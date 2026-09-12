Hai cựu thành viên BIGBANG gây chú ý: Seungri bị điều tra, T.O.P hủy concert

Seungri đối mặt cuộc điều tra sau cáo buộc hành hung, trong khi T.O.P bất ngờ hủy đêm diễn tại Indonesia sát ngày tổ chức.

Hai cựu thành viên BIGBANG là Seungri và T.O.P đang thu hút sự quan tâm với những diễn biến trái ngược. Trong khi Seungri bị khiếu nại hình sự liên quan đến cáo buộc hành hung, T.O.P phải hủy đêm diễn tại Indonesia chỉ ít ngày trước thời điểm tổ chức.

Thông tin xuất hiện đúng dịp BIGBANG kỷ niệm 20 năm ra mắt và đang thực hiện chuyến lưu diễn thế giới. Những diễn biến mới tiếp tục khiến hành trình riêng của hai cựu thành viên trở thành chủ đề được công chúng chú ý.

Seungri bị tố hành hung một người đàn ông tại nhà hàng

Đồn Cảnh sát Gangnam, Seoul xác nhận đã tiếp nhận đơn khiếu nại hình sự nhằm vào Seungri vào ngày 26/8. Cựu thành viên BIGBANG bị cáo buộc hành hung một người đàn ông ngoài 30 tuổi tại một nhà hàng ở quận Gangnam, phía Nam Seoul.

Seungri tham dự phiên điều trần về việc bắt giam trước khi xét xử tại Tòa án Trung tâm Quận Seoul - Ảnh: Seo Jae-hoon.

Cảnh sát dự kiến triệu tập người gửi đơn để làm rõ sự việc trước khi tiến hành những bước điều tra tiếp theo. Hiện cáo buộc mới xuất phát từ phía người khiếu nại và chưa có kết luận chính thức của cơ quan chức năng.

Phản hồi về vụ việc, Seungri thừa nhận đã cầm một chai rượu khi từ chối đề nghị ngồi chung bàn. Tuy nhiên, nam ca sĩ phủ nhận việc vung chai hoặc sử dụng vật này để đe dọa người khác.

Seungri cho biết hai bên sau đó vẫn ngồi cùng bàn, trò chuyện bình thường và trao đổi tin nhắn sau khi rời đi. Anh khẳng định sẽ hợp tác đầy đủ với quá trình điều tra để làm sáng tỏ sự việc.

Seungri ra mắt cùng BIGBANG vào năm 2006 và rời nhóm năm 2019 sau loạt tranh cãi liên quan đến vụ bê bối Burning Sun. Nam ca sĩ từng bị kết án với nhiều tội danh và hoàn thành án phạt tù vào tháng 2/2023.

T.O.P hủy đêm diễn tại Indonesia

Cùng ngày thông tin về Seungri xuất hiện, phía T.O.P thông báo hủy buổi biểu diễn dự kiến diễn ra ngày 19/9 tại Jakarta, Indonesia. Quyết định được đưa ra chỉ hơn một tuần trước thời điểm sự kiện dự kiến tổ chức.

Đại diện của nam nghệ sĩ cho biết T.O.P và đơn vị quản lý đã nỗ lực để chương trình có thể diễn ra theo kế hoạch. Tuy nhiên, buổi biểu diễn cuối cùng vẫn phải hủy vì những điều kiện tại địa phương khiến việc tổ chức không còn khả thi.

Cựu thành viên BIGBANG - T.O.P - Ảnh: TOPSPOT PICTURES.

Thông báo không cung cấp thêm chi tiết về nguyên nhân cụ thể. Việc chương trình bị hủy sát ngày diễn khiến nhiều khán giả quan tâm đến kế hoạch hoàn vé cũng như lịch trình hoạt động tiếp theo của nam nghệ sĩ.

T.O.P chính thức rời BIGBANG vào năm 2023 sau một thời gian dài tạm ngừng hoạt động. Anh trở lại diễn xuất trong loạt phim Squid Game 2, trước khi tiếp tục sự nghiệp âm nhạc bằng album phòng thu solo đầu tiên phát hành vào tháng 4.

Từ tháng 8, T.O.P đẩy mạnh hoạt động quốc tế thông qua chuỗi sự kiện tại châu Á mang tên T.O.P PRE-STUDIO 2026. Buổi biểu diễn ở Jakarta vốn là một trong những điểm dừng thuộc lịch trình này.

Hai hướng đi sau khi rời BIGBANG

Năm 2026 đánh dấu cột mốc 20 năm kể từ khi BIGBANG ra mắt. Nhóm đã khởi động chuyến lưu diễn thế giới kỷ niệm bằng đêm diễn tại Sân vận động chính thuộc Khu liên hợp thể thao Goyang, tỉnh Gyeonggi vào tháng 8.

Trong khi BIGBANG tiếp tục các hoạt động kỷ niệm với đội hình hiện tại, cuộc sống của những thành viên đã rời nhóm vẫn nhận được sự quan tâm. T.O.P đang từng bước trở lại lĩnh vực diễn xuất và âm nhạc, còn Seungri một lần nữa đối mặt với quá trình xác minh của cảnh sát sau cáo buộc mới.