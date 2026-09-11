Show Anh Trai bay sạch vé sau 45 phút, giá cao nhất 50 triệu đồng

Ban tổ chức concert Tinh Hà Say Hi thông báo bán hết vé đêm đầu sau 45 phút, trong đó có hạng President Lounge giá 50 triệu đồng. Ban tổ chức tiếp tục mở bán đêm thứ hai, công bố 10 ca khúc trong danh sách biểu diễn.

Kỷ lục bán vé của vũ trụ Say Hi

Ngày 10/9, DatVietVAC thông báo mở bán vé đêm thứ hai của concert Tinh Hà Say Hi: Hẹn giữa tinh hà. Cổng bán vé đêm thứ hai dự kiến mở ngày 11/9. Theo DatVietVAC, việc bổ sung đêm diễn nhằm đáp ứng nhu cầu của những khán giả chưa mua được vé đêm đầu.

Tinh Hà Say Hi: Hẹn giữa tinh hà Day 1 dự kiến diễn ra ngày 17/10 tại TPHCM. Cổng bán vé đêm đầu mở lúc 10h ngày 8/9. Ban tổ chức cho biết toàn bộ hạng vé bán hết sau 45 phút. SVIP A là hạng vé đầu tiên bán hết, tiếp đến là SVIP B (cùng mức giá 5 triệu đồng). Đây là kỷ lục bán vé mới của vũ trụ Say Hi.

Toàn bộ hạng vé đêm diễn đầu tiên của concert Tinh Hà Say Hi "bay sạch" sau 45 phút.

Concert còn có vé đứng GA từ 800.000 đồng đến 1.100.000 đồng, Fanzone 2,5 triệu đồng. Vé ngồi gồm CAT từ 1.200.000 đến 2 triệu đồng, VIP có giá 4 triệu đồng. Hai hạng vé đi kèm nhiều quyền lợi là Sky Lounge và President Lounge lần lượt có giá 10 triệu đồng và 50 triệu đồng. Hai hạng vé đắt đỏ nhất concert cũng cháy vé ngay trong đợt mở bán ngày 8/9.

Ban tổ chức cũng hé lộ ý tưởng thiết kế sân khấu với đường catwalk mang tên Dải tinh hà, kết nối với hai bục đảo. Các bục đảo có dạng chữ U hoặc hình vuông, tạo thêm vị trí biểu diễn ngoài sân khấu chính.

Đại diện DatVietVAC cho rằng cách bố trí giúp nghệ sĩ di chuyển đến gần khu vực khán giả, trong đó có Fanzone và GA. Hoạt động giao lưu, tặng quà được thực hiện tại sân khấu phụ và dọc các sàn nâng.

Điều chưa từng có ở concert Tinh hà

Cùng thông tin về đêm thứ hai, ban tổ chức công bố 10 ca khúc trong danh sách biểu diễn, gồm Secret, MRT, 50 cuộc gọi nhỡ, Thế giới của anh, Mộng duyên, MVP (Mưa vội phóng), IDNAT (Im đợi người anh thương), Xoay vòng, Cô đơn anh cũng vui và Bad Night.

Các ca khúc được làm mới về âm nhạc và cách dàn dựng khi đưa lên sân khấu concert. Nghệ sĩ trực tiếp tham gia quá trình sản xuất, xây dựng tiết mục. Chương trình dự kiến kết hợp nhạc cụ dân tộc với nhạc cụ quốc tế, sử dụng chất liệu văn hóa Việt trong bản phối đương đại.

Lần đầu concert của Say Hi không có MC, các nghệ sĩ tự kết nối tiết mục và giao lưu khán giả.

Khác với chuỗi concert Anh Trai Say Hi, concert lần này chỉ có sự tham gia của 24 nghệ sĩ, không bố trí MC riêng. 24 anh trai của Tinh Hà Say Hi lần đầu đảm nhận phần dẫn dắt, kết nối tiết mục, chia sẻ câu chuyện trong quá trình làm nhạc và giao lưu với người xem.

“Việc công bố sớm danh mục 10 ca khúc và tái cấu trúc toàn bộ không gian sân khấu bục đảo là minh chứng cho việc đặt khán giả làm trung tâm”, đại diện ban tổ chức nói.

Bên cạnh âm nhạc, chương trình giới thiệu các sản phẩm gắn với nghệ sĩ như nước hoa, trang sức và vật phẩm lưu niệm.

Nhà sản xuất công bố thông tin concert giữa lúc Tinh Hà Say Hi bước vào giai đoạn cạnh tranh khốc liệt trước thềm chung kết. Tập 10 phát sóng tối 5/9 khép lại Live stage 4 với năm nghệ sĩ bị loại cùng lúc, gồm Ali Hoàng Dương, JSOL, HYO, Ivan và KIMLONG, tương đương một phần tư số người tham gia vòng đấu.

Kết quả gây bất ngờ khi đội trưởng JSOL phải dừng bước cùng hai thành viên Hyo và Ivan. Đội bốn người chỉ còn một người đi tiếp. KIMLONG cũng bị loại dù đội đứng thứ hai. Màn loại sốc bất kể thứ hạng đồng đội, vị trí đội trưởng khiến khán giả sốc, cho rằng format cuộc thi quá khắc nghiệt.