Nữ sinh chuyên Anh nhờ 1 bài hát nổi tiếng cả nước, tài năng toàn diện không thể phủ nhận

Cựu nữ sinh chuyên Anh của Lê Hồng Phong đã thật sự làm nên chuyện trên thị trường nhạc Việt.

Mở khóa chương âm nhạc mới với MV Cứ Thế

Tối 10/9, Orange chính thức ra mắt khán giả MV Cứ Thế, do cô đồng sáng tác cùng Hoàng Dũng, dưới bàn tay sản xuất âm nhạc của WOKEUP. Trước khi trình làng chính thức, Cứ Thế đã có màn ra mắt đầu tiên ngay trên sân khấu concert Xoay Tròn, nơi Orange và Hoàng Dũng cùng nhau cất tiếng hát sau 4 năm kể từ lần tái hợp gần nhất tại Yên Concert (2024). Có thể xem đây là món quà bất ngờ mà Orange dành tặng khán giả, như một lời “mở màn” đầy cảm xúc trước khi sản phẩm chính thức lên sóng.

MV Cứ Thế - Orange x Hoàng Dũng

Đáng nói, thời điểm Cứ Thế ra đời cũng trùng với một dấu mốc đặc biệt trong hành trình âm nhạc của Orange: tròn 5 năm kể từ ca khúc Khi Em Lớn. Lần trở lại này, nữ ca sĩ vẫn chọn tình yêu làm chất liệu sáng tác nhưng cách kể chuyện mang một tâm thế hoàn toàn khác. Khoác lên mình màu sắc R&B ngọt ngào, lãng mạn, Cứ Thế tiếp tục khẳng định sự chín muồi trong tư duy sáng tác của Orange. Không còn là những giằng xé, day dứt nội tâm, ca khúc lần này hướng đến cảm giác bình yên khi hai con người đã tìm thấy nhau và cùng chọn bước tiếp. Qua đó, Cứ Thế như một lời thủ thỉ gửi đến những trái tim từng tổn thương: hãy can đảm cho bản thân thêm một cơ hội, bởi tình yêu vẫn luôn xứng đáng được bắt đầu lại.

MV được thực hiện theo phong cách “the making of”, ghi lại hành trình của Orange trong những khoảnh khắc trước giờ lên sân khấu

Ở phần hình ảnh, MV được thực hiện theo phong cách “the making of”, ghi lại hành trình của Orange trong những khoảnh khắc trước giờ lên sân khấu. Những thước phim hậu trường được đan xen cùng các bối cảnh thơ mộng, tinh nghịch và đậm chất Cyber Y2K, tạo nên một không gian trẻ trung, tươi mới. Thay vì kể một câu chuyện tình yêu theo mạch tuyến tính, MV chọn cách khắc họa năng lượng và tinh thần nhân vật, từ đó mở ra một thế giới rộng lớn hơn mà Cứ Thế muốn giới thiệu.

Đặc biệt, đoạn kết MV được xem là một trong những chi tiết gây chú ý nhất với hình ảnh Orange tháo bỏ đôi giày cao gót lộng lẫy, vô tư chạy về phía một chiếc xe in dòng chữ “dadoi”. Không một lời giải thích, chi tiết này tựa như một “tín hiệu” ngầm, hé lộ thế giới hình ảnh và tinh thần của một era mới mà Orange đang ấp ủ sau thành công của album Cam’On.

Đoạn kết MV được xem là một trong những chi tiết gây chú ý nhất với hình ảnh Orange tháo bỏ đôi giày cao gót lộng lẫy, vô tư chạy về phía một chiếc xe in dòng chữ “dadoi”

Vụt sáng với các bản hit quốc dân

Orange, tên thật là Khương Hoàn Mỹ, từng là học sinh chuyên Anh của Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong và theo học tại trường Khoa học Xã hội và Nhân văn TP.HCM. Với thành tích học tập đáng nể, cô hoàn toàn có thể chọn một lối đi an toàn hơn, nhưng niềm đam mê nghệ thuật đã thôi thúc cô rẽ hướng sang con đường ca hát chuyên nghiệp. Năm 2014, Orange chính thức bước chân vào showbiz khi tham gia X-Factor. Cô lọt qua vài vòng thi nhưng dừng chân đáng tiếc ở vòng 3. Đó có thể xem là một cú vấp đầu đời, song cũng là bước đệm để cô tích lũy kinh nghiệm cho những dự án âm nhạc solo sau này.

Năm 2014, Orange chính thức bước chân vào showbiz khi tham gia X-Factor

Sở hữu chất giọng nội lực, cá tính nhưng vẫn ẩn chứa sự dịu dàng, Orange nhanh chóng tạo được dấu ấn riêng giữa thị trường Vpop vốn đã có nhiều gương mặt nổi bật. Bước ngoặt thực sự đến vào năm 2018, khi Người Lạ Ơi ra đời từ sự kết hợp cùng rapper Karik. Giọng hát cao vút của Orange hòa quyện với chất rap độc đáo của Karik đã tạo nên một hiện tượng âm nhạc hiếm có.

Bước ngoặc trong sự nghiệp của Orange chính là bài Người Lạ Ơi

Ca khúc đứng #1 trending chỉ sau hai ngày, cán mốc 50 triệu lượt xem trong 13 ngày và chạm 100 triệu lượt chỉ sau 38 ngày, liên tục xô đổ những kỷ lục về tốc độ tăng trưởng lượt xem mà Vpop từng ghi nhận. Nửa năm sau, con số ấy đã vượt 150 triệu, và tính đến tháng 11 cùng năm, MV đạt 165 triệu lượt xem trên YouTube, trở thành một trong những sản phẩm âm nhạc Việt đáng chú ý nhất năm 2018. Thành công của Người Lạ Ơi đã mở ra một năm rực rỡ với Orange trên phương diện giải thưởng. Cô góp mặt tại lễ trao giải Mnet Asian Music Award với đề cử Nghệ sĩ mới xuất sắc nhất châu Á, đồng thời ẵm trọn danh hiệu Ca sĩ mới xuất sắc nhất tại Làn Sóng Xanh Next Step 2018.

Không dừng lại ở đó, Orange tiếp tục gây ấn tượng bằng loạt sản phẩm âm nhạc chất lượng

Không dừng lại ở đó, Orange tiếp tục gây ấn tượng bằng loạt sản phẩm âm nhạc chất lượng. Tình Nhân Oi ra mắt đúng dịp Giáng sinh, nhanh chóng đạt 8.5 triệu lượt xem chỉ sau hai tuần. Trong khi đó, Chân Ái kết hợp cùng rapper Khói, lại gây tiếng vang theo một cách khác. Sự pha trộn tinh tế giữa đàn tranh, sáo trúc và tiết tấu R&B/Hip-hop hiện đại đã mang đến một màu sắc âm nhạc vừa đậm chất dân tộc, vừa mới mẻ, phá cách.

Đến tháng 10/2020, Orange tạo bất ngờ khi tự tay chắp bút cho sản phẩm mang phong cách R&B x Hip-hop mang tên Ok Anh Đúng. Đây là dấu mốc quan trọng đánh dấu sự trưởng thành trong tư duy âm nhạc của cô, khi Orange không chỉ hát mà còn tự sáng tác, thể hiện khả năng rap và phô diễn vũ đạo ngay trong MV. Với sự đồng hành của producer DuongK, sản phẩm lần này cho thấy rõ định hướng âm nhạc mà Orange theo đuổi, đồng thời hé lộ một hình ảnh hoàn toàn mới của cô trong mắt khán giả.

Ghi dấu ấn bằng tài năng

Trên chặng đường sự nghiệp của mình, Orange chưa bao giờ ngừng làm mới hình ảnh và chăm chút cho từng sản phẩm âm nhạc để khẳng định vị trí của mình trên thị trường nhạc Việt. Cô hiểu rằng tài năng chỉ thực sự tỏa sáng khi được đặt đúng sân khấu, và The Masked Singer cùng Our Song chính là nơi mà sự đa tài trong âm nhạc của Orange được bộc lộ trọn vẹn nhất.

Trên chặng đường sự nghiệp của mình, Orange chưa bao giờ ngừng làm mới hình ảnh và chăm chút cho từng sản phẩm âm nhạc để khẳng định vị trí của mình trên thị trường nhạc Việt

Tại The Masked Singer Vietnam 2023, Orange hóa thân thành mascot Ong Bây Bi. So với những giọng ca “khủng” như Cú Tây Bắc, Bố Gấu hay đối thủ đồng trang lứa Hippo Happy, Ong Bây Bi ghi điểm nhờ chiến thuật thông minh, từng bước để lại dấu ấn riêng trong lòng khán giả. Cô cho thấy tư duy xử lý bài hát chín chắn qua những bản ballad đầy cảm xúc như Là Anh Đó hay Giá Như Cô Ta Chưa Từng Xuất Hiện, rồi khiến người xem bất ngờ khi chuyển sang rap trong tiết mục Ngủ Một Mình. Trấn Thành công nhận Orange là ca sĩ hát hay, còn Tóc Tiên nhiều lần gật gù khen ngợi sự thông minh và đa năng của đàn em.

Bát Cơm Mặn - một trong những ca khúc hit nổi bật trong sự nghiệp của Orange

Ấn tượng hơn cả là khả năng sáng tác, khi những ca khúc như Hẹn Gặp Lại Năm Ta 60 hay Bát Cơm Mặn đã lấy không ít nước mắt của cả dàn cố vấn lẫn khán giả. Khép lại hành trình với vị trí Á quân trong đêm chung kết, Orange còn mang về loạt thành tích ấn tượng dưới lớp mascot Ong Bây Bi, gồm 100 triệu lượt xem trên TikTok, 1.4 triệu lượt stream trên Spotify và 7 triệu lượt xem trên YouTube.

Album Cam'On phát hành vào năm 2024 đánh dấu bước trưởng thành rõ rệt của cô cả về khả năng sáng tác

Trước khi bước vào một hành trình thử thách mới, Orange đã kịp ghi dấu ấn sự nghiệp bằng album đầu tay Cam'On, phát hành tối 11/1/2024. Đây là cột mốc đánh dấu bước trưởng thành rõ rệt của cô cả về khả năng sáng tác lẫn cách xử lý ca khúc. Toàn bộ 11+1 bài hát trong album đều do chính Orange sáng tác, với sự đồng hành sản xuất của nhiều tên tuổi như Mew Amazing, Hứa Kim Tuyền hay Only C. Những ca khúc như Đừng Kết Thúc Hôm Nay, Gặp Lại Năm Ta 60 hay Em Nên Yêu Cô Ta nhanh chóng nhận được sự hưởng ứng nồng nhiệt từ khán giả, tiếp thêm cho Orange niềm tin vững chắc vào con đường âm nhạc mà cô đã chọn.

Cũng trong năm 2024, Orange tiếp tục thử thách bản thân khi góp mặt tại Our Song Việt Nam và cùng diva Thanh Lam xuất sắc giành ngôi vị Á quân chương trình

Cũng trong năm 2024, Orange tiếp tục thử thách bản thân khi góp mặt tại Our Song Việt Nam. Nhận ra mình vốn chỉ quen đứng hát mà chưa từng thử sức với nhảy múa hay trình diễn rap, nữ ca sĩ quyết tâm bước ra khỏi vùng an toàn, dồn tâm sức tập luyện để mang đến những phần trình diễn mới mẻ và giàu bất ngờ. Từ việc làm mới các ca khúc huyền thoại đến việc thử nghiệm nhiều thể loại âm nhạc khác nhau, Orange không ngừng tìm cách tạo thêm những dấu ấn thú vị cho hành trình sự nghiệp của mình. Nỗ lực ấy đã được đền đáp xứng đáng khi cô cùng diva Thanh Lam xuất sắc giành ngôi vị Á quân chương trình.

Biến hóa đa dạng tại Em Xinh Say Hi

Sau một thập kỷ gắn bó với âm nhạc, khi tên tuổi đã đủ vững vàng, Orange chọn Em Xinh Say Hi làm bước đệm để phô diễn trọn vẹn những mảng màu cá tính mà khán giả chưa từng thấy ở cô. Tại sân chơi âm nhạc đình đám này, nữ ca sĩ đọc rap, khoe những màn vũ đạo sôi động, điều hiếm hoi trong suốt sự nghiệp ca hát của mình. “Tham gia show là quyết định đúng đắn nhất của tôi trong chặng đường làm nghề. Ba tháng qua, tôi hạnh phúc bởi cho khán giả thấy nhiều điều mới mẻ về mình”, Orange chia sẻ.

Năm 2025, Orange tiếp tục ghi dấu ấn tại Em Xinh Say Hi

Trải qua 14 tập phát sóng, nữ ca sĩ ghi dấu ấn đậm nét với hàng loạt màn trình diễn cán mốc triệu view như Đồng Dao Xinh Gái, Cứ Đổ Tại Cơn Mưa hay I'll Be There. Không chỉ dừng lại ở vai trò biểu diễn, cô còn cho thấy năng lực sáng tác đáng nể khi trực tiếp tham gia viết nhạc cho toàn bộ sản phẩm của đội mình cùng nhiều bản hit khác trong khuôn khổ chương trình.

Đáng chú ý nhất là tiết mục Không Đau Nữa Rồi trình diễn tại livestage 2. Ca khúc gây sốt ngay khi vừa ra mắt, chưa đầy 24 giờ đã vượt qua hàng loạt sản phẩm đình đám để chiếm lĩnh vị trí số #1 Top Trending YouTube Việt Nam. Đà thăng hoa ấy tiếp tục được nối dài khi chỉ sau 5 ngày, bài hát đồng loạt vươn lên ngôi vương trên loạt bảng xếp hạng nhạc số uy tín như Zing MP3 Real time Chart, Apple Music Vietnam, Spotify Vietnam, iTunes Chart Vietnam và Nhaccuatui Chart.

Bên cạnh sở trường ballad và R&B vốn đã làm nên tên tuổi, Orange mạnh dạn thử sức với hip hop, nhạc điện tử, đồng thời phá vỡ hình ảnh quen thuộc bằng những màn vũ đạo cuốn hút và khả năng rap

Điều làm nên sức hút của hành trình này chính là sự dấn thân của Orange vào những địa hạt âm nhạc hoàn toàn mới. Bên cạnh sở trường ballad và R&B vốn đã làm nên tên tuổi, cô mạnh dạn thử sức với hip hop, nhạc điện tử, đồng thời phá vỡ hình ảnh quen thuộc bằng những màn vũ đạo cuốn hút và khả năng rap mà trước đây gần như không xuất hiện.

Nữ ca sĩ từng trải lòng về nỗi buồn khi đọc phải những bình luận cho rằng cô “chỉ nên hát thôi, không làm gì khác được đâu”. Chính điều đó thôi thúc Orange dùng sân khấu Em Xinh Say Hi để chứng minh điều ngược lại, khẳng định hình ảnh một nghệ sĩ đa năng, không ngừng làm mới bản thân.

Orange khép lại hành trình đầy màu sắc tại Em Xinh Say Hi với vị trí Best Five

Khép lại hành trình đầy màu sắc tại Em Xinh Say Hi với vị trí Best Five, Orange giờ đây như đã khoác lên mình một diện mạo hoàn toàn khác, sẵn sàng bước sang một chương mới trong sự nghiệp. Hành trang mà cô mang theo không chỉ là những trải nghiệm quý giá được tích lũy qua nhiều năm ca hát, mà còn là sự tự tin vừa được hun đúc từ chính những giới hạn mà bản thân đã dám bước qua. Với nền tảng vững chắc ấy, người hâm mộ có quyền tin tưởng rằng chặng đường phía trước của Orange sẽ còn nhiều bứt phá đáng chờ đợi.

Ảnh: FBNV