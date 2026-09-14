Lisa (BLACKPINK) có nhiều điều bất mãn

Lisa (BLACKPINK) khiến dư luận dậy sóng.

Vừa qua, Lisa (BLACKPINK) trở thành tâm điểm chú ý toàn cầu khi xuất hiện tại Liên hoan phim Quốc tế Toronto (TIFF) 2026 để chính thức ra mắt bộ phim tài liệu cá nhân mang tên Always Lalisa do đạo diễn Sue Kim thực hiện. Đây là tác phẩm phim tài liệu ghi lại giai đoạn nhiều biến động nhưng cũng tràn đầy cảm hứng của nữ idol trong hành trình theo đuổi sự nghiệp nghệ thuật.

Vừa qua, Lisa (BLACKPINK) trở thành tâm điểm chú ý toàn cầu khi xuất hiện tại Liên hoan phim Quốc tế Toronto (TIFF) 2026 để chính thức ra mắt bộ phim tài liệu cá nhân mang tên Always Lalisa

Tạo hình của nữ thần tượng trên thảm đỏ cũng được cộng đồng mạng đưa ra phân tích. Vốn quá quen thuộc với việc các ngôi sao thế giới thường cài cắm thông điệp ẩn ý qua trang phục ở những sự kiện mang tính cột mốc, người hâm mộ đã nhanh chóng xâu chuỗi chi tiết này với nội dung tác phẩm. Nhiều fan suy đoán chiếc vòng cổ chính là một ẩn dụ nghệ thuật về sự gò bó, bức bối cùng sự kiểm soát khắc nghiệt mà YG Entertainment lẫn nền công nghiệp Kpop đã áp đặt lên cô suốt nhiều năm.

Nhiều fan suy đoán chiếc vòng cổ chính là một ẩn dụ nghệ thuật về sự gò bó, bức bối cùng sự kiểm soát khắc nghiệt mà YG Entertainment lẫn nền công nghiệp Kpop đã áp đặt lên cô suốt nhiều năm

Trong bộ phim tài liệu Always LALISA, em út BLACKPINK lần đầu bóc tách những nỗi bất mãn dồn nén suốt nhiều năm đứng dưới trướng YG Entertainment. Nguồn cơn bức bối đầu tiên đến từ việc đam mê ca hát của nữ nghệ sĩ bị công ty dập tắt ngay từ thời thực tập sinh.

Nữ thần tượng gốc Thái tiết lộ phía YG khuyên cô gạt bỏ vocal để tập trung hoàn toàn vào rap, thậm chí phạt cô quay lại video vũ đạo vì hát thay vì đọc rap. Sự can thiệp cứng nhắc này khiến nữ thần tượng hoàn toàn mất tự tin vào khả năng ca hát trong suốt thời gian dài, rơi vào hoài nghi về bản thân và buộc phải dẹp bỏ đam mê vì lo sợ bị gạch tên khỏi dự án ra mắt. Phải đến khi BLACKPINK tạm ngừng hoạt động khoảng một năm, cô mới từng bước tìm lại sự tự tin và dám cất giọng trở lại.

Phim tài liệu của Lisa hé lộ nhiều sự thật trong thời gian nữ thần tượng hoạt động dưới trướng YG

Đáng nói, bộ phim hé lộ sự bất mãn sâu sắc của Lisa đối với YG Entertainment trong cách xử lý khủng hoảng. Khi đoạn video thời thực tập sinh bùng nổ tranh cãi vì sử dụng từ ngữ nhạy cảm về chủng tộc (N-word), sai lầm phát sinh do hạn chế ngôn ngữ và sự thiếu hiểu biết của tuổi trẻ, công ty riêng của Lisa, LLOUD, đã chủ động phát thông cáo xin lỗi dư luận.

Tuy nhiên, YG lại kiên quyết ngăn cản với lý do tránh làm bùng nổ tranh cãi lớn hơn. Sự can thiệp mang tính áp đặt này vô tình đẩy nữ nghệ sĩ vào thế cô độc, một mình hứng chịu làn sóng tẩy chay dữ dội và những lời đe dọa tính mạng mà không nhận được bất kỳ sự bảo vệ

Bên cạnh đó, Lisa cũng không giấu sự bức bối trước sự kiểm soát đời tư khắc nghiệt: mọi lịch trình cá nhân từ gặp bạn bè, du lịch cho đến việc 25 tuổi mới lần đầu đi club hay áp lực phải giấu kín chuyện tình cảm vì sợ sụt giảm độ nổi tiếng của nhóm.

Chia sẻ thẳng thắn này của Lisa lập tức trở thành tâm điểm gây tranh cãi dữ dội trong cộng đồng fan Kpop và cư dân mạng Hàn Quốc

Những chia sẻ thẳng thắn này lập tức trở thành tâm điểm gây tranh cãi dữ dội trong cộng đồng fan Kpop và cư dân mạng Hàn Quốc. Nhiều ý kiến chỉ trích gay gắt, cáo buộc nữ thần tượng mang "tâm lý nạn nhân" và thái độ vô ơn đối với bệ phóng đã đưa tên tuổi cô lên đỉnh cao.

Nhiều ý kiến thẳng thắn phân tích rằng, việc YG định hướng Lisa tập trung vào thế mạnh rap và vũ đạo là sự lựa chọn đúng đắn và tối ưu cho cả đội hình BLACKPINK

Cư dân mạng đưa ra hàng loạt lập luận phản bác gay gắt việc nữ ca sĩ tỏ ra tiếc nuối vì bị buộc phải đảm nhận vai trò rap thay vì vocal. Nhiều ý kiến thẳng thắn phân tích rằng, việc YG định hướng Lisa tập trung vào thế mạnh rap và vũ đạo là sự lựa chọn đúng đắn và tối ưu cho cả đội hình BLACKPINK, bởi chất giọng của cô vốn không thực sự nổi bật nếu so với các thành viên đảm nhận vai trò hát chính trong nhóm.

Việc một thực tập sinh ngoại quốc có thể thuận lợi debut và gặt hái thành công vang dội chính là nhờ sự thấu hiểu chuyên môn và chiến lược phân chia vị trí chính xác từ phía chuyên gia, công ty quản lý, thay vì chỉ là thành quả cá nhân độc lập như cách cô miêu tả.

Dư luận tiêu cực còn chĩa mũi nhọn vào khao khát "muốn sống một cuộc đời bình thường" hay sự bất mãn trước sự kiểm soát chặt chẽ của ngành công nghiệp idol mà Lisa bộc bạch

Không dừng lại ở đó, luồng dư luận tiêu cực còn chĩa mũi nhọn vào khao khát "muốn sống một cuộc đời bình thường" hay sự bất mãn trước sự kiểm soát chặt chẽ của ngành công nghiệp idol mà Lisa bộc bạch. Họ cho rằng việc phải tuân thủ các chuẩn mực gò bó hay đối mặt với áp lực dư luận là cái giá tất yếu mà bất kỳ nghệ sĩ nào cũng phải đánh đổi để đổi lấy hào quang, quyền lực và khoản thu nhập khổng lồ. Nếu muốn sống cuộc đời bình thường, không nên chọn con đường idol ngay từ đầu.

Ở chiều ngược lại, cũng có luồng ý kiến bênh vực đồng loạt lên tiếng bảo vệ nữ ca sĩ người Thái.

Ở chiều ngược lại, luồng ý kiến bênh vực đồng loạt lên tiếng bảo vệ nữ ca sĩ người Thái. Họ nhấn mạnh những gì Lisa bộc bạch trong bộ phim tài liệu chỉ đơn thuần là trải lòng về góc nhìn cá nhân có thật, thay vì cố tình đóng vai nạn nhân hay công kích ngành công nghiệp giải trí Hàn Quốc. Việc một nữ thần tượng dũng cảm bước ra khỏi "chiếc hộp" an toàn để bóc tách thực trạng kiểm soát thái quá của các công ty quản lý được xem là hành động tích cực, mở đường cho sự trưởng thành của một nghệ sĩ tự do.

Lisa vẫn dành những lời trân trọng nhất khi nhắc về các thành viên BLACKPINK. Cô khẳng định đối với mình, Jennie, Jisoo và Rosé vẫn là gia đình

Dù những tiết lộ trong phim tạo ra không ít sóng gió truyền thông, Lisa vẫn dành những lời trân trọng nhất khi nhắc về các thành viên BLACKPINK. Cô khẳng định đối với mình, Jennie, Jisoo và Rosé vẫn là gia đình, là những người chị em luôn giữ liên lạc và ủng hộ nhau hết lòng. Ngay trước giờ công chiếu Always LALISA, các thành viên đã gửi tin nhắn chúc mừng và bày tỏ sự nôn nóng muốn gặp lại cô.

Bước ra khỏi "chiếc hộp" gò bó của mô hình idol truyền thống, Lisa ở thời điểm hiện tại đang tận hưởng trọn vẹn sự tự do nghệ thuật. Từ album solo Alter Ego, vai diễn trong series đình đám The White Lotus của HBO, cho đến những màn trình diễn bùng nổ tại Coachella hay sân khấu Crazy Horse, cô chứng minh bản thân đã sẵn sàng làm chủ cuộc đời mình.

Với những góc khuất đầy gai góc vừa hé lộ, tác phẩm của Lisa hứa hẹn sẽ tiếp tục là tâm điểm thu hút sự chú ý của truyền thông và khán giả toàn cầu trong thời gian tới

Bộ phim tài liệu Always LALISA dự kiến sẽ chính thức phát hành tại các rạp chiếu phim và hệ thống IMAX toàn cầu từ ngày 12/10/2026, trước khi phát sóng trên YouTube Premium vào cuối năm. Với những góc khuất đầy gai góc vừa hé lộ, tác phẩm hứa hẹn sẽ tiếp tục là tâm điểm thu hút sự chú ý của truyền thông và khán giả toàn cầu trong thời gian tới.

Ảnh: X