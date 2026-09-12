Nam ca sĩ sinh năm 1997 thành công nhất Vbiz hiện tại

Sự góp mặt của nam nghệ sĩ này là tấm vé bảo chứng cho top trending của âm nhạc Việt!

Từ hiện tượng mạng đến danh xưng “con cưng quốc tế”

Sinh năm 1997 tại Thừa Thiên Huế, Quang Hùng MasterD bén duyên với âm nhạc từ rất sớm. Ngay từ năm 2010, khi còn là một cậu học trò, anh đã mày mò tự học sáng tác. Ba năm sau, bước ngoặt đầu tiên đến khi Quang Hùng MasterD gia nhập HowFEEL Production. Cùng nhóm bạn chung đam mê, anh miệt mài cover những bản hit đình đám rồi đăng tải lên mạng xã hội, vô tình tạo nên một trào lưu được cộng đồng mạng thời điểm đó đón nhận nhiệt tình.

Quang Hùng MasterD chạm ngõ âm nhạc vào năm 2013, khi cùng nhóm bạn cover những bản hit đình đám rồi đăng tải lên mạng xã hội

Phải đến năm 2015, cái tên Quang Hùng MasterD mới thực sự chạm đến công chúng. Bản mashup cover 30 bài hit Vpop thực hiện cùng ca sĩ Rum đã mang về hơn 24 triệu lượt xem và gần 185 nghìn lượt thích tính đến thời điểm hiện tại. Có thể nói, màn cover này đã biến nam nghệ sĩ thành một hiện tượng mạng khi thu hút được nhiều sự quan tâm từ khán giả tại thời điểm đó.

Bản mashup cover 30 bài hit Vpop của Quang Hùng cùng Rum đã mang về hơn 24 triệu lượt xem

Ba năm sau đó, anh quyết định thử sức ở một sân chơi lớn hơn khi tham gia The Debut. Loạt sáng tác cá nhân như Thiệp Cưới Trên Bàn, Lỡ Lầm, Ký Ức, Tìm Lại Nỗi Nhớ, Xin Em Đừng Về Nơi Này hay Giá Như Anh Lặng Im giúp anh ghi điểm với bộ ba giám khảo Hoàng Thuỳ Linh, Hương Tràm và Đức Phúc. Được khen ngợi là điều dễ thấy, nhưng biến sự công nhận ấy thành sức hút đại chúng lại là câu chuyện khác. Sau chương trình, Quang Hùng MasterD vẫn chưa đủ lực để bứt lên thành một cái tên được săn đón.

Dù liên tục thử sức với nhiều sân chơi, Quang Hùng MasterD vẫn chưa đủ lực để bứt lên thành một cái tên được săn đón

Rời The Debut, anh đầu quân về công ty của Only C và bước vào giai đoạn được cọ xát nhiều hơn nhờ sự dìu dắt của đàn anh. Đây cũng là lúc năng lực sáng tác của nam ca sĩ sinh năm 1997 bộc lộ rõ nét khi anh trở thành người đứng sau nhiều bản hit của các giọng ca khác như Vì Yêu Là Nhớ của Han Sara, Em Lỡ Yêu Sai Anh của Jin Ju hay Là Bạn Không Thể Yêu của Lou Hoàng.

Sau quãng thời gian âm thầm trau dồi tài năng, Quang Hùng MasterD đã hái được quả ngọt đầu tiên. Ngày 28/6/2019, Đừng Khóc Một Mình nằm trong OST phim Thiếu Gia Ở Đợ chính thức ra mắt và nhanh chóng thu hút lượng nghe lớn trên cả nước. Cùng năm, nam ca sĩ tiếp tục trình làng Đừng Vì Anh Mà Khóc. Hai sản phẩm liên tiếp gây tiếng vang giúp tên tuổi anh được nhắc đến nhiều hơn trong giới yêu nhạc.

Ít ai biết rằng suốt 7 năm ròng, Quang Hùng từng đi hát không cát xê

Nhưng thành công ấy hoá ra chỉ là khoảnh khắc ngắn ngủi. Sau hai bản hit năm 2019, Quang Hùng nhanh chóng rơi vào cảnh mất nhiệt. Ít ai biết rằng suốt 7 năm ròng, anh từng đi hát không cát xê, thậm chí phải bán đi những ca khúc do chính mình dày công sáng tác chỉ để bám trụ lại Sài Gòn và tiếp tục theo đuổi con đường âm nhạc.

Dễ Đến Dễ Đi - Bản hit đưa tên tuổi của Quang Hùng MasterD vụt sáng thành sao tại showbiz Thái Lan

Bước ngoặt lớn nhất chỉ đến khi Quang Hùng MasterD quyết định hoạt động độc lập. Năm 2020, Dễ Đến Dễ Đi ra đời và tạo nên cơn sốt lan rộng khắp mạng xã hội. Bài hát nhanh chóng trở thành hiện tượng trên mạng xã hội tại Thái Lan, Campuchia, Lào và Trung Quốc. Với hàng trăm triệu lượt xem trên YouTube và TikTok, ca khúc này giúp Quang Hùng MasterD trở thành cái tên được yêu mến tại thị trường nước ngoài. Trong khi ở Việt Nam, Quang Hùng MasterD vẫn chưa phải cái tên gây chú ý đặc biệt, thì tại Thái Lan, anh đã sở hữu một cộng đồng người hâm mộ đông đảo, sẵn sàng ủng hộ hết mình mỗi khi anh xuất hiện.

Trong khi ở Việt Nam, Quang Hùng MasterD vẫn chưa phải cái tên gây chú ý đặc biệt, thì tại Thái Lan, anh đã sở hữu một cộng đồng người hâm mộ đông đảo

Nắm bắt tín hiệu đó, Quang Hùng MasterD và đội ngũ chọn một hướng đi khá táo bạo, tiếp tục khai thác thị trường Thái Lan bằng MV Chỉ Còn Một Đêm, đánh dấu lần đầu hợp tác cùng rapper người Thái F.Hero. Sản phẩm vẫn giữ nguyên ca từ tiếng Việt nhưng đủ sức chinh phục khán giả xứ chùa Vàng. Chính bước đi này đã đặt nền móng cho giai đoạn bùng nổ thực sự của anh sau này, khi cái tên Quang Hùng MasterD bước chân vào Anh Trai Say Hi và chính thức được khán giả Việt Nam nhớ mặt gọi tên.

Bệ phóng mang tên Anh Trai Say Hi

Trước khi bước chân vào Anh Trai Say Hi, Quang Hùng MasterD từng bị gắn liền với biệt danh không mấy dễ chịu “con ghẻ quốc dân, con cưng quốc tế”. Thế nhưng, chỉ với một chương trình truyền hình thực tế đã có thể trở thành cú hích làm thay đổi hoàn toàn quỹ đạo sự nghiệp của nam ca sĩ gốc Huế, đưa anh đến gần hơn với khán giả trong nước và phủ sóng rộng khắp các mặt trận giải trí.

Trước khi bước chân vào Anh Trai Say Hi, Quang Hùng MasterD từng bị gắn liền với biệt danh không mấy dễ chịu “con ghẻ quốc dân, con cưng quốc tế”

Ở sân chơi này, người ta nhìn thấy một Quang Hùng MasterD rất khác. Anh như cá gặp nước, thoải mái bộc lộ cá tính thay vì chỉ đơn thuần trình diễn khả năng ca hát. Chính sự “chậm nhịp” có phần lóng ngóng, cách nói chuyện ngập ngừng đáng yêu và thói quen để âm nhạc thay mình cất lời đã khiến khán giả dần yêu thích.

Tài năng của anh cũng được khẳng định qua loạt bản hit chục triệu view như Catch Me If You Can, Trói Em Lại hay Tình Đầu Quá Chén. Catch Me If You Can nhanh chóng trở thành hiện tượng, vươn lên vị trí top 1 thịnh hành YouTube tại thời điểm đó và cán mốc hơn 26 triệu lượt xem tính đến hiện tại. Trong khi đó, Tình Đầu Quá Chén do chính Quang Hùng MasterD sáng tác cũng chỉ mất vỏn vẹn hai tuần để chạm tới ngôi đầu bảng xếp hạng thịnh hành.

Catch Me If You Can - một trong những bản hit lớn của Anh Trai Say Hi 2024

Không dừng lại ở những con số ấn tượng, chương trình còn mang đến cho anh cơ hội khám phá bản thân theo hướng hoàn toàn mới. Tại đây, những sáng tác của Quang Hùng MasterD có cơ hội bay xa hơn, phác họa rõ nét một cá tính âm nhạc độc lập và đầy màu sắc riêng. Nỗ lực ấy cuối cùng được đền đáp xứng đáng khi anh góp mặt trong nhóm nhạc toàn năng Best Five của đêm trao giải ở vị trí thứ 3 chung cuộc bên cạnh HIEUTHUHAI và RHYDER.

Rời khỏi Anh Trai Say Hi, tên tuổi Quang Hùng MasterD tiếp tục lên như diều gặp gió

Rời khỏi Anh Trai Say Hi, tên tuổi Quang Hùng MasterD tiếp tục lên như diều gặp gió. Anh xuất hiện đều đặn tại các sự kiện âm nhạc lớn, chạy show không ngớt và xuất hiện tại những gameshow ăn khách, đồng thời tổ chức loạt đêm fanmeeting quy mô hàng nghìn khán giả tại cả TP.HCM lẫn Hà Nội. Lượng người theo dõi trên các nền tảng mạng xã hội của anh cũng tăng trưởng vượt bậc, cán mốc hàng triệu.

Bản thân Quang Hùng MasterD cũng thẳng thắn thừa nhận chương trình đã thay đổi anh rất nhiều. Nếu trước kia biệt danh “con ghẻ quốc dân” từng khiến anh không khỏi chạnh lòng, thì giờ đây, giữa tình yêu thương được khán giả dành tặng, anh đã có thêm động lực để tiếp tục theo đuổi con đường nghệ thuật mà mình đã chọn. Quang Hùng MasterD có những bản hit quốc dân ngoài khuôn khổ chương trình, có thể kể đến như Thuỷ Triều hay Ánh Mắt Biết Cười thu về hàng chục đến trăm triệu views.

“Vô đối” tại Tinh Hà Say Hi

Đã là cái tên đình đám trong làng nhạc Việt, nhưng Quang Hùng MasterD vẫn chọn quay lại Tinh Hà Say Hi 2026, phần nào cho thấy sự gắn bó của anh với hành trình đã làm nên tên tuổi mình. Cũng chính tại sân chơi này, Quang Hùng đang là cái tên chiếm nhiều “ngôi vương” nhất trên các bảng xếp hạng âm nhạc.

Quang Hùng có phong độ ấn tượng tại Tinh Hà Say Hi

Từ 50 Cuộc Gọi Nhỡ, Mộng Duyên cho đến Secret - ba tiết mục có sự góp mặt của anh đều từng vươn lên vị trí top 1 Nhạc thịnh hành trên YouTube Music Charts Việt Nam. Mới đây nhất, tiết mục LAVIEM quy tụ Quang Hùng MasterD cùng Pháp Kiều, CoolKid và CAPTAIN BOY tiếp tục gặt hái thành tích ấn tượng chỉ sau vài ngày lên sóng. Ngày 9/9, LAVIEM chính thức đạt top 1 Video YouTube Music Videos Daily, đồng thời giữ vị trí top 3 Trending trên YouTube Music Charts.

Tiết mục mới nhất tại Live Stage 4 - LAVIEM - đã vương lên #1 Video YouTube Music Videos Daily

Sức hút của Quang Hùng MasterD tại Tinh Hà Say Hi thể hiện rõ qua những con số biết nói. Tính đến hiện tại, bốn tiết mục có sự góp mặt của anh đều ghi nhận lượng xem ấn tượng, trong đó 50 Cuộc Gọi Nhỡ đạt 7.6 triệu view, Mộng Duyên chạm mốc 5.2 triệu, còn Secret vượt trội hơn hẳn với 14 triệu lượt xem. Ngay cả LAVIEM, tiết mục mới ra mắt gần đây nhất, cũng đã cán mốc 2.8 triệu view chỉ trong thời gian ngắn.

Tiết mục Secrect làm mưa làm gió trên mạng xã hội với sự tham gia của Quang Hùng MasterD

Riêng với Secret, sức lan tỏa của ca khúc này đã vượt xa khuôn khổ một tiết mục thi đấu thông thường. Sau Live Stage 3, tiết mục trở thành một trong những cái tên được nhắc đến nhiều nhất trên mạng xã hội, liên tục được chia sẻ và bàn luận sôi nổi. Không dừng lại ở thị trường trong nước, Secret còn góp mặt trong bảng xếp hạng video thịnh hành tại nhiều quốc gia, từng đứng hạng 10 tại Australia và hạng 22 tại Đức ngay thời điểm vừa phát hành. Điệu nhảy trên nền nhạc Bolero của ca khúc cũng nhanh chóng trở thành trend được giới trẻ GenZ hưởng ứng nhiệt tình, kéo theo hàng loạt clip biến hình và dance cover phủ sóng khắp các nền tảng.

Không chỉ tỏa sáng trên sân khấu, Quang Hùng còn liên tục gây ấn tượng khi luôn là cái tên được các anh trai tin tưởng lựa chọn đầu tiên

Không chỉ tỏa sáng trên sân khấu, Quang Hùng còn liên tục gây ấn tượng khi luôn là cái tên được các anh trai tin tưởng lựa chọn đầu tiên. Anh từng hai lần đảm nhận vai trò đội trưởng tại Live Stage 2 và 4, đồng thời giữ vị trí tộc trưởng ở Live Stage 3. Dưới sự dẫn dắt của anh, đội cũng liên tục gặt hái thành tích tốt, khi giành chiến thắng hoặc duy trì thứ hạng cao qua từng vòng thi. Những sản phẩm âm nhạc lên sóng đều nhanh chóng tạo hiệu ứng tích cực, góp phần củng cố vững chắc lượng người hâm mộ trung thành dành cho Quang Hùng MasterD tại chương trình.

Quang Hùng MasterD duy trì lượng người nghe trên Spotify cũng như sức hút trên mạng xã hội vô cùng ổn định

Việc các sân khấu liên tục càn quét bảng xếp hạng là minh chứng rõ ràng cho phong độ đáng gờm mà Quang Hùng MasterD đang duy trì tại chương trình. Lượng người nghe hàng tháng trên Spotify của anh vẫn duy trì ổn định ở mốc 1 triệu, còn trên mặt trận truyền thông, anh tiếp tục góp mặt trong Top 10 Influencer có lượt tương tác và độ thảo luận cao nhất từ đầu năm đến nay, một vị trí không nhiều nghệ sĩ giữ được lâu dài.

Ở thời điểm hiện tại, vị thế của Quang Hùng MasterD trong cả thị trường âm nhạc lẫn giải trí đều đang nằm ở nhóm dẫn đầu, khó có nam nghệ sĩ sinh năm 97 nào sánh kịp.

Sức hút thương mại của Quang Hùng MasterD trong năm 2026 cũng ghi nhận bước nhảy vọt đáng nể khi anh đồng hành cùng hàng loạt thương hiệu lớn. Đặc biệt, Quang Hùng MasterD là nghệ sĩ Việt Nam đầu tiên nhận lời mời chính thức từ đội đua Scuderia Ferrari tham dự chặng đua Formula 1 (F1) Pirelli Italian Grand Prix 2025 tại đường đua Monza, Ý vào tháng 9 năm 2025 là minh chứng rõ nét cho tầm vóc và khả năng ảnh hưởng vượt ra ngoài biên giới của anh chàng. Ở thời điểm hiện tại, vị thế của Quang Hùng MasterD trong cả thị trường âm nhạc lẫn giải trí đều đang nằm ở nhóm dẫn đầu, khó có nam nghệ sĩ sinh năm 97 nào sánh kịp.

Cỗ máy tạo hit sẽ “ẵm” chức quán quân?

Nhìn lại hành trình của Quang Hùng MasterD tại Tinh Hà Say Hi, điều khiến khán giả ấn tượng nhất có lẽ là sự biến hóa không ngừng qua từng tiết mục. Anh gần như không lặp lại một công thức nào cho riêng mình. 50 Cuộc Gọi Nhỡ chạm vào cảm xúc người nghe bằng sự chân thành, Mộng Duyên lại khéo léo đưa chất liệu truyền thống hòa quyện vào âm nhạc hiện đại, trong khi Secret mang màu sắc trẻ trung, tinh nghịch pha chút Bolero rất thú vị.

Nhìn lại hành trình của Quang Hùng MasterD tại Tinh Hà Say Hi, điều khiến khán giả ấn tượng nhất có lẽ là sự biến hóa không ngừng qua từng tiết mục

Đến LAVIEM, anh tiếp tục thử nghiệm khi kết hợp Jerk, chất liệu lần đầu góp mặt trong vũ trụ Say Hi, cùng J-Pop để tạo nên một sản phẩm mới lạ. Đằng sau những sân khấu ấy còn là dấu ấn cá nhân trong khâu sản xuất, khi Quang Hùng MasterD trực tiếp bắt tay vào quá trình làm nhạc, cho thấy năng lực sáng tác và sản xuất của anh ngày một chín muồi qua từng vòng thi.

Có lẽ chính sự đa dạng ấy đã làm nên sức hút riêng của Quang Hùng MasterD tại chương trình. Anh không chọn cách tạo hình ảnh khác biệt bằng chiêu trò, mà để cá tính và tài năng tự cất lời qua âm nhạc. Việc liên tục giữ vững vị trí top 1 qua nhiều vòng thi là minh chứng rõ nhất cho sự đón nhận của khán giả, đồng thời cũng đặt ra câu hỏi liệu ngôi vị quán quân của Tinh Hà Say Hi năm nay có đang dần lộ diện.

Danh xưng “cỗ máy tạo hit” mà công chúng dành cho Quang Hùng MasterD không đến từ may mắn nhất thời, mà là kết quả của một tư duy âm nhạc sắc bén cùng năng lực sản xuất bài bản

Danh xưng “cỗ máy tạo hit” mà công chúng dành cho Quang Hùng MasterD không đến từ may mắn nhất thời, mà là kết quả của một tư duy âm nhạc sắc bén cùng năng lực sản xuất bài bản. Anh không đơn thuần là người trình diễn, mà thực sự đóng vai trò một nhạc sĩ kiêm nhà sản xuất, tự tay xây dựng từ giai điệu, ca từ đến bản phối. Chính điều đó giúp anh định hình một phong cách khó lẫn, để mỗi khi giai điệu vang lên, người nghe vẫn nhận ra ngay “chất Quang Hùng”.

Thế mạnh của anh nằm ở khả năng dung hòa giữa pop, R&B và các nhạc cụ truyền thống một cách nhuần nhuyễn, cùng những đoạn hook mang tính gây nghiện cao

Thế mạnh của anh nằm ở khả năng dung hòa giữa pop, R&B và các nhạc cụ truyền thống một cách nhuần nhuyễn, cùng những đoạn hook mang tính gây nghiện cao, giúp các bản nhạc dễ dàng lan tỏa trên TikTok và các nền tảng mạng xã hội. Điều đáng nói là dù thử sức với nhiều thể loại, anh vẫn luôn biết cân bằng giữa gu cá nhân và thị hiếu số đông, tạo ra các sản phẩm âm nhạc không hề đánh đố người nghe. Những điệp khúc dính như keo, kỹ thuật nhả chữ và luyến láy đặc trưng trong Dễ Đến Dễ Đi hay Thủy Triều chính là dấu ấn riêng mà anh vẫn kiên trì giữ vững qua từng sản phẩm mới.

Quang Hùng MasterD còn được anny Chung, hit-maker đứng sau nhiều dự án Kpop tầm cỡ quốc tế đánh giá là có đủ tố chất của một ngôi sao lớn

Tinh Hà Say Hi năm nay còn gây chú ý khi Danny Chung, hit-maker đứng sau nhiều dự án Kpop tầm cỡ quốc tế, lần đầu bắt tay cùng ê-kíp Việt Nam và đồng hành với đội của Quang Hùng MasterD để tạo nên LAVIEM. Sự kết hợp giữa nghệ sĩ trẻ trong nước và nhà sản xuất quốc tế đã cho ra đời một sản phẩm được giới trẻ đón nhận nồng nhiệt. Chia sẻ về quá trình làm việc, Danny Chung cho biết cách Quang Hùng MasterD tiếp cận âm nhạc hoàn toàn đúng như những gì anh kỳ vọng ở một nghệ sĩ tài năng, đồng thời nhấn mạnh sự chăm chút, kỹ lưỡng mà nam ca sĩ dành cho từng sản phẩm. Anh cũng đánh giá cao việc Quang Hùng sở hữu tầm nhìn rõ ràng và luôn tìm mọi cách để hiện thực hóa nó.

Với những gì đã thể hiện xuyên suốt hành trình tại Tinh Hà Say Hi, Quang Hùng MasterD liên tục được gọi tên cho vị trí Quán quân

Từ sự công nhận của một chuyên gia quốc tế như Danny Chung, đến thành tích liên tục dẫn đầu các bảng xếp hạng nhạc số cùng lượng người hâm mộ đông đảo và trung thành qua từng vòng thi, có thể thấy Quang Hùng MasterD đang hội tụ gần như đầy đủ những yếu tố cần thiết cho một quán quân thực thụ. Anh không chỉ chinh phục khán giả bằng sự đa dạng trong âm nhạc, mà còn chứng minh được năng lực sáng tác, sản xuất và cá tính nghệ thuật rõ nét. Với những gì đã thể hiện xuyên suốt hành trình tại Tinh Hà Say Hi, việc gọi tên Quang Hùng MasterD ở vị trí cao nhất có lẽ sẽ không phải điều bất ngờ, mà là trái ngọt xứng đáng cho những nỗ lực và thái độ làm nghề kiên định mà anh đã bền bỉ theo đuổi.

Ảnh: FBNV