Ca sĩ Việt vừa được đề cử đẹp nhất thế giới: 12 tuổi cả nước biết mặt, mờ nhạt 10 năm mới tìm được hào quang

Nam ca sĩ đã có hành trình thay đổi ngoạn mục và liên tiếp tạo dấu ấn trong làng nhạc Việt.

RHYDER được đề cử Top 100 Gương Mặt Đẹp Nhất Thế Giới 2026

Danh sách đề cử Top 100 Gương Mặt Đẹp Nhất Thế Giới 2026 của TC Candler đang nhận được sự chú ý của khán giả khi liên tục có nhiều nghệ sĩ Việt xuất hiện trong danh sách. Mới đây, RHYDER bất ngờ được gọi tên, nhanh chóng thu hút sự quan tâm trên mạng xã hội.

RHYDER được đề cử Top 100 Gương Mặt Đẹp Nhất Thế Giới 2026 của TC Candler

Là một trong những nghệ sĩ trẻ có lượng người hâm mộ lớn tại Việt Nam hiện nay, RHYDER được đánh giá là gương mặt nổi bật và giàu tiềm năng của nhạc Việt. RHYDER tên thật là Nguyễn Quang Anh, sinh năm 2001 tại Thanh Hóa. Trước khi được biết đến với nghệ danh RHYDER, anh từng là một trong những sao nhí nổi tiếng nhất màn ảnh nhỏ Việt Nam.

Năm 2013, Quang Anh tham gia Giọng Hát Việt Nhí và giành giải Quán quân

Năm 2013, Quang Anh tham gia Giọng Hát Việt Nhí mùa đầu tiên và về đội Hồ Hoài Anh - Lưu Hương Giang. Với giọng hát khỏe, khả năng xử lý ca khúc tốt và phong thái sân khấu tự tin, cậu bé nhanh chóng trở thành một trong những thí sinh nổi bật của chương trình. Tại đêm chung kết, Quang Anh giành chiến thắng với hơn 215.000 lượt bình chọn, vượt qua Phương Mỹ Chi và Trần Ngọc Duy. Danh hiệu quán quân giúp nam ca sĩ được biết đến rộng rãi khi mới 12 tuổi.

Tuy nhiên, sau cuộc thi, Quang Anh dành phần lớn thời gian cho việc học và theo đuổi âm nhạc bài bản tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam

Tuy nhiên, sau cuộc thi, tên tuổi Quang Anh không duy trì được sức nóng như nhiều khán giả kỳ vọng. Anh dành phần lớn thời gian cho việc học và theo đuổi âm nhạc bài bản tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Những năm tiếp theo, Quang Anh vẫn phát hành sản phẩm nhưng chưa tạo được dấu ấn đủ lớn. Từ một sao nhí từng xuất hiện dày đặc trên truyền hình, anh dần ít được nhắc đến trên thị trường âm nhạc.

Khi xuất hiện với nghệ danh RHYDER, nam ca sĩ cũng có sự thay đổi rõ rệt về phong cách. Không còn hình ảnh cậu bé Quang Anh với vẻ ngoài giản dị của những năm đầu sự nghiệp, anh chuyển sang diện mạo trưởng thành, cá tính và thời thượng hơn. RHYDER thường xuất hiện với những bộ trang phục mang hơi hướng hip-hop, streetwear, kết hợp cùng kiểu tóc và phụ kiện nổi bật.

Khi xuất hiện trở lại với nghệ danh RHYDER, nam ca sĩ cũng có sự thay đổi rõ rệt về phong cách

Phong cách này gắn liền với hướng đi mới của RHYDER khi anh bắt đầu hoạt động mạnh ở cả vai trò ca sĩ lẫn rapper

Phong cách này gắn liền với hướng đi mới của RHYDER khi anh bắt đầu hoạt động mạnh ở cả vai trò ca sĩ lẫn rapper. Nam ca sĩ dần xây dựng hình ảnh phóng khoáng, trẻ trung, có phần nổi loạn hơn, phù hợp với màu sắc rap và R&B mà anh theo đuổi. So với thời điểm còn là sao nhí, RHYDER hiện tại sở hữu đường nét gương mặt trưởng thành hơn, vóc dáng cao ráo cùng phong cách ăn mặc giúp anh nổi bật trên sân khấu lẫn trong các bộ ảnh thời trang.

10 năm chờ đợi để tỏa sáng

Đến năm 2023, Quang Anh đổi nghệ danh thành RHYDER và tham gia Rap Việt mùa 3. Ngay từ khi trở lại với Rap Việt, RHYDER đã tạo sự bất ngờ khi mang đến hình ảnh hoàn toàn khác so với cậu bé từng đăng quang Giọng Hát Việt Nhí. Không còn là một ca sĩ nhí với những ca khúc phù hợp lứa tuổi, RHYDER xuất hiện với hình ảnh một rapper trẻ gai góc, cá tính và có phần nổi loạn hơn. Anh kết hợp rap với hát, đồng thời tự sáng tác để thể hiện rõ hơn màu sắc âm nhạc mà mình theo đuổi.

Đến năm 2023, Quang Anh đổi nghệ danh thành RHYDER và tham gia Rap Việt mùa 3

Sau đó, RHYDER tiếp tục ra mắt Chịu Cách Mình Nói Thua và nhanh chóng gây chú ý trong làng nhạc Việt. Ca khúc hiện đã đạt hơn 94 triệu lượt xem trên YouTube, trở thành một trong những sản phẩm nổi bật giúp RHYDER củng cố tên tuổi sau Rap Việt và khẳng định màu sắc âm nhạc riêng.

Chịu Cách Mình Nói Thua - một trong những bản hit của RHYDER

Nếu Rap Việt giúp RHYDER được chú ý trở lại thì Anh Trai Say Hi mới là chương trình đưa tên tuổi anh thực sự bùng nổ. Tại Anh Trai Say Hi 2024, RHYDER gây chú ý bởi khả năng đảm nhận nhiều phần việc trong một tiết mục, từ hát, rap đến sáng tác và chơi nhạc cụ. Một số ca khúc như Hào Quang, I'm Thinking About You hay Chân Thành giúp anh để lại dấu ấn rõ nét trong chương trình.

Nếu Rap Việt giúp RHYDER được chú ý trở lại thì Anh Trai Say Hi mới là chương trình đưa tên tuổi anh thực sự bùng nổ

Trong đó, Hào Quang là một trong những tiết mục nổi bật nhất của RHYDER tại chương trình. Ca khúc nhanh chóng trở thành một trong những giai điệu được nhắc đến nhiều, được đông đảo khán giả yêu thích và thuộc lòng trong năm 2024.

Kết thúc Anh Trai Say Hi, RHYDER giành vị trí Á quân. Thành tích này giúp nam ca sĩ tiếp tục duy trì sức hút trên thị trường âm nhạc, đồng thời có thêm lượng người hâm mộ và xây dựng được cộng đồng fan ngày càng vững chắc.

Năm 2026, RHYDER tiếp tục đánh dấu bước tiến mới với album TRAP và concert riêng LUMINARHY

Đến năm 2026, RHYDER tiếp tục đánh dấu bước tiến mới với album TRAP và concert riêng LUMINARHY - RHYDER The First Concert. Đây là concert đầu tiên trong sự nghiệp của nam ca sĩ và nhanh chóng sold out với 78.000 vé. Việc tổ chức một concert quy mô lớn cũng cho thấy sức hút của RHYDER sau giai đoạn bùng nổ từ Anh Trai Say Hi.

Không chỉ gây chú ý về lượng khán giả, LUMINARHY còn nhận được nhiều phản hồi tích cực về phần dàn dựng, cấu trúc chương trình và khả năng biểu diễn của RHYDER. Nam ca sĩ làm chủ sân khấu, thể hiện nhiều màu sắc âm nhạc và cho thấy sự tiến bộ rõ rệt về khả năng trình diễn sau nhiều năm hoạt động.

Sau hơn 10 năm kể từ khi nổi tiếng từ Giọng Hát Việt Nhí, RHYDER hiện đã trở thành một trong những nghệ sĩ trẻ nổi tiếng hàng đầu của làng nhạc Việt

Sau hơn 10 năm kể từ khi nổi tiếng từ Giọng Hát Việt Nhí, RHYDER hiện đã trở thành một trong những nghệ sĩ trẻ nổi tiếng hàng đầu của làng nhạc Việt. Từ danh hiệu quán quân khi còn nhỏ, một giai đoạn sự nghiệp khá im ắng, đến việc chuyển hướng sang rap và trở lại mạnh mẽ qua Rap Việt, Anh Trai Say Hi, nam ca sĩ đang từng bước xây dựng vị trí riêng. Việc được đề cử vào danh sách 100 Gương Mặt Đẹp Nhất Thế Giới 2026 cũng trở thành một dấu mốc mới, tiếp tục cho thấy độ nhận diện ngày càng mở rộng của RHYDER.

Ảnh: FBNV/ TC Candler