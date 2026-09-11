Thứ mỹ nhân đẹp nhất Việt Nam cầu mà không có

Chia sẻ mới nhất của mỹ nhân này nhanh chóng thu hút nhiều sự chú ý.

Mới đây, trailer chương trình của Mono với hai khách mời là Chi Pu và Văn Mai Hương được đăng tải trên mạng xã hội, nhanh chóng thu hút sự chú ý của khán giả.

Đoạn clip đang gây chú ý trên mạng của Chi Pu

Trong trailer, Chi Pu, Mono và Văn Mai Hương có những chia sẻ với nhau về các dự án âm nhạc. Trong đó, Chi Pu còn nhắc đến album EX vừa ra mắt trong năm nay. Đáng chú ý, ở đoạn cuối trailer, Chi Pu có một chia sẻ nhanh chóng khiến nhiều khán giả quan tâm.

Cụ thể, nữ ca sĩ nói: “Khi Văn Mai Hương nhìn vào mình thì cô ấy ước có khả năng tự lực tự cường như tôi. Nhưng thật ra khi tôi nhìn vào cô ấy thì tôi ước gì có cái giọng hát đấy”.

Chi Pu thẳng thắn thừa nhận bản thân muốn có giọng hát của Văn Mai Hương

Chia sẻ của Chi Pu nhanh chóng nhận được nhiều sự quan tâm, đặc biệt từ khán giả. Câu nói cũng được chia sẻ lại trên mạng xã hội và trở thành một trong những chi tiết được chú ý trong trailer.

Đáng chú ý, câu nói này nhanh chóng gây chú ý bởi trong suốt thời gian đi hát, giọng hát của Chi Pu luôn là chủ đề tranh cãi trên mạng xã hội. Nữ ca sĩ thường xuyên bị chỉ trích vì khả năng hát live, từ những màn trình diễn chênh phô đến nhận xét cho rằng cô hát không hay.

Định kiến về giọng hát của Chi Pu cũng đã bám theo nữ ca sĩ trong nhiều năm. Dù thời gian gần đây, năng lực của Chi Pu được nhận xét đã có sự tiến bộ nhờ quá trình tập luyện và trau dồi thanh nhạc và ghi dấu ấn đậm nét thông qua chương trình Đạp Gió và được báo Trung Quốc ca ngợi là mỹ nhân đẹp nhất Việt Nam. Chi Pu vẫn nhận không ít ý kiến trái chiều về giọng hát.

Câu nói này nhanh chóng gây chú ý bởi trong suốt thời gian đi hát, giọng hát của Chi Pu luôn là chủ đề tranh cãi

Vì vậy, việc Chi Pu chủ động thừa nhận mong muốn sở hữu giọng hát của Văn Mai Hương càng khiến câu chuyện được chú ý hơn. Bởi cách đây 8 năm, Văn Mai Hương từng có phát ngôn được cho là liên quan đến Chi Pu.

Năm 2017, giữa thời điểm Chi Pu bắt đầu hoạt động với vai trò ca sĩ và gây tranh luận lớn, Văn Mai Hương từng đăng tải dòng trạng thái thể hiện quan điểm cá nhân về một đoạn clip hát live đang viral trên mạng xã hội.

Mối quan hệ giữa Chi Pu và Văn Mai Hương từng gây bàn tán xôn xao

Nguyên văn phát ngôn gây xôn xao thời điểm đó của Văn Mai Hương: “Mới xem xong một đoạn clip hát live rất tự tin của một bạn xin phép không thể gọi là ‘ca sĩ đồng nghiệp’ nổi... như một trò đùa. ‘Đất nước này - Ai cầm mic lên cũng thành ca sĩ’... một sự sỉ nhục thực sự cho nghề và danh dự của những người làm nghề chân chính như tôi!”. Dù không nhắc tên trực tiếp, thời điểm đó cư dân mạng đã liên hệ phát ngôn này với Chi Pu, khi câu nói “Ở Việt Nam cứ cầm mic lên đã là ca sĩ rồi” của nữ ca sĩ đang là tâm điểm dư luận.

Sau 8 năm, câu chuyện giữa hai nữ ca sĩ lại được bàn tán khi Văn Mai Hương đã mời Chi Pu góp giọng trong MV chủ đề của album phòng thu thứ 5 mang tên Vườn Hồng. Màn kết hợp này vì thế càng nhận được sự quan tâm khi nhìn lại những tranh luận từng xảy ra trong quá khứ.

Tại họp báo, Văn Mai Hương khẳng định cô chưa bao giờ ghét Chi Pu, đồng thời cho biết vẫn theo dõi và nể phục hành trình của đàn em, đặc biệt khi Chi Pu tham gia Đạp Gió. Nhìn lại những tranh luận trong quá khứ, nữ ca sĩ cho rằng khi còn trẻ, ai cũng có thể va vấp hoặc bộc phát cảm xúc nhất thời. Sau nhiều năm hoạt động, cô cũng thay đổi cách nhìn nhận, trở nên bao dung hơn.

Văn Mai Hương và Chi Pu hợp tác trong ca khúc Vường Hồng

Về phía Chi Pu, cô cho biết trước đây từng được mời kết hợp nhưng cảm thấy sản phẩm chưa phù hợp và chưa phải thời điểm để hai người bén duyên trong âm nhạc. Chi Pu cho biết cô thường đặt cảm giác nghệ thuật và yếu tố chuyên môn lên hàng đầu khi lựa chọn sản phẩm. Với Văn Mai Hương, cô đặc biệt ngưỡng mộ sự nỗ lực, bền bỉ của đàn chị sau nhiều năm hoạt động, đồng thời đánh giá cao chuyên môn và giọng hát của nữ ca sĩ.

Việc Chi Pu thẳng thắn thừa nhận mong muốn có được giọng hát của đàn chị nhanh chóng nhận được sự quan tâm

Điều này cũng phần nào lý giải cho lời chia sẻ của Chi Pu trong trailer. Văn Mai Hương vốn được đánh giá cao ở khả năng xử lý ca khúc, sở hữu chất giọng nữ cao, quãng giọng rộng và giàu nội lực. Sau nhiều năm hoạt động, cô vẫn duy trì thế mạnh về vocal và được xem là một trong những giọng hát thực lực của Vpop. Bởi vậy, việc Chi Pu thẳng thắn thừa nhận mong muốn có được giọng hát của đàn chị nhanh chóng nhận được sự quan tâm.

Ảnh: FBNV