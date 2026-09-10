Trấn Thành bị 1 ca sĩ hỏi thẳng về đề cử đẹp nhất thế giới: Top 100 là top bao nhiêu?

Nam ca sĩ bất ngờ hỏi Trấn Thành một câu khiến nam MC đứng hình.

Mới đây, phần hé lộ tập 11 của Tinh Hà Say Hi đã tiết lộ một phần nội dung tập phát sóng cuối tuần này, khi các anh trai cùng ngồi lại, chia sẻ và trò chuyện về nhau. Trong loạt khoảnh khắc được chương trình nhá hàng, một chi tiết nhanh chóng được cư dân mạng chú ý là màn hỏi đáp giữa Sơn.K và Trấn Thành.

Khoảnh khắc Sơn.K hỏi Trấn Thành về Top 100

Cụ thể, Sơn.K bất ngờ hỏi Trấn Thành: “Anh vào top 100 thì thực tế là top bao nhiêu?”. Câu hỏi khiến không khí trường quay lập tức trở nên rộn ràng, các anh trai đồng loạt bật cười. Khoảnh khắc này sau đó được chia sẻ trên mạng xã hội và thu hút nhiều sự chú ý bởi cách đặt câu hỏi đầy hài hước của Sơn.K.

Khoảnh khắc Sơn.K hỏi Trấn Thành khiến cả trường quay bậc cười

Trấn Thành "xịt keo" trước câu hỏi của Sơn.K

Thực tế, câu hỏi của Sơn.K liên quan đến việc Trấn Thành được đề cử trong danh sách Top 100 gương mặt đẹp trai nhất thế giới do TC Candler bình chọn. Trước đó vào tháng 7, thông tin Trấn Thành xuất hiện trong danh sách đề cử này từng khiến mạng xã hội xôn xao. Nam MC thậm chí cũng đem chuyện này ra đùa khi cho rằng đây có thể là một sự hiểu lầm hoặc do người hâm mộ bình chọn cho mình. Các nghệ sĩ thân thiết như Ali Hoàng Dương, Pháp Kiều hay những anh trai trong Tinh Hà Say Hi cũng nhiều lần lấy câu chuyện này để trêu Trấn Thành. Bản thân Trấn Thành lẫn Hari Won cũng rất tận hưởng danh xưng này, nhiều lần gọi chính mình là Top 100 trên MXH. Nhờ Trấn Thành, nhiều người nổi tiếng lẫn cộng đồng mạng Việt càng quan tâm hơn đến bảng đề cử 100 gương mặt đẹp nhất thế giới của TC Candler, dù tới cuối năm trang tin này mới công bố Top 100 chính thức (cả nam và nữ).

Trước đó vào tháng 7, thông tin Trấn Thành xuất hiện trong danh sách đề cử Top 100 gương mặt đẹp trai nhất thế giới do TC Candler bình chọn nhanh chóng gây xôn xao mạng xã hội

Chuyện Trấn Thành được các anh trai mang ra trêu cũng không quá xa lạ, bởi nam MC vốn có mối quan hệ khá gần gũi với nhiều nghệ sĩ trẻ. Những năm gần đây, anh liên tục xuất hiện trong loạt sân chơi âm nhạc lớn như Ca Sĩ Mặt Nạ, Anh Trai Say Hi, Em Xinh Say Hi và hiện tại là Tinh Hà Say Hi. Chính vì thường xuyên đồng hành cùng các nghệ sĩ ở nhiều chương trình, Trấn Thành cũng trở nên thân thiết với không ít ca sĩ, rapper và gương mặt trẻ. Những màn tương tác, trêu đùa vì thế thường diễn ra khá tự nhiên và thoải mái.

Chuyện Trấn Thành được các anh trai mang ra trêu cũng không quá xa lạ, bởi nam MC vốn có mối quan hệ khá gần gũi với nhiều nghệ sĩ trẻ đặc biệt trong các chương trình của Vũ Trụ Say Hi

Tại các chương trình này, Trấn Thành không chỉ đảm nhận vai trò MC mà còn là người kết nối các nghệ sĩ với nhau, trò chuyện và đưa ra những lời khuyên cho các gương mặt trẻ trong quá trình hoạt động. Đặc biệt, ở những sân khấu có tính tương tác cao, nam MC thường xuyên tạo ra những cuộc trò chuyện mang màu sắc hài hước, giúp các nghệ sĩ thoải mái hơn.

Bên cạnh vai trò MC các chương trình âm nhạc, Trấn Thành cũng thể hiện niềm đam mê với âm nhạc trong nhiều năm qua. Nam nghệ sĩ thường đăng tải các video cover trên TikTok và nhận được lượng lớn lượt xem, tương tác. Anh từng phát hành MV Nói Chia Tay Thật Khó cùng Thùy Chi vào năm 2020 và Chưa Đủ Để Giữ Em vào năm 2022.

Bên cạnh vai trò MC các chương trình âm nhạc, Trấn Thành cũng thể hiện niềm đam mê với âm nhạc trong nhiều năm qua.

Đáng chú ý, Trấn Thành còn có dấu ấn trong việc lựa chọn và sử dụng âm nhạc cho các dự án điện ảnh của mình. Những ca khúc như Sau Lời Từ Khước của Phan Mạnh Quỳnh trong Mai, Dù Cho Tận Thế trong Bộ Tứ Báo Thủ hay Cha Già Rồi Đúng Không trong Bố Già đều nhận được sự quan tâm từ khán giả và từng đạt thứ hạng đáng chú ý trên các bảng xếp hạng.

ViệcTrán Thành được đề cử vào Top 100 Gương Mặt Đẹp Trai Nhất Thế Giới vẫn chưa ngừng hot

Dù vậy, điểm khiến câu chuyện lần này trở nên thú vị vẫn nằm ở chính màn hỏi đáp giữa Sơn.K và Trấn Thành. Từ một câu hỏi tưởng chỉ để chọc ghẹo, nam MC lại một lần nữa trở thành tâm điểm bàn luận trên mạng xã hội. Có thể thấy, thông tin Trấn Thành được đề cử Top 100 Gương Mặt Đẹp Trai Nhất Thế Giới đã nhanh chóng trở thành chủ đề bàn tán, không chỉ trên mạng xã hội mà còn được các nghệ sĩ thân thiết liên tục đưa ra làm chủ đề trò chuyện. Đặc biệt khi một trong những nghệ sĩ nổi tiếng hàng đầu Việt Nam bất ngờ xuất hiện trong một bảng xếp hạng nổi tiếng và cạnh tranh với nhiều ngôi sao quốc tế thế này.

Ảnh: FBNV