ trên thị trường, độ lan tỏa của nam ca sĩ vẫn khiêm tốn. Đây là nỗi lòng của Phạm Anh Duy xuyên suốt nhiều năm và cũng chính là câu hỏi của khán giả về việc tại sao nam ca sĩ chưa nổi tiếng như thực lực.

Phạm Anh Duy bắt đầu gây chú ý từ cuộc thi Giọng hát Việt (The Voice) 2015. Sở hữu chất giọng nam cao (tenor) khá đặc biệt, âm sắc đẹp, quãng giọng rộng cùng kỹ thuật thanh nhạc tốt, anh từng được giới chuyên môn kỳ vọng sẽ trở thành một giọng ca nổi bật của thế hệ mới làng nhạc Việt. Tuy nhiên, sau hơn 10 năm, Phạm Anh Duy vẫn chật vật để khẳng định chỗ đứng trên thị trường.

Nam ca sĩ được "cả showbiz" hỗ trợ để tìm lấy hào quang trên đường đua nhạc Việt. Anh từng hát hỗ trợ ở Rap Việt mùa 2, tạo ấn tượng tốt và bứt lên nhưng chỉ được một đoạn ngắn. Trấn Thành từng chia sẻ bài nhạc của Phạm Anh Duy, đứng ra kêu gọi khán giả ủng hộ giọng ca này.

Đến lúc Phạm Anh Duy bước ra ánh sáng.

Phạm Anh Duy tiếp tục tham gia Anh trai say hi mùa một, góp giọng trong bản hit Thi sĩ cùng Đức Phúc và Erik. Dù vậy, Phạm Anh Duy bị loại sớm vì không cạnh tranh sức hút với các "anh trai" khác. Tất cả đều tiếc cho Anh Duy. Đức Phúc từng nói nếu được chọn, anh sẵn sàng thế chỗ Phạm Anh Duy bị loại, để đàn anh có thêm cơ hội tỏa sáng.

Nam ca sĩ tham gia một game show khác là Our Song Vietnam, từng có giai đoạn gây chú ý khi hát cạnh ca sĩ Quang Linh. Và rồi, nghịch lý xảy ra với Phạm Anh Duy khi anh có một số thời điểm được chú ý nhưng mỗi lần bước ra ngoài để thực hiện dự án solo, đó là lúc anh gặp khó khăn.

Phạm Anh Duy vẫn thiếu một bản hit. Anh có những ca khúc được yêu thích như Đón bình minh, Phố thị hay các bản cover khoe trọn kỹ thuật, nhưng bấy nhiêu vẫn chưa đủ tạo ra một bước ngoặt thật sự. Âm nhạc của anh rơi vào tình cảnh, giới chuyên môn thì khen ngợi nhưng khán giả lại không biết mặt điểm tên.

Yếu tố thứ 2 khiến nam ca sĩ loay hoay nằm ở việc suốt thời gian dài đóng khung trong những bản Pop Ballad đậm chất tự sự. Đây là thế mạnh giúp anh khoe trọn nội lực, nhưng giữa thị trường vận động không ngừng với các xu hướng RnB, EDM, rap/hiphop và các chất liệu cũ trở lại như retro, việc lặp lại chính mình khiến màu sắc của anh đôi lúc bị đánh giá là thiếu tính đột phá.

Phạm Anh Duy vẫn kiên trì hoạt động và đầu tư cho một album, đây là điểm tích cực. Từ 3 ca khúc mới, khán giả đã thấy giọng ca sinh năm 1992 thay đổi, chịu khó làm mới, dẫn đến ủng hộ từ khán giả cũng lớn hơn.