Mức lương của ca sĩ Việt được đề cử đẹp nhất thế giới: Không đủ lo cho ba mẹ

Là nam thần nổi tiếng của Vpop, ít ai biết nam ca sĩ lại có mức thu nhập ít ỏi khi vào nghề.

Isaac là một trong những nam ca sĩ có hành trình hoạt động bền bỉ của Vpop. Sau hơn một thập kỷ kể từ khi được biết đến cùng 365daband, anh vẫn duy trì hoạt động trong nhiều lĩnh vực, từ âm nhạc, biểu diễn đến gameshow và thời trang. Bên cạnh sự nghiệp, ngoại hình cũng là yếu tố giúp Isaac giữ được độ nhận diện đặc biệt trong lòng công chúng. Tuy nhiên, để có được vị thế như hiện tại, nam ca sĩ từng trải qua những năm đầu sự nghiệp không hề dễ dàng.

Isaac từng tiết lộ về quãng thời gian khi vừa gia nhập nhóm 365, mức lương hàng tháng anh nhận được chỉ khoảng 3 triệu đồng

Trong một chia sẻ trước đây với truyền thông, Isaac từng tiết lộ về quãng thời gian khi vừa gia nhập nhóm 365, mức lương hàng tháng anh nhận được chỉ khoảng 3 triệu đồng. Đây là khoản thu nhập được nam ca sĩ cho biết đã duy trì trong một thời gian dài, khi anh mới bắt đầu con đường hoạt động nghệ thuật và chưa có vị trí như hiện tại.

Theo Isaac, ở thời điểm đó, số tiền khoảng 3 triệu đồng mỗi tháng gần như chỉ đủ cho những nhu cầu cơ bản, thậm chí không đủ để anh vừa lo cho bản thân vừa có thể gửi tiền đều đặn về cho gia đình. Với một người mới bước chân vào nghề, việc phải cân đối khoản thu nhập ít ỏi giữa cuộc sống cá nhân và trách nhiệm với gia đình cũng trở thành áp lực không nhỏ.

Dù số tiền nhận được không nhiều, Isaac vẫn cố gắng dành toàn bộ để gửi về cho ba mẹ dưới quê

Dù số tiền nhận được không nhiều, Isaac vẫn cố gắng dành toàn bộ để gửi về cho ba mẹ dưới quê. Anh từng chia sẻ rằng bản thân cảm thấy khá áp lực khi đã đi làm ca sĩ nhưng lại không có đủ khả năng tài chính để phụ giúp gia đình như mong muốn. Khoản tiền nhỏ bé khi ấy vì thế vẫn mang ý nghĩa quan trọng, bởi đó là phần đóng góp mà anh cố gắng dành cho người thân trong khả năng của mình.

Một trong những điều giúp Isaac giảm bớt gánh nặng chi phí sinh hoạt thời điểm đó là công ty của Ngô Thanh Vân có hỗ trợ về chỗ ăn ở. Nhờ vậy, dù mức lương chỉ khoảng 3 triệu đồng, anh vẫn có thể duy trì cuộc sống và tiếp tục theo đuổi công việc. Tuy nhiên, việc thu nhập ở mức thấp trong nhiều năm vẫn khiến Isaac không tránh khỏi cảm giác áp lực.

Isaac từng cho biết cảm thấy áp lực khi mức lương của việc làm ca sĩ không đủ để lo cho ba mẹ

Nam ca sĩ từng nhìn lại quãng thời gian này như một giai đoạn khó khăn trong những ngày đầu sự nghiệp. Khi ấy, anh đang từng bước làm quen với môi trường hoạt động chuyên nghiệp, phải dành nhiều thời gian cho công việc nhưng thu nhập lại chưa tương xứng với những gì bản thân kỳ vọng. Đặc biệt, điều khiến Isaac trăn trở không chỉ là chuyện tiền bạc cho riêng mình mà còn là mong muốn có thể gửi tiền về hỗ trợ ba mẹ.

Dù vậy, Isaac vẫn tiếp tục gắn bó với 365 và kiên trì theo đuổi con đường đã lựa chọn. Những năm tháng đầu tiên với mức lương khoảng 3 triệu đồng trở thành một phần đáng nhớ trong hành trình sự nghiệp của anh. Từ một thành viên mới vào nghề chưa có nhiều điều kiện về kinh tế, Isaac từng bước cùng 365 tạo dựng tên tuổi, trước khi có được vị trí vững chắc hơn trong làng giải trí Việt.

Năm 2010, Isaac chính thức ra mắt với vai trò trưởng nhóm kiêm giọng ca chính của 365daband

Năm 2010, Isaac chính thức ra mắt với vai trò trưởng nhóm kiêm giọng ca chính của 365daband dưới sự dẫn dắt của Ngô Thanh Vân. Đội hình năm thành viên nhanh chóng thổi một làn gió mới vào thị trường nhạc Việt thời điểm đó. Nhóm chào sân bằng sản phẩm Awakening mang đậm chất Hip-hop và Dance, kết hợp cùng vũ đạo mạnh mẽ, đồng đều.

Giai đoạn sau đó, 365 liên tục gặt hái thành công với các bản hit như Oh My Love, Music In Me, Saigon Here We Come hay Nơi Anh Không Thuộc Về. Đặc biệt, Hai Cô Tiên ra mắt năm 2015 từng tạo nên một trào lưu vũ đạo lan truyền mạnh mẽ.

Bống Bống Bang Bang - ca khúc nổi tiếng nhất của nhóm 365

Đỉnh cao sự nghiệp của nhóm phải kể đến hiện tượng nhạc phim Bống Bống Bang Bang. Bản hit mang âm hưởng dân gian đương đại này trở thành một trong những sản phẩm nổi tiếng nhất của nhóm, đồng thời ghi dấu ấn đặc biệt trong lịch sử Vpop khi MV vượt mốc 648 triệu lượt xem trên YouTube.

Sau hơn 5 năm hoạt động, 365 chính thức khép lại hành trình nhóm nhạc vào tháng 7/2016. Liveshow The Impact - Những Ngôi Sao Mới diễn ra tối 30/7/2016 được xác định là sân khấu cuối cùng của bốn thành viên Isaac, Will, Jun và S.T với tư cách một nhóm nhạc. Sau đó, mỗi người bắt đầu phát triển sự nghiệp riêng với tư cách nghệ sĩ solo.

365 chính thức tan rã vào năm 2016 và Isaac bắt đầu phát triển con đường solo

Sau khi 365 tan rã, Isaac cũng bắt đầu tập trung nhiều hơn cho con đường cá nhân. Tháng 11/2016, anh phát hành Get Down. Từ đây, Isaac tiếp tục phát hành nhiều sản phẩm âm nhạc riêng như Anh Sẽ Về Sớm Thôi, Đau Đầu và thử sức với nhiều màu sắc khác nhau. Tuy nhiên, hành trình solo không phải lúc nào cũng thuận lợi. Có thời điểm nam ca sĩ từng chia sẻ về áp lực khi hoạt động âm nhạc nhưng chưa có được những ca khúc tạo tiếng vang như kỳ vọng.

Song song với âm nhạc, Isaac mở rộng hoạt động sang lĩnh vực điện ảnh. Anh gây chú ý với vai Thái tử trong Tấm Cám: Chuyện Chưa Kể, sau đó tiếp tục góp mặt trong các bộ phim như Song Lang, Mùa Viết Tình Ca và Anh Trai Yêu Quái. Vai diễn trong Tấm Cám: Chuyện Chưa Kể cũng mang về cho anh giải thưởng Ngôi Sao Mới Châu Á tại Liên hoan phim Busan năm 2016.

Song song với âm nhạc, Isaac cũng hoạt động với nhiều lĩnh vực khác như diễn xuất, tham gia truyền hình thực tế

Năm 2024 đánh dấu một bước ngoặt đáng chú ý khác khi Isaac tham gia chương trình thực tế Anh Trai Say Hi. Sân chơi này giúp nam ca sĩ phá bỏ hình ảnh nam thần nghiêm túc, có phần xa cách thường thấy. Khán giả được nhìn thấy một Isaac hài hước, lăn xả và hòa đồng hơn khi tương tác cùng dàn nghệ sĩ đàn em.

Sự thay đổi hình ảnh giúp Isaac tiếp cận thêm một lượng lớn khán giả trẻ, đặc biệt là thế hệ Gen Z. Chính anh từng chia sẻ rằng việc tham gia chương trình không đơn thuần nhằm tìm kiếm sự công nhận mà còn là cơ hội để học hỏi, kết nối với những đồng nghiệp trẻ và thử nghiệm những điều khác biệt trong âm nhạc.

Isaac gây chú ý khi xuất hiện trong danh sách đề cử Gương Mặt Đẹp Nhất Thế Giới 2026 của TC Candler

Ở hiện tại, Isaac vẫn duy trì hình ảnh một nghệ sĩ đa năng khi hoạt động song song ở nhiều lĩnh vực. Anh xuất hiện tại các chương trình giải trí, sự kiện âm nhạc, thời trang và các chiến dịch quảng cáo, bên cạnh việc tiếp tục theo đuổi âm nhạc và những dự án cá nhân.

Đáng chú ý, sau khi tham gia Anh Trai Say Hi, sức hút của Isaac tiếp tục được mở rộng, đặc biệt với khán giả trẻ. Hình ảnh hài hước, gần gũi giúp nam ca sĩ được yêu thích hơn và duy trì độ phủ trong showbiz. Theo một số nguồn tin, cát-xê hiện tại của Isaac được cho là dao động khoảng 600 - 700 triệu đồng/show. Con số này phần nào cho thấy giá trị thương hiệu của nam ca sĩ sau nhiều năm bền bỉ hoạt động.

Isaac cũng tiếp tục gây chú ý khi xuất hiện trong danh sách đề cử Gương Mặt Đẹp Nhất Thế Giới 2026 của TC Candler. Ở tuổi 38, nam ca sĩ vẫn giữ được phong độ ngoại hình ấn tượng với gương mặt điển trai, vóc dáng săn chắc và hình ảnh chuyên nghiệp mỗi lần xuất hiện.

Từ một chàng trai bước vào nhóm 365 với mức lương chỉ khoảng 3 triệu đồng mỗi tháng, Isaac đã trải qua hành trình hơn một thập kỷ để trở thành một trong những nghệ sĩ nổi bật của Vpop hiện tại

Có thể thấy, sau nhiều năm hoạt động, Isaac đã từng bước xây dựng được vị thế riêng trong làng giải trí Việt. Từ một chàng trai bước vào nhóm 365 với mức lương chỉ khoảng 3 triệu đồng mỗi tháng, anh đã trải qua hành trình hơn một thập kỷ để trở thành một trong những nghệ sĩ nổi bật của Vpop hiện tại.

Ảnh: FBNV