Ca sĩ nhiều views nhất thế giới: 7 tuổi có MV 17 tỷ views không ai đánh bại, nay diện mạo thay đổi nhìn mà sốc!

Dù còn rất trẻ, ca sĩ này đã sở hữu thành tích cực khủng khiến ai cũng phải nể phục.

Thông tin cậu bé từng xuất hiện trong Baby Shark Dance chuẩn bị debut với tư cách ca sĩ đang nhận được sự chú ý. Gần 10 năm sau lần đầu xuất hiện trước ống kính, Park Geon Roung, sẽ phát hành sản phẩm âm nhạc đầu tiên dưới nghệ danh Baby Shark Boy.

Thông tin cậu bé từng xuất hiện trong Baby Shark Dance chuẩn bị debut với tư cách ca sĩ đang nhận được sự chú ý

Park Geon Roung sinh năm 2008 tại Hàn Quốc. Năm 2016, khi mới 7 tuổi, cậu xuất hiện trong phiên bản Baby Shark Dance do The Pinkfong Company thực hiện. Trong video, Geon Roung cùng một bé gái thực hiện những động tác nhảy đơn giản theo giai điệu quen thuộc của Baby Shark.

Baby Shark Dance

Thời điểm đó, Baby Shark Dance chỉ là một sản phẩm âm nhạc dành cho trẻ em. Tuy nhiên, ca khúc nhanh chóng lan rộng nhờ giai điệu lặp lại, phần vũ đạo dễ bắt chước và hình ảnh nhiều màu sắc. Baby Shark sau đó trở thành hiện tượng toàn cầu, xuất hiện trong nhiều thử thách trên mạng xã hội và được nhiều nghệ sĩ cover.

Geon Roung xuất hiện trong video Baby Shark Dance

Hình ảnh cậu bé với mái tóc ngắn, gương mặt bầu bĩnh cùng những động tác nhảy đặc trưng trở thành một phần của phiên bản Baby Shark Dance được hàng tỷ khán giả xem lại. Khi ấy, Geon Roung sở hữu vẻ ngoài đáng yêu, đôi mắt to và biểu cảm tinh nghịch trước ống kính. Cậu xuất hiện trong những động tác đơn giản, dễ nhớ, nhanh chóng trở thành hình ảnh quen thuộc với trẻ em trên khắp thế giới.



Khi chính thức debut với tư cách ca sĩ, Park Geon Roung cũng sở hữu một thành tích đặc biệt khi anh là ca sĩ có video đạt lượng lượt xem cao nhất thế giới

Cuối năm 2020, Baby Shark Dance vượt Despacito để trở thành video được xem nhiều nhất trên YouTube với hơn 7 tỷ lượt xem. Đến tháng 1/2022, video tiếp tục lập kỷ lục khi trở thành nội dung đầu tiên trên nền tảng này cán mốc 10 tỷ lượt xem. Hiện video đã vượt 17 tỷ lượt xem và vẫn đứng đầu danh sách những video được xem nhiều nhất YouTube. Vì thế, khi chính thức debut với tư cách ca sĩ, Park Geon Roung cũng sở hữu một thành tích đặc biệt khi anh là ca sĩ có video đạt lượng lượt xem cao nhất thế giới.

Sau khi được biết đến qua Baby Shark, Geon Roung vẫn tiếp tục hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật

Sau khi được biết đến qua Baby Shark, Geon Roung vẫn tiếp tục hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật. Năm 2019, cậu gia nhập Play With Me Club, nhóm nhạc thiếu nhi trực thuộc Daekyo Media Contents Business Division. Đến tháng 12/2020, nhóm chính thức ra mắt với single Let's Play.

Trong những năm hoạt động cùng Play With Me Club, Geon Roung có cơ hội làm quen với nhiều công việc khác nhau thay vì chỉ tập trung vào ca hát. Cậu từng tham gia biểu diễn, nhảy, làm mẫu ảnh và đóng kịch. Geon Roung cũng thường xuất hiện trong các thử thách nhảy Kpop và chia sẻ những hoạt động cá nhân trên mạng xã hội.

Trong khoảng thời gian trưởng thành, ngoại hình của Park cũng thay đổi rõ rệt.

Trong khoảng thời gian trưởng thành, ngoại hình của Park cũng thay đổi rõ rệt. Khác với cậu bé có gương mặt bầu bĩnh, mái tóc ngắn và biểu cảm tinh nghịch trong video năm 2016, Park hiện đã bước sang tuổi 17 với vóc dáng cao hơn, gương mặt thon và hình ảnh gần với một thần tượng trẻ.

Những hình ảnh mới của cậu từng được chia sẻ lại trên mạng xã hội cũng khiến nhiều khán giả bất ngờ khi nhận ra cậu bé từng thực hiện điệu nhảy Baby Shark đã lớn lên. Ngoài các hoạt động nghệ thuật, Geon Roung cũng thường chia sẻ những hình ảnh đời thường như đi du lịch, đạp xe, chơi guitar và các hoạt động học tập. Trang cá nhân của cậu được duy trì khá đều đặn.

Park Geon Roung sẽ chính thức debut với digital single đầu tay WAVE dưới nghệ danh Baby Shark Boy vào ngày 20/8

Sự thay đổi này cũng trở thành một trong những lý do khiến thông tin về màn debut của Geon Roung được chú ý. Theo công bố từ công ty chủ quản là The Pinkfong Company, , Park Geon Roung sẽ chính thức debut với digital single đầu tay WAVE dưới nghệ danh Baby Shark Boy vào ngày 20/8.

Đáng chú ý, Park Geon Roung không chỉ thể hiện ca khúc mà còn tham gia viết lời cho WAVE. Bên cạnh đó, WAVE còn gây chú ý khi có sự góp giọng của Joohoney, thành viên MONSTA X. Sự xuất hiện của một nghệ sĩ Kpop quen thuộc trong single đầu tay của Park khiến sản phẩm càng được quan tâm.

Khán giả đang chờ đợi vào màn debut của Geon Roung dưới nghệ danh Baby Shark Boy

Sau gần một thập kỷ kể từ lần xuất hiện trong Baby Shark Dance, Park Geon Roung nay đã 17 tuổi và chuẩn bị debut với tư cách ca sĩ, thu hút sự chú ý nhờ màn lột xác về ngoại hình cùng sản phẩm âm nhạc đầu tay. Khán giả đang chờ đợi xem cậu bé năm nào sẽ mang đến hình ảnh và màu sắc âm nhạc như thế nào khi chính thức trở lại với vai trò một ca sĩ.

Ảnh: IG/X