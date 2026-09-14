Sự hết thời của ca sĩ cả nước biết mặt: Tự ruồng bỏ sự nghiệp, hủy show phút chót vì ế vé

Bất ngờ hủy show sát ngày diễn, nam ca sĩ tiếp tục đối mặt nghi vấn hết thời.

T.O.P bất ngờ hủy show sát ngày diễn

Mới đây, T.O.P tiếp tục trở thành tâm điểm chú ý trên mạng xã hội khi thông tin về fan meeting của nam rapper nhanh chóng nhận được sự quan tâm lớn từ đông đảo khán giả.

Cụ thể, T.O.P dự kiến mang T.O.P Pre-Studio 2026 In Jakarta đến Jakarta vào lúc 19h ngày 19/9. Tuy nhiên, ngày 10/9, phía nam rapper bất ngờ thông báo hủy chương trình trên kênh chính thức, với lý do “tình hình tại địa phương khiến việc tổ chức gặp khó khăn”. Phía T.O.P cho biết cả nghệ sĩ và công ty quản lý đã cố gắng hết sức để chương trình diễn ra theo đúng kế hoạch, nhưng sau khi đánh giá tình hình, ê-kíp xác định việc tổ chức là khó khả thi nên buộc phải hủy bỏ.

T.O.P bất ngờ hủy fanmeeting dự kiến tổ chức tại Jakarta trước 9 ngày sự kiện

Thông tin này nhanh chóng thu hút sự quan tâm của cư dân mạng Hàn Quốc. Đáng chú ý, bên cạnh những ý kiến cho rằng việc hủy show xuất phát từ lý do được phía T.O.P đưa ra, không ít bình luận lại đặt nghi vấn về tình trạng bán vé của chương trình.

Đáng chú ý, bên cạnh những ý kiến thông cảm, nhiều cư dân mạng Hàn Quốc lại đặt nghi vấn về tình trạng bán vé kém khả quan của chương trình. Việc phía T.O.P lấy lý do “tình hình địa phương” càng làm dấy lên nghi vấn về sức hút thực sự và lượng vé bán ra của nam rapper.

Nhiều ý kiến cho rằng nguyên nhân đến từ việc ế vé chứ không phải vì “tình hình địa phương”

Không ít ý kiến cho rằng lý do từ điều kiện địa phương chưa thực sự thuyết phục khi Jakarta vẫn là thị trường có sức tiêu thụ lớn với các nghệ sĩ Kpop. Việc BIGBANG vừa bán sạch vé world tour mới đây khiến màn hủy show của T.O.P trở nên đáng chú ý, làm dấy lên tranh luận về sự chênh lệch sức hút giữa khi nam rapper hoạt động riêng và thời điểm anh còn gắn liền với BIGBANG.

Những nghi vấn xoay quanh việc bán vé không thuận lợi khiến câu chuyện về sức hút hiện tại của T.O.P càng được bàn luận nhiều hơn

Những nghi vấn xoay quanh việc bán vé không thuận lợi khiến câu chuyện về sức hút hiện tại của T.O.P càng được bàn luận nhiều hơn. Trước đó, vào tháng 4/2026, nam rapper chính thức trở lại với album solo Another Dimension, đánh dấu dự án âm nhạc lớn đầu tiên kể từ khi rời BIGBANG.

MV Desperado - T.O.P

Màn tái xuất đạt thành tích nhất định khi thu về khoảng 1,47 triệu lượt stream trên Spotify ngay trong ngày đầu phát hành. Tuy nhiên, xét riêng về sức mua, kết quả lại không tương xứng với tên tuổi của anh. Theo số liệu Hanteo, album bán được 57.414 bản trong tuần đầu, trong đó doanh số từng giảm xuống chỉ còn 458 bản/ngày.

Nam rapper từng ở vị thế rất khác, nhưng scandal sử dụng chất cấm năm 2017 đã làm danh tiếng sụp đổ

Những con số này trở nên đáng chú ý hơn khi đặt cạnh vị thế mà T.O.P từng sở hữu trong thời kỳ đỉnh cao cùng BIGBANG. Nam rapper từng ở vị thế rất khác, nhưng scandal sử dụng chất cấm năm 2017đã trở thành bước ngoặt lớn trong sự nghiệp. T.O.P bị đình chỉ nghĩa vụ quân sự, nhận án 10 tháng tù treo 2 năm. Vụ việc khiến hình ảnh của anh chịu ảnh hưởng nặng nề và gần như vắng bóng khỏi các hoạt động giải trí tại Hàn Quốc trong thời gian dài.

Sau scandal, T.O.P không chỉ đánh mất một phần đáng kể hình ảnh tại Hàn Quốc mà còn nhiều lần tự mình tạo khoảng cách với ngành giải trí

Sau scandal, T.O.P không chỉ đánh mất một phần đáng kể hình ảnh tại Hàn Quốc mà còn nhiều lần tự mình tạo khoảng cách với ngành giải trí. Năm 2020, nam rapper từng tuyên bố không muốn trở lại hoạt động tại Hàn Quốc. Đến năm 2023, anh xác nhận rời BIGBANG, khép lại gần 17 năm gắn bó với nhóm

T.O.P từng có một thời kỳ rực rỡ cùng BIGBANG

Có thể thấy, sau nhiều năm, T.O.P không còn tạo ra độ phủ sóng lớn như thời kỳ hoàng kim cùng BIGBANG. T.O.P debut với tư cách rapper của BIGBANG từ năm 2006 và nhanh chóng trở thành một trong những gương mặt nổi bật nhất nhóm. T.O.P cùng BIGBANG vươn lên thành nhóm nhạc nam có sức ảnh hưởng lớn bậc nhất Kpop giai đoạn cuối những năm 2000 và đầu 2010.

T.O.P cùng BIGBANG vươn lên thành nhóm nhạc nam có sức ảnh hưởng lớn bậc nhất Kpop

Không chỉ nổi tiếng cùng nhóm, T.O.P còn sở hữu sức hút cá nhân đáng kể khi các sản phẩm solo liên tục tạo dấu ấn. Năm 2010, ca khúc Turn It Up đạt hạng 2 trên Gaon Digital Chart; năm 2013, Doom Dada vươn lên hạng 4, đứng đầu 7 bảng xếp hạng âm nhạc trực tuyến lớn tại Hàn Quốc. Ở mảng diễn xuất, T.O.P cũng nhận nhiều giải thưởng uy tín như Best New Actor tại Blue Dragon Film Awards 2010 và Baeksang Arts Awards 2011.

Không chỉ nổi tiếng cùng nhóm, T.O.P còn sở hữu sức hút cá nhân đáng kể khi các sản phẩm solo liên tục tạo dấu ấn

Trong thời kỳ T.O.P còn hoạt động cùng nhóm, BIGBANG liên tục thiết lập các cột mốc quốc tế. Album Alive (2012) giúp BIGBANG trở thành nhóm Kpop đầu tiên lọt Billboard 200, trong khi Fantastic Baby đạ t#3 Billboard World Digital Songs. Đến Bang Bang Bang, nhóm tiếp tục giành Song Of The Year và Artist Of The Year tại MAMA 2015. Đáng chú ý, tour diễn MADE World Tour (2015-2016) thu hút khoảng 1,5 triệu khán giả qua 66 concert tại 32 thành phố thuộc 13 quốc gia.

Tuy nhiên, sau khi rời BIGBANG và trải qua nhiều năm vắng bóng, T.O.P dường như không còn đặt nặng việc tạo ra những thành tích lớn như trước

Tuy nhiên, sau khi rời BIGBANG và trải qua nhiều năm vắng bóng, T.O.P dường như không còn đặt nặng việc tạo ra những thành tích lớn như trước. Thay vào đó, nam rapper đang từng bước kết nối lại với người hâm mộ theo một hướng riêng.

Vào tháng 6 vừa qua, T.O.P từng gây xôn xao khi công bố tổ chức fan meeting tại Nhật Bản vào ngày 9/7 tại PIA Arena MM, Yokohama. Đây là sự kiện giao lưu chính thức đầu tiên của anh sau 10 năm vắng bóng, dự kiến thu hút khoảng 10.000 người.

Vào tháng 6 vừa qua, T.O.P từng gây xôn xao khi chi số tiền lên đến 25 tỷ để tổ chức fan meeting miễn phí tại Nhật Bản

Để tri ân người hâm mộ đồng hành trong thời gian khó khăn, T.O.P áp dụng hình thức miễn phí toàn bộ vé cho các thành viên fanclub trả phí. Nam rapper tự chi trả khoản kinh phí từ 800.000 USD đến 1 triệu USD (tương đương gàn 20 đến 25 tỷ đồng) cho toàn bộ chi phí thuê địa điểm, dàn dựng, âm thanh, ánh sáng và quà tặng.

Dù thành tích và độ phủ sóng hiện tại không còn như xưa, T.O.P vẫn tìm cách duy trì kết nối với người hâm mộ. Việc sẵn sàng bỏ tiền túi tổ chức fan meeting miễn phí cho 10.000 người cho thấy sự tri ân chân thành tới cộng đồng fan, thay vì chỉ tập trung vào các thước đo thương mại.

Dẫu vậy, việc có một lượng fan trung thành không đồng nghĩa T.O.P đã lấy lại vị thế thời đỉnh cao

Dẫu vậy, việc có một lượng fan trung thành không đồng nghĩa T.O.P đã lấy lại vị thế thời đỉnh cao. Từ một ngôi sao nổi bật của BIGBANG, giờ đây khi hoạt động độc lập, nam rapper phải đối mặt với khoảng cách lớn giữa danh tiếng quá khứ và thực tế hiện tại. Chính sự tương phản này khiến sự việc fan meeting tại Jakarta bị hủy sát ngày càng nhận được nhiều sự chú ý và tranh luận.

Ảnh: X/IG