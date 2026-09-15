Lisa (BLACKPINK) sốc vì bị chê nhạc dở

Lisa từng cực kỳ sốc và nản lòng khi album solo bị chê dở.

Bộ phim tài liệu Always Lisa vừa ra mắt đã hé lộ sự thật đằng sau ánh hào quang toàn cầu của mỹ nhân sinh năm 1997. Một trong những chi tiết gây chú ý chính là lời bộc bạch từ ê-kíp về việc Lisa cảm thấy nản lòng và đã bị ảnh hưởng tâm lý trước những lời đánh giá của Pitchfork về album đầu tay Alter Ego của cô.

Album đầu tay “Alter Ego” của Lisa được Pitchfork chấm 5.2

Trước đó, vào ngày 28 tháng 2 năm 2025, Lisa chính thức trình làng album solo đầu tay mang tên Alter Ego cùng MV chủ đề FUTW, đánh dấu bước ngoặt lịch sử trong hành trình hoạt động độc lập của nữ thần tượng gốc Thái. Đằng sau sản phẩm đầy tham vọng này là một năm làm việc miệt mài của Lisa cùng đội ngũ sản xuất đỉnh cao, quy tụ dàn siêu sao quốc tế hàng đầu như Future, Rosalía, Doja Cat, Raye và Tyla. Với màn bắt tay cùng năm ngôi sao quốc tế đình đám, đây được xem là bước đi độc lập đầy tham vọng nhằm thoát khỏi cái mác âm nhạc thần tượng thông thường để đánh mạnh vào thị trường Mỹ khắc nghiệt. Thế nhưng, niềm tự hào chưa kịp trọn vẹn thì nữ ca sĩ đã phải nhận gáo nước lạnh cay đắng từ giới chuyên môn.



Với màn bắt tay cùng năm ngôi sao quốc tế, Lisa tham vọng khỏi mác Kpop để đánh mạnh vào thị trường Mỹ nhưung phản ứng của giới chuyên môn không như kỳ vọng

Pitchfork cho rằng ý tưởng xây dựng 5 bản ngã khác nhau gồm Roxi, Kiki, Vixi, Sunni và Speedi đại diện cho 13 ca khúc thực chất chỉ là một chiêu trò tiếp thị ranh mãnh nhằm kích cầu người hâm mộ mua nhiều phiên bản đĩa CD vật lý khác nhau. Đỉnh điểm của sự tổn thương đến từ lời khẳng định của nhà phê bình Joshua Minsoo Kim khi ông thẳng thừng tuyên bố Alter Ego là minh chứng cho thấy Lisa hoàn toàn không có chiều sâu nếu rời xa các thành viên BLACKPINK.

Pichfork cho rằng Lisa hoàn toàn không có chiều sâu nếu rời xa các thành viên BLACKPINK

Chuyên trang này nhận định, khi còn hoạt động trong nhóm, vai trò của Lisa chỉ là mang lại những khoảnh khắc quyến rũ ngắn ngủi nhưng hiệu quả, còn khi phải một mình gánh vác trọn vẹn một bài hát solo, nữ ca sĩ lập tức khiến chúng trở nên nhạt nhẽo và nhàm chán.

Hàng loạt ca khúc trong album lần lượt bị đem ra mổ xẻ không thương tiếc. Born Again bị dán nhãn là bản disco tầm thường nhái theo phong cách của Dua Lipa, còn Dream bị đánh giá là một bản ballad nông cạn, thiếu cảm xúc. Ngay cả ca khúc chủ đề FUTW cũng bị ví như màn thể hiện của một "Cardi B hạng hai", nơi cá tính âm nhạc chỉ thực sự xuất hiện khi giọng rap của Future vang lên.

MV ca khúc chủ đề FUTW

Không riêng gì Pitchfork, hàng loạt chuyên trang âm nhạc lớn thời điểm đó cũng dành cho album những điểm số thấp. Tờ The Guardian (Anh) thẳng tay chấm Alter Ego điểm số 4/10 khiêm tốn. Chuyên trang này nhận xét sản phẩm được trau chuốt chuyên nghiệp với dàn khách mời thời thượng, nhưng lại mang đậm công thức cũ kỹ của các hãng đĩa lớn từ những năm 2010. Giới chuyên môn đồng loạt nhận định Alter Ego là một sản phẩm rời rạc, thiếu đi một câu chuyện xuyên suốt và ngập tràn những màn "flexing" sáo rỗng.

Không dừng lại ở giới phê bình, phản ứng từ phía công chúng khi đó cũng không hề khả quan khi Lisa liên tục hứng chịu làn sóng chỉ trích về kỹ năng hát live hạn chế, giọng hát thiếu lực và chưa đủ tầm để tự mình gánh vác một album độc lập.

Giới chuyên môn đồng loạt nhận định Alter Ego là một sản phẩm rời rạc, thiếu đi một câu chuyện xuyên suốt và ngập tràn những màn "flexing" sáo rỗng.

Phải đón nhận những lời lẽ chê bai ngay trong sản phẩm đánh dấu cột mốc làm nghề độc lập, Lisa chọn cách phớt lờ dư luận. Nữ ca sĩ thể hiện tư duy âm nhạc khá thông minh khi hiểu rõ thế mạnh cốt lõi của mình nằm ở kỹ năng trình diễn và vũ đạo, từ đó chủ động lựa chọn những bản phối mang tính bùng nổ thị giác để tối ưu hóa năng lực sẵn có. Định hướng âm nhạc thông minh ấy tiếp tục được em út BLACKPINK khẳng định qua sản phẩm mới nhất mang tên SaWaDiKa. Lisa chọn quay trở lại sở trường rap hip-hop, khéo léo lồng ghép chất liệu văn hóa Thái Lan vào chất nhạc hip-hop hiện đại. Tuy nhiên, MV này vẫn tiếp tục vấp phải phản ứng trái chiều vì đi vào lối mòn chủ đề flexing tiền tài, danh vọng một cách phô trương.

Đội ngũ sản xuất chia sẻ trong bộ phim tài liệu rằng Lisa đã biến sự nản lòng thành hành động thực tế, dồn toàn bộ tâm trí và sức lực để chuẩn bị cho cột mốc lớn: lễ hội âm nhạc Coachella 2025.

Lisa đã biến sự nản lòng thành hành động thực tế, dồn toàn bộ tâm trí và sức lực để chuẩn bị cho cột mốc lớn: lễ hội âm nhạc Coachella 2025.

Mở màn sân khấu Coachella 2025 với ca khúc Thunder, Lisa xuất hiện đầy quyền lực trên bục cao hai mét, đu xích tạo nên hiệu ứng sấm sét càn quét đám đông hàng chục nghìn người. Bằng khả năng làm chủ sân khấu đỉnh cao, Lisa trình diễn các bản hit như FUWT, LALISA cùng chuỗi ca khúc trong Alter Ego với năng lượng bùng nổ mãnh liệt. Cư dân mạng đồng loạt "quay xe", thừa nhận rằng các nhà phê bình có thể chê bài hát trên bản thu phòng thu, nhưng Alter Ego thực sự được sinh ra là để bùng nổ trên sân khấu Coachella.

Cư dân mạng đồng loạt "quay xe", thừa nhận rằng các nhà phê bình có thể chê bài hát trên bản thu phòng thu, nhưng Alter Ego thực sự được sinh ra là để bùng nổ trên sân khấu Coachella

Sự nghiệp solo của Lisa hiện tại vẫn ở giữa giao điểm của bình luận trái chiều. Chọn bỏ qua ý kiến tiêu cực, Lisa và ekip kiên định với định hướng ban đầu. Fanbase của Lisa cũng đủ vững mạnh để bảo vệ cô trước những lời chê bai. Những mặt trái phía sau hào quang được Lisa hé lộ phần nào qua phim tài liệu sắp ra rạp.

Bộ phim tài liệu Always Lisa dự kiến sẽ công chiếu rộng rãi vào ngày 12 tháng 10 tới đây. Dù lượng bài đánh giá chuyên sâu hiện tại còn khá khiêm tốn, giới truyền thông quốc tế nhìn chung đều đón nhận tác phẩm bằng thái độ trung lập tích cực.

Ảnh: X