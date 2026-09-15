Quán quân Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2026

Fanpage chương trình Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2026 vừa đưa ra thông báo về danh hiệu Quán quân năm nay.

Mới đây, fanpage chính thức của Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai vừa đăng tải một bức ảnh mới, công bố vị trí Quán quân của chương trình. Động thái này nhanh chóng nhận được sự quan tâm đặc biệt từ khán giả và đông đảo người hâm mộ.

Cụ thể, chiều 15/9, fanpage chính thức của Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai bất ngờ đăng tải một bức ảnh công bố OSAD là Quán quân của chương trình. Kèm theo hình ảnh, chương trình dành nhiều lời chúc mừng đến OSAD sau hành trình với những màn trình diễn và nỗ lực trên sân khấu.

Poster chúc mừng OSAD được giải Quán quân của Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2026 bất ngờ được đăng tải trên fanpage chương trình

Fanpage nhấn mạnh nam ca sĩ đã thể hiện màu sắc riêng, bản lĩnh cùng tinh thần không ngừng vượt qua giới hạn của bản thân. Chiếc cúp được xem như sự ghi nhận dành cho những nỗ lực, đam mê và những khoảnh khắc OSAD đã cống hiến trong suốt hành trình.

Động thái này nhanh chóng thu hút sự chú ý của đông đảo khán giả. Một số người hâm mộ không khỏi bất ngờ khi chương trình mới chỉ đi đến Công diễn 4 nhưng fanpage đã bất ngờ công bố Quán quân. Nhiều bình luận bày tỏ sự hoang mang trước thông báo được đăng tải theo cách khá nghiêm túc. Tuy nhiên, không mất nhiều thời gian, một bộ phận khán giả nhanh chóng nhận ra đây thực chất chỉ là một màn đùa vui.

Thực tế, đã giành chiến thắng trong trò chơi vào tập phát sóng tuần trước nên các thành viên nhà Nhà Nguyễn Tố Mỹ Mãn sẽ được toàn quyền sử dụng fanpage của chương trình trong 5 tiếng

Theo đó, thực tế ở tập phát sóng vào tuần trước, trong một trò chơi ô ăn quan giữa các Anh Tài, OSAD đã đại diện Nhà Nguyễn Tố Mỹ Mãn thi đấu và giành chiến thắng. Phần thưởng dành cho các Anh Tài sau chiến thắng này là quyền được toàn quyền sử dụng fanpage của chương trình trong 5 tiếng để đăng tải bất kỳ nội dung nào.

Vì vậy, với những khán giả theo dõi chương trình từ đầu, việc OSAD bất ngờ xuất hiện trên fanpage cùng thông báo trở thành Quán quân nhanh chóng được nhận ra là một màn đùa vui. Đây cũng chính là lý do bài đăng dù mang nội dung khá nghiêm túc vẫn không tạo ra quá nhiều bất ngờ đối với những người đã nắm rõ phần thưởng của OSAD trong tập phát sóng trước.

OSAD từng gây bão mạng xã hội khi công khai "xin' chức Quán quân trên mạng xã hội

Cụ thể, trong một bài đăng trên Threads về chuyện tình cảm, câu chuyện xoay quanh một chàng trai sẵn sàng mua món quà trị giá 19 triệu đồng cho một cô gái dù cả hai chưa có danh phận bất ngờ trở thành chủ đề để dân mạng thi nhau bình luận hài hước. OSAD cũng nhập cuộc khi để lại bình luận xin trở thành Quán quân Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2026.

Màn tương tác này nhanh chóng nhận được sự chú ý lớn. Chỉ sau vài giờ, bình luận của OSAD thu về hơn 15,5 nghìn lượt yêu thích, hàng trăm bình luận cùng khoảng 2.000 lượt chia sẻ. Nhiều khán giả lập tức trêu chọc nam rapper, cho rằng lời “xin quán quân” này nghe vừa bất ngờ vừa hài hước. Thậm chí, có người còn đùa rằng tài khoản của OSAD như thể “bị hack” mới có màn xuất hiện đầy khó hiểu này. Nhiều người còn trêu rằng OSAD đã “xin vía” quá sớm.

Vì vậy, màn “vinh danh” lần này của fanpage chương trình vô tình tạo nên một sự trùng hợp thú vị, khi lời “xin quán quân” trước đó của OSAD nay bất ngờ được hiện thực hóa theo cách không ai ngờ tới. Dù chỉ là một màn đùa vui, động thái này vẫn khiến khán giả thích thú và nhanh chóng được bàn luận trên mạng xã hội.

OSAD cũng được dự đoán là một trong những “ngựa ô” của mùa giải năm nay

Cùng với đó, OSAD cũng được dự đoán là một trong những “ngựa ô” của mùa giải năm nay khi liên tục cho thấy sự tiến bộ qua từng công diễn. Nam rapper không ngại thử sức với nhiều màu sắc khác nhau, qua đó cho thấy khả năng biến hóa trên sân khấu thay vì chỉ gắn với hình ảnh một rapper.

Tại Công diễn 3, OSAD góp mặt trong Khắp Chốn Thiên Hà cùng Đại Nghĩa, Thuận Nguyễn, Đông Hùng và Hà An Huy. Tiết mục nhận được sự yêu thích từ khán giả, từng vươn lên vị trí #10 trên YouTube Music Charts Việt Nam. Trước đó, anh kết hợp cùng Hoàng Tôn và Thái Lê Minh Hiếu trong Move On, đồng thời đứng hạng 13 với 320 điểm Hỏa lực. Đến tập phát sóng gần nhất, OSAD tiếp tục gây chú ý với màn trình diễn có 28 âm tiết trong 4 giây, trở thành một trong những điểm nhấn đáng nhớ. Những dấu ấn này giúp nam rapper được kỳ vọng có thể tạo bất ngờ ở các vòng đấu tiếp theo.

Cùng ngày còn có bài đăng hông báo K.O chính thức xin rút khỏi chương trình

Không chỉ bài đăng “vinh danh” OSAD là Quán quân, fanpage chương trình trong ngày 15/9 còn liên tiếp đăng tải nhiều nội dung khiến khán giả chú ý. Đáng chú ý, một bài viết mang tính hài hước thông báo K.O chính thức xin rút khỏi Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2026 vì “bất bình” trước việc Quán quân được công bố quá sớm. Cùng với đó, chương trình còn đăng thông báo nhận trách nhiệm về những thiếu sót trong quá trình tính điểm Vote tại Công diễn 4. Fanpage cho biết đã tiếp nhận nhiều phản ánh của khán giả và tiến hành rà soát toàn bộ kết quả.

Bài đăng thông báo thay đổi kết quả Công diễn 4 cũng làm nhiều khán giả bất ngờ