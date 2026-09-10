Công chúa showbiz bị 4 người đàn ông hủy hoại cả cuộc đời, nghe ca khúc 236 triệu view đúng đến "rùng mình"

3 thập kỷ trôi qua, đây vẫn là công chúa nhạc pop mà cả thế giới yêu quý.

Britney Spears từng là cô gái mà cả thế giới tin rằng đang sống cuộc đời trong mơ: nổi tiếng từ tuổi thiếu niên, sở hữu hàng loạt bản hit, tiền bạc và danh tiếng toàn cầu. Thế nhưng, cuối cùng sau gần 3 thập kỷ kể từ khi nổi tiếng, Britney Spears chỉ còn lại một cuộc đời đầy tổn thương. Ca khúc Lucky - bản hit ra mắt khi Britney mới 18 tuổi - giờ đây được nhìn lại như một lời tiên tri về chính cuộc đời cô.

Năm 1998, Britney tạo nên cú nổ toàn cầu với đĩa đơn ...Baby One More Time

Britney Spears sinh ngày 2/12/1981, là ca sĩ, vũ công và biểu tượng văn hóa đại chúng người Mỹ, thường được gọi là "Công chúa nhạc Pop". Cô được ghi nhận là một trong những lực lượng quan trọng đưa dòng nhạc teen pop trở lại mạnh mẽ vào cuối thập niên 1990 và đầu những năm 2000.

Năm 1998, Britney tạo nên cú nổ toàn cầu với đĩa đơn ...Baby One More Time, trước khi album cùng tên phát hành năm 1999 tiếp tục đưa tên tuổi cô lên hàng ngũ những ngôi sao trẻ đình đám nhất thế giới. Album thứ hai Oops!... I Did It Again (2000) tiếp tục phá vỡ nhiều kỷ lục doanh số thời điểm đó.

Công chúa nhạc pop khuynh đảo làng giải trí

Bước sang giai đoạn 2001-2004, Britney dần chuyển mình sang hình ảnh trưởng thành và quyến rũ hơn qua Britney và In the Zone. Toxic trở thành một trong những ca khúc biểu tượng của sự nghiệp, mang về cho cô giải Grammy đầu tiên ở hạng mục Thu âm nhạc dance xuất sắc nhất. Những khoảnh khắc như màn trình diễn cùng trăn gấm tại MTV VMAs 2001 hay nụ hôn với Madonna năm 2003 cũng trở thành những dấu mốc khó quên của văn hóa pop.

Với hơn 100 triệu bản thu được bán ra trên toàn cầu, Britney Spears trở thành một trong những nghệ sĩ có doanh số âm nhạc lớn nhất mọi thời đại. Nhưng sự nghiệp càng ở trên đỉnh cao, cuộc sống của cô lại càng bi kịch.

Britney Spears và thời hoàng kim đến hiện tại vẫn là chuẩn mực làng nhạc

Trong câu chuyện về Britney Spears, Jamie Spears, Kevin Federline, Adnan Ghalib và Justin Timberlake là 4 nhân vật bị người hâm mộ "ghim chặt" khi nói về những giai đoạn khiến nữ ca sĩ chịu khủng hoảng.

Jamie Spears - cha ruột của Britney là người khiến nữ ca sĩ lao tâm khổ tứ nhất. Sau cuộc khủng hoảng của Britney vào năm 2007-2008, tòa án đặt Britney dưới quyền bảo hộ vào đầu năm 2008, với Jamie là người kiểm soát chính. Điều này khiến Britney mất phần lớn quyền tự quyết đối với tài chính, sự nghiệp và nhiều vấn đề cá nhân.

Jamie Spears - cha ruột của Britney là người khiến nữ ca sĩ lao tâm khổ tứ nhất

Britney phải làm việc với cường độ cao, đi tour và biểu diễn liên tục nhưng không thể tự quản lý cuộc sống của mình. Britney phải sống dưới một hệ thống kiểm soát, bị trục lợi từ chính gia đình. Trong lời khai trước tòa năm 2021, nữ ca sĩ mô tả những trải nghiệm dưới chế độ bảo hộ là vô cùng đau đớn và cho rằng cô đã bị tước đi nhiều quyền cơ bản đối với chính cuộc đời mình.

Britney và chồng cũ vũ công

Nếu Jamie Spears là bóng tối bảo hộ bao trùm Britney trong hơn một thập kỷ, Kevin Federline - chồng cũ, lại gắn với một trong những nỗi đau lớn nhất của cô: cuộc chiến quyền nuôi con. Britney kết hôn với vũ công Kevin Federline năm 2004 và ly hôn năm 2006. Sau khi cuộc hôn nhân tan vỡ, cuộc chiến liên quan đến quyền nuôi hai con trai khiến Britney chịu áp lực nặng nề. Việc mất quyền kiểm soát cuộc sống gia đình, cộng thêm sự săn đuổi không ngừng của paparazzi, góp phần đẩy nữ ca sĩ vào giai đoạn khủng hoảng nghiêm trọng.

Cú sốc Britney cạo đầu khiến cả thế giới nổi bão

Năm 2007, hình ảnh Britney cạo trọc đầu hay lao vào đập phá xe của một paparazzi trở thành những khoảnh khắc bị truyền thông khai thác dữ dội. Với người hâm mộ, đây là một trong những thời điểm đau lòng nhất, khi nữ ca sĩ đang ở trạng thái dễ tổn thương nhưng lại liên tục trở thành tâm điểm của truyền thông.

Adnan Ghalib, một paparazzi từng hẹn hò Britney trong giai đoạn cô khủng hoảng, cũng là nhân vật gây nhiều tranh cãi. Năm 2007, khi Britney đang cô độc và chịu sức ép khủng khiếp từ truyền thông, Ghalib tiếp cận và trở thành người thân cận với cô. Tuy nhiên, thay vì trở thành chỗ dựa cho Britney, anh bị chỉ trích vì khai thác mối quan hệ này để bán hình ảnh, thông tin đời tư của nữ ca sĩ cho truyền thông.

Một cái tên khác thị phi không kém khi nhắc đến bi kịch đời tư của Britney là Justin Timberlake

Một cái tên khác thị phi không kém khi nhắc đến bi kịch đời tư của Britney là Justin Timberlake. Hai người hẹn hò từ năm 1999 đến năm 2002, khi cả hai đều đang là những ngôi sao trẻ nổi tiếng nhất thế giới. Sau khi chia tay, Justin phát hành Cry Me a River, MV được công chúng thời điểm đó nhìn nhận là có nhiều ám chỉ đến chuyện Britney ngoại tình. Câu chuyện nhanh chóng tạo ra một cuộc tranh luận lớn, chỉ trích hướng về Britney vô cùng khắc nghiệt.

Justin cũng nhiều lần nhắc đến chuyện tình cảm và đời tư với Britney trên truyền hình. Trong bối cảnh truyền thông đầu những năm 2000 thường soi xét gay gắt đời sống cá nhân của các nữ nghệ sĩ, Britney trở thành người hứng chịu phần lớn sự phán xét. Những câu chuyện về tình yêu, đời sống riêng tư và hình ảnh của cô liên tục bị đưa lên mặt báo, góp phần tạo nên một hình tượng công chúng ngày càng khắc nghiệt đối với nữ ca sĩ.

Britney Spears và 2 con

Thoát khỏi 13 năm bảo hộ, Britney Spears vẫn chưa được yên thân. Năm 2026, mối quan hệ giữa Britney và hai con trai Sean Preston, Jayden James trở thành chủ đề gây tranh luận. Người hâm mộ không hài lòng trước việc hai con trai đứng về phía ông ngoại Jamie Spears trong khi Britney tìm cách thoát khỏi sự kiểm soát của gia đình. Nhiều người còn nhìn ra thực tế, Britney bị chính con của mình lợi dụng. Năm 2026, công chúng vẫn tiếp tục dõi theo câu chuyện đời tư của nữ ca sĩ. Đứng trước nhiều biến động, fan chỉ mong công chúa nhạc pop được bình yên, sống cuộc sống vui vẻ đúng ý.

Thời gian này, Britney Spears thường được người hâm mộ thảo luận trên MXH

Đây cũng là lý do thời gian này, Britney Spears thường được người hâm mộ thảo luận trên MXH. Trong đó, ca khúc Lucky viral, liên tục được chia sẻ mạnh trên các nền tảng video ngắn. Ra mắt năm 2000, Lucky kể về một cô gái nổi tiếng cùng tên. Lucky được cả thế giới nhìn vào và tin rằng cô có tất cả: nhan sắc, tiền bạc, danh tiếng và một cuộc sống hoàn hảo. Thế nhưng đằng sau hình ảnh ấy lại là một cô gái cô độc, tổn thương và không thực sự hạnh phúc.

Lucky - Britney Spears

Khi Lucky ra mắt, Britney mới chỉ 18 tuổi và đang đứng trên đỉnh cao danh tiếng. Cô chính là hình mẫu "cô gái may mắn" mà công chúng nhìn thấy. Nhiều năm sau, cuộc đời Britney xuất hiện những điểm tương đồng đáng ngại với chính nhân vật trong ca khúc. Câu hát nổi tiếng: "If there's nothing missing in my life / Then why do these tears come at night?" (Nếu cuộc đời tôi chẳng thiếu điều gì / Vậy tại sao những giọt nước mắt ấy lại rơi mỗi đêm?) nói về chính công chúa nhạc pop.

Nữ ca sĩ trong MV Lucky

Cô nổi tiếng nhưng bị săn đuổi bởi paparazzi. Cô giàu có nhưng từng không được tự do kiểm soát tài chính. Cô có hàng triệu người hâm mộ nhưng phải trải qua những năm tháng cô độc và khủng hoảng. Cô là một trong những ngôi sao được yêu thích nhất thế giới nhưng lại mất quyền tự quyết đối với nhiều lựa chọn quan trọng nhất của cuộc đời mình.

Chính vì vậy, ca khúc trở nên ám ảnh khi nhìn lại sự trùng hợp đến kỳ lạ giữa câu chuyện trong bài hát và những gì Britney thực sự trải qua sau đó. MV Lucky hiện đã vượt mốc 236 triệu lượt xem, cho thấy sức sống lâu bền của một ca khúc ra đời từ hơn hai thập kỷ trước.

ritney từng hát về một cô gái nổi tiếng đang cố giấu những giọt nước mắt phía sau ánh hào quang, rồi chính cô lại trở thành minh chứng rõ nhất về bi kịch sau ánh hào quang

Hai mươi mấy năm sau ngày Britney hát về một cô gái mà cả thế giới nghĩ rằng "có tất cả", công chúng mới thực sự hiểu câu hỏi đau lòng nhất của Lucky: có tất cả trong mắt người khác không đồng nghĩa với việc thực sự hạnh phúc.

Và đó cũng chính là điều khiến Lucky khi được nghe lại ở hiện tại rùng mình. Britney từng hát về một cô gái nổi tiếng đang cố giấu những giọt nước mắt phía sau ánh hào quang, rồi chính cô lại trở thành minh chứng rõ nhất cho khoảng cách giữa một cuộc đời được cả thế giới ngưỡng mộ và một cuộc đời thực sự thuộc về chính mình.