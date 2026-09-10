1 phút 19 giây bóc trần góc khuất của Lisa (BLACKPINK)

Những hình ảnh mới nhất về Lisa (BLACKPINK) nhận được nhiều sự chú ý.

Tối 9/9, LLOUD - công ty chủ quản của Lisa (BLACKPINK) bất ngờ tung trailer chính thức cho Always Lalisa - bộ phim tài liệu ghi lại hành trình sự nghiệp của nữ idol toàn cầu. Chỉ vỏn vẹn 1 phút 19 giây, đoạn trailer đã hé lộ hàng loạt khoảnh khắc chưa từng được nhìn thấy của Lisa, từ những ngày đầu theo đuổi âm nhạc cho đến khi đứng trên những sân khấu lớn nhất thế giới.

Clip trailer phim tài liệu Always Lalisa

Ngay từ những khung hình đầu tiên, Always Lalisa đã đưa khán giả trở về với Lisa của những năm tháng thuở ấu thơ. Một cô gái bé "hạt tiêu" với niềm đam mê âm nhạc, từng bước theo đuổi giấc mơ để rồi rời Thái Lan sang Hàn Quốc và bước vào hành trình đào tạo khắc nghiệt của ngành công nghiệp Kpop. Ngay sau đó là những màn trình diễn bùng nổ và đặc biệt là hình ảnh Lisa khuấy động Coachella 2025 từng gây sốt người hâm mộ toàn cầu.

Một trong những khoảnh khắc khiến các fan đặc biệt chú ý trong trailer đó chính là khi Lisa nhắc đến BLACKPINK. Theo đó, trailer hé lộ những khoảnh khắc Jennie và Rosé xuất hiện phía sau hậu trường Coachella để ủng hộ Lisa. Cô nàng gây xúc động khi chia sẻ: “Mình đã ở bên BLACKPINK được 10 năm, và Jennie, Jisoo cùng Rosé giống như những người bạn tri kỷ của mình”. Với BLINK, có lẽ đây là một trong những khoảnh khắc đáng mong chờ nhất của bộ phim.

Những hình ảnh từ thuở ấu thơ đến một idol toàn cầu đều xuất hiện trong Always Lalisa

Khoảnh khắc như biến giấc mơ từ khi còn bé nay đã trở thành hiện thực của em út BLACKPINK

Bộ phim không thể thiếu những giây phút vỡ òa hạnh phúc bên những người chị em BLACKPINK

Mặt khác, nếu những hình ảnh trên sân khấu cho thấy một Lisa hoàn hảo và đầy năng lượng thì trailer còn “bóc trần góc khuất” của cô nàng khi mệt mỏi sau thời gian tập luyện, mái tóc rối bời, gương mặt không còn vẻ chỉn chu của một ngôi sao xuất hiện trước công chúng. Những giờ luyện tập kéo dài, những lần chuẩn bị cho sân khấu và áp lực phải liên tục chứng minh bản thân được đặt cạnh hình ảnh hào nhoáng mà hàng triệu người vẫn nhìn thấy.

Sau ánh đèn sân khấu hào nhoáng, một Lisa "mặt mũi bơ phờ" sẽ được bóc trần trong bộ phim

Khoảnh khắc "tóc tai rối bời" của Lisa lần đầu được công khai với người hâm mộ

Theo thông tin từ Sony Music Vision, Always Lalisa do đạo diễn Sue Kim thực hiện sẽ theo chân Lisa trong một năm có tính bước ngoặt khi cô tạm thời rời khỏi các hoạt động của BLACKPINK để tập trung vào sự nghiệp cá nhân. Bộ phim ghi lại quá trình cô thực hiện album solo ALTER EGO, ra mắt với tư cách diễn viên trong The White Lotus, xây dựng thương hiệu riêng và chuẩn bị cho màn trình diễn solo tại Coachella 2025.

Bộ phim cũng đã được lựa chọn trình chiếu tại Liên hoan phim quốc tế Toronto 2026 (TIFF) trước khi chính thức đến với khán giả đại chúng. Sau suất công chiếu tại TIFF, Always Lalisa dự kiến phát hành giới hạn tại các rạp và IMAX trên toàn thế giới từ 12/10/2026. Vé bắt đầu được mở bán từ ngày 9/9 thông qua website chính thức của bộ phim. Sau thời gian chiếu rạp, phim sẽ được phát hành độc quyền trên YouTube Premium vào cuối năm nay, thời điểm cụ thể chưa được công bố.

Always Lalisa dự kiến phát hành giới hạn tại các rạp và IMAX trên toàn thế giới từ 12/10/2026

Ảnh: Tổng hợp