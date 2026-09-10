Concert có line-up đông nhất lịch sử Vpop: Gần 60 nghệ sĩ đổ bộ đại nhạc hội 14 tiếng, hát live từ sáng đến đêm

Lần đầu tại Việt Nam, có một concert quy tụ gần 60 nghệ sĩ hát live suốt 14 tiếng.

Chiều ngày 9/9, họp báo công bố chiến lược Sao Concert - The Stardom Music Festival đã diễn ra tại TP.HCM, với sự tham gia của nhiều cơ quan báo chí, truyền thông và nghệ sĩ. Sự kiện nhanh chóng thu hút sự quan tâm khi ban tổ chức giới thiệu chương trình quy tụ gần 60 nghệ sĩ, thuộc nhiều thế hệ và dòng nhạc khác nhau.

Sao Concert - The Stardom Music Festival sẽ diễn ra vào ngày 10/10/2026 tại Khu đô thị Vạn Phúc (TP.HCM), kéo dài hơn 14 giờ

Theo thông tin từ ban tổ chức, Sao Concert - The Stardom Music Festival sẽ diễn ra vào ngày 10/10/2026 tại Khu đô thị Vạn Phúc (TP.HCM), kéo dài hơn 14 giờ, bắt đầu từ sáng và tiếp tục đến khuya. Chương trình được chia thành 3 sân khấu hoạt động nối tiếp, qua đó đưa khán giả đi qua nhiều màu sắc âm nhạc khác nhau trong cùng một ngày.

Mở đầu là SUNSHINE STAGE, sân khấu dành cho những nghệ sĩ trẻ và các tân binh đang từng bước được chú ý trên thị trường. Danh sách được công bố gồm Minh Huy, nhóm AEONUS, Đỗ Thành Duy, Duyên Kendy, BEVIS, Thiệu Gia Hoàng, Trang Anh... Đây là phần mở màn của lễ hội, mang màu sắc trẻ trung và giàu năng lượng.

Chương trình quy tụ đến 60 nghệ sĩ với 3 sân khấu nối tiếp nhau từ sáng đến tối muộn

Tiếp nối là SUNSET CHILL STAGE, diễn ra vào thời điểm chiều tối và chuyển sang màu sắc âm nhạc nhẹ nhàng hơn. Sân khấu có sự góp mặt của HẰNG BINGBOONG cùng các thí sinh đến từ The Next Artist gồm K.DEE, CYAN, NGUYỄN TẤN VINH, NINI, HENRY TRẦN, YULIM TRÂN, TRẦN TẤN BẢO, C-ROT, SASSI. Bên cạnh đó là YEOLAN, MAI DORA, HINO, HOÀNG DUYÊN, HYO, VŨ THANH VÂN, MINH TỐC & LAM, 52HZ, RIO, marzuz.

Khép lại hành trình là STARDOM JOURNEY STAGE, sân khấu tập trung vào Rap và Hip-Hop với sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ như QUANG HÙNG MASTERD

hay RHYDER

Khép lại hành trình là STARDOM JOURNEY STAGE, sân khấu tập trung vào Rap và Hip-Hop với sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ như MEW AMAZING, CHI XÊ, JAYSONLEI, MASON NGUYỄN, 24K.RIGHT, JEY B, KHOI VU, CAPTAIN BOY, B RAY, NEGAV, RHYDER, DƯƠNG DOMIC, QUANG HÙNG MASTERD, UPRIZE. Đây cũng là phần diễn diễn ra vào buổi tối, khi chương trình bước vào giai đoạn có nhiều hoạt động và tiết mục mang màu sắc Rap, Hip-Hop hơn.

SPACESPEAKERS LABEL sẽ có một set diễn riêng kéo dài 60 phút

Đáng chú ý, SPACESPEAKERS LABEL sẽ có một set diễn riêng kéo dài 60 phút, với sự tham gia của SOOBIN, BINZ, RHYMASTIC, CƯỜNG SEVEN, KRISS NGO, MONOTAPE, LEZII, APJ, SUGI. Các nghệ sĩ sẽ cùng xuất hiện trong một hành trình trình diễn được xây dựng riêng, trở thành một phần đáng chú ý trong cấu trúc của STARDOM JOURNEY STAGE.

Bên cạnh các nghệ sĩ Việt Nam, rapper Thái Lan F.HERO cũng góp mặt tại Sao Concert - The Stardom Music Festival | Glamorous. Với hoạt động lâu năm trong Rap và Hip-Hop, sự xuất hiện của F.HERO bổ sung thêm một màu sắc quốc tế cho sân khấu cuối chương trình, đồng thời tạo thêm điểm giao lưu giữa nghệ sĩ Việt Nam và Thái Lan. Sự kết hợp này cũng phù hợp với định hướng kết nối văn hóa thông qua âm nhạc, đặc biệt trong cộng đồng Hip-Hop của hai nước.

Bên cạnh các nghệ sĩ Việt Nam, rapper Thái Lan F.HERO cũng góp mặt

Với cách chia line-up thành 3 sân khấu, Sao Concert - The Stardom Music Festival được tổ chức theo hình thức các phần trình diễn nối tiếp từ sáng đến khuya. Mỗi sân khấu có một màu sắc riêng, từ những gương mặt trẻ tại SUNSHINE STAGE, các nghệ sĩ thiên về indie và những giai điệu nhẹ nhàng ở SUNSET CHILL STAGE đến Rap, Hip-Hop tại STARDOM JOURNEY STAGE.

Theo ban tổ chức, chương trình sẽ kéo dài hơn 14 giờ, trong đó các sân khấu lần lượt hoạt động theo từng khung thời gian trong ngày. Bên cạnh những tiết mục biểu diễn, khuôn viên lễ hội còn có các hoạt động tương tác và không gian trải nghiệm dành cho khán giả, tạo nên một chuỗi hoạt động diễn ra xuyên suốt thay vì chỉ tập trung trong một đêm nhạc.

Sao Concert được thực hiện theo hình thức hát live cùng ban nhạc, với phần âm nhạc do nhạc sĩ Huy Tuấn đảm nhiệm

Đáng chú ý, Sao Concert được thực hiện theo hình thức hát live cùng ban nhạc, với phần âm nhạc do nhạc sĩ Huy Tuấn đảm nhiệm. Đây cũng là điểm được nhấn mạnh tại họp báo, khi chương trình đặt phần trình diễn trực tiếp của nghệ sĩ và ban nhạc vào cấu trúc xuyên suốt của lễ hội. Sau thành công của hai concert trước, cùng quy mô được mở rộng với gần 60 nghệ sĩ, 3 sân khấu và thời lượng hơn 14 giờ, Sao Concert - The Stardom Music Festival tiếp tục được kỳ vọng trở thành một sự kiện âm nhạc đáng chú ý trong thời gian tới. Với mô hình lễ hội kéo dài từ sáng đến khuya và line-up trải rộng nhiều màu sắc, chương trình được đặt kỳ vọng sẽ tạo thêm một dấu ấn riêng cho chuỗi Sao Concert.

Ảnh: Sao Concert