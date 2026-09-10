Nhạc Việt 2026 có 1 "con tướng" âm thầm khiến cả Vbiz dè chừng: Bỏ túi 4 triệu view trong một đêm, leo thẳng xu hướng

Nam nghệ sĩ trẻ đang trở thành cái tên tiềm năng mới của làng nhạc Việt.

Vừa qua vào ngày 8/9, Hngle chính thức trở lại đường đua âm nhạc với sản phẩm mới sau loạt hình ảnh mang màu sắc u buồn trong các tác phẩm như Không Buông Tìm Em. Ở lần trở lại này, nam nghệ sĩ mang đến một hình ảnh khác lạ, nhanh chóng thu hút sự chú ý của khán giả. Lạng Quanh là màn kết hợp giữa Hngle, Parys và VSTRA, không chỉ dừng lại ở một bản R&B/Alternative suy tư thông thường mà được xây dựng như một câu chuyện ba góc nhìn, khai thác những trạng thái tâm lý phức tạp khi con người bước ra khỏi một mối quan hệ. Ba nhân vật lần lượt đại diện cho sự dồn nén, phủ nhận và tỉnh thức, tạo nên những cách đối lập trong việc đối diện với một tình yêu đã kết thúc.

Lạng Quanh - Hngle x Parys x VSTRA

Mở đầu, Hngle khắc họa một chàng trai đang mắc kẹt giữa ký ức và ảo tưởng. Trong cơn say giữa phố xưa âm u, khoảng cách không khiến nỗi nhớ nguôi ngoai mà càng khiến cảm xúc bùng cháy mãnh liệt. Men say trở thành cách anh tạm thời xoa dịu nỗi thất tình, đồng thời thôi thúc khao khát được gặp lại cô gái. Thế nhưng, hành trình tìm kiếm ấy nhanh chóng rơi vào vô vọng.

Hngle mang đến một hình ảnh mới so với Tìm Em và Không Buông

Đến phần của Parys, cảm xúc được đẩy lên cực điểm với trạng thái phủ nhận thực tại. Nỗi đau dần biến thành sự cuồng si ma mị, khi chàng trai chìm trong ảo giác và tự thêu dệt câu chuyện tình yêu theo hướng điên loạn. Anh đào xới quá khứ để tìm lại bóng hình người yêu, biến những dấu hiệu nhỏ bé thành niềm tin cho sự trở về. Thậm chí, anh thà tin rằng nàng đã ra đi còn hơn chấp nhận sự thật rằng nàng đã ngừng yêu mình.

Parys

và VSTRA mang đến các sắc thái khác biệt nhau trong bài hát

Nếu Hngle và Parys đại diện cho những vòng lặp của nỗi đau, VSTRA xuất hiện như một cú tát của thực tại. Cô kéo nhân vật trở về với sự tỉnh táo, chỉ ra rằng sự dây dưa đôi khi không phải hy sinh mà là vị kỷ và thói quen lãng mạn hóa chính nỗi đau của mình. Với VSTRA, tình yêu cũng cần một điểm dừng: biết khi nào nên buông tay để không tiếp tục đánh mất bản thân. Qua đó, Lạng Quanh gửi gắm thông điệp về sự tỉnh thức sau đổ vỡ: chấp nhận sự thật và buông bỏ đúng lúc mới là cách giải thoát mình khỏi những vòng lặp dằn vặt.

Lạng Quanh tiếp tục ghi nhận những tín hiệu tích cực

Sau 24 giờ ra mắt, Lạng Quanh tiếp tục ghi nhận những tín hiệu tích cực trên các nền tảng khi đạt hơn 4 triệu lượt xem trên TikTok. Trên YouTube, video Visualizer cũng đã đạt 493 nghìn lượt xem chỉ sau 2 ngày đăng tải. Thành tích này cho thấy màn trở lại của Hngle đang tạo được sức hút nhất định trên đường đua âm nhạc. Đáng chú ý, Hngle cũng lọt danh sách Trending Artists trên Spotify.

Bên cạnh những con số, nhiều khán giả cũng nhận xét màn trở lại lần này cho thấy một hình ảnh mới mẻ và gai góc hơn của Hngle. Nếu trước đó nam nghệ sĩ thường gắn với những ca khúc mang màu sắc buồn và thiên về sự mềm mại, thì Lạng Quanh lại khai thác những cung bậc cảm xúc cực đoan hơn, từ níu kéo, cuồng si đến đối diện với thực tại. Sự thay đổi này giúp Hngle cho thấy một màu sắc khác trong âm nhạc, đồng thời tạo thêm dấu ấn riêng cho lần trở lại.

Trước đó, Hngle là cái tên gây bão làng nhạc với Tìm Em

Trước đó, Hngle là cái tên gây bão làng nhạc khi Tìm Em ra mắt vào tháng 6 và nhanh chóng gặt hái vô số thành tích ấn tượng. Ca khúc từng giữ trọn vị trí #1 Trending YouTube Music Việt Nam trong nhiều tuần liên tiếp, vượt mặt hàng loạt tên tuổi đình đám như MCK, Sơn Tùng M-TP. Hiện tại, MV Tìm Em đã cán mốc hơn 63 triệu lượt xem sau gần 3 tháng phát hành, cho thấy sức hút mạnh mẽ của Hngle trên thị trường âm nhạc.

Với chuỗi thành tích liên tiếp, có thể thấy Hngle đang dần trở thành một cái tên đáng gờm mới của làng nhạc Việt

Trước Tìm Em, Hngle cũng từng gây bão với Không Buông. Ca khúc này từng lập thành tích đáng chú ý khi vượt qua nhiều nghệ sĩ tên tuổi, trong đó có HIEUTHUHAI, để vươn lên vị trí #1 trên YouTube Charts và Spotify Charts Việt Nam. Với chuỗi thành tích liên tiếp, có thể thấy Hngle đang dần trở thành một cái tên đáng gờm mới của làng nhạc Việt, đặc biệt khi mỗi lần trở lại, nam nghệ sĩ đều cho thấy khả năng tạo được độ thảo luận và sức hút riêng trên các nền tảng.

Ảnh: NVCC