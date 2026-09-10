Lohan phát hành album đầu tay “Prince On” sau Anh Trai “Say Hi” 2025

Ngày 04.09.2026, LOHAN chính thức phát hành album đầu tay PRINCE ON, đánh dấu dự án âm nhạc lớn đầu tiên của nam ca sĩ sau hành trình tại Anh Trai "Say Hi" 2025.

Sau chương trình, khi hình ảnh và âm nhạc của LOHAN được biết đến rộng rãi hơn với khán giả, nam ca sĩ lựa chọn tiếp nối bằng một dự án mang đậm dấu ấn cá nhân. Thay vì phát hành những single riêng lẻ, LOHAN giới thiệu album hoàn chỉnh gồm 11 tracks và 11 visualizers, quy tụ 06 songwriter và 06 producer.

Về màu sắc âm nhạc, PRINCE ON được định hướng theo tinh thần romantic pop, nhưng không đóng khung trong ballad tình yêu thông thường. Album mở rộng qua nhiều màu sắc như R&B, dance-pop, hyperpop, pop-rock, cinematic ballad và các chất liệu điện tử hiện đại.

Đáng chú ý, LOHAN không chỉ đảm nhận vai trò người thể hiện mà trực tiếp tham gia sáng tác 10/11 số ca khúc trong PRINCE ON. Album cho thấy rõ hơn hướng phát triển của nam ca sĩ sau Anh Trai "Say Hi": từ một nghệ sĩ được chú ý bởi visual và khả năng trình diễn, từng bước khẳng định vai trò của một người chủ động tạo ra âm nhạc, tham gia từ sáng tác, phát triển ý tưởng đến xây dựng tổng thể dự án.

Một trong những điểm nhấn của album là Nhà Giả Kim Cô Đơn, ca khúc do "cỗ máy tạo hit" Andiez sáng tác và đánh dấu màn kết hợp đặc biệt giữa LOHAN và nữ ca sĩ Bảo Thy. Đây cũng là dịp hiếm hoi trong thời gian gần đây Bảo Thy trở lại với sở trường ballad, sự kết hợp của bộ ba hứa hẹn giúp ca khúc trở thành bản hit trong thời gian tới. Ở khâu sản xuất, PRINCE ON có sự tham gia của CM1X, LoopGod, Yahy, 1BillionRecords, Davis và Kado. Trong đó, CM1X được biết đến qua nhiều sản phẩm âm nhạc kết hợp cùng các nghệ sĩ Việt với tổng lượt xem trên YouTube vượt 300 triệu lượt.

Bên cạnh âm nhạc, PRINCE ON tiếp tục thể hiện rõ tư duy hình ảnh và concept mà LOHAN theo đuổi. 11 tracks đi cùng 11 visualizers cho thấy sự đầu tư kĩ lưỡng của nam ca sĩ. Đây cũng là bước tiếp theo trong định hướng "fashion singer" của LOHAN. Với anh, thời trang không chỉ là cách ăn mặc mà trở thành một phần trong ngôn ngữ nghệ thuật, được kết nối với âm nhạc, tạo hình và concept của từng dự án. PRINCE ON vì vậy không chỉ giới thiệu album đầu tay, mà còn cho thấy rõ hơn hình hài nghệ sĩ mà LOHAN muốn xây dựng trong chặng đường tiếp theo.

Trước thời điểm album chính thức lên sóng, LOHAN tổ chức Private Listening Party vào chiều 04.09, với sự tham gia của những người bạn và nghệ sĩ thân thiết như Ca sĩ Bảo Thy, Lương Bích Hữu, Đinh Hương, Gil Lê, Trọng Hiếu, Jey B,… Các khách mời là những người đầu tiên được thưởng thức trọn vẹn album và lắng nghe LOHAN chia sẻ về quá trình thực hiện dự án.

Hành trình của PRINCE ON sẽ tiếp tục với FANCON vào ngày 14.10.2026. Đây là dịp LOHAN đưa những ca khúc trong album đến gần hơn với khán giả, thể hiện khả năng của một vocalist thông qua sân khấu live, đồng thời là dịp để tri ân những người hâm mộ đã ủng hộ anh suốt một thời gian dài.

PRINCE ON chính thức phát hành lúc 20:11 ngày 04.09.2026 trên tất cả các nền tảng âm nhạc.

Link 11 Visualizer Album: https://www.youtube.com/playlist?list=PLNurb-kil8tE