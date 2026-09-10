Một ca sĩ Việt được cứu

Yanbi chật vật hơn 10 năm để tìm lại thời bùng nổ của "Thu cuối", "Nothing in Your Eyes". Phải khi nam ca sĩ cover ca khúc "Đến khi nào" của Khắc Việt, bước ngoặt mới xảy ra.

Đoạn âm thanh Đến khi nào thu hút gần một triệu lượt sử dụng trên nền tảng TikTok. Đối chiếu qua lượng người nghe, bản cover của Yanbi có thể hút hàng chục triệu view trong một tuần.

Phiên bản Đến khi nào được phát hành trên YouTube hút gần 5 triệu view và đang giữ vị trí thứ 8 ở "Top trending".

Yanbi và Khắc Việt có tính toán chính xác để quảng bá bản cover Đến khi nào. Bộ đôi ghi hình loạt video ngắn và gắn nhạc, phát hành sớm trên TikTok để thu hút chú ý. Khi đoạn nhạc Đến khi nào có dấu hiệu lan tỏa mạnh, với câu hát "Đến khi nào mặt trời ngừng chiếu", Yanbi bắt đầu tung phiên bản chính thức lên YouTube, nhạc số và tiếp tục quảng bá ở mạng xã hội.

Yanbi gây chú ý trên đường đua nhạc Việt bằng bản cover Đến khi nào.

Hồi sinh ca khúc cũ

Hơn 10 năm trước, Đến khi nào của Khắc Việt từng tỏa sáng trên các nền tảng và bảng xếp hạng âm nhạc. Trong phiên bản cover của Yanbi, ca khúc được phối lại, hơi hướm lofi, nhẹ nhàng và cảm xúc bay bổng hơn. Yanbi giữ nguyên giai điệu và phần lời của Đến khi nào, chỉ thay đổi đôi chút cách hát để phù hợp thị hiếu khán giả hiện tại.

Đến khi nào hồi sinh ngoạn mục trên đường đua nhạc Việt vì 2 yếu tố chính: Yanbi thể hiện tốt, thổi được cảm xúc vào bài hát. Màu giọng của Yanbi, vốn mạnh về r&b, melodic rap, phù hợp bất ngờ với chất ballad của Đến khi nào. Ở yếu tố thứ 2, bài nhạc gặp may khi được nền tảng TikTok hỗ trợ, là chất liệu âm thanh mà nhiều người dùng mạng xã hội cần để đính kèm vào video.

"Khi hát Đến khi nào, tôi muốn gửi vào đó cảm xúc của mình, không dám nghĩ tới việc ca khúc giúp tôi trở lại mạnh mẽ. Điều khiến tôi vui nhất không nằm ở việc đã trở lại đường đua, mà là khán giả vẫn còn nhớ, còn nghe, sẵn sàng ủng hộ mình sau từng ấy năm. Có lẽ âm nhạc giống như một cuộc gặp gỡ, đúng thời điểm thì tự nhiên giữa tôi và khán giả chạm vào nhau", Yanbi chia sẻ với Tiền Phong.

Thành công của Đến khi nào là ví dụ điển hình cho xu hướng quảng bá âm nhạc mới của ca sĩ Việt. Trước đây, công thức chuẩn của số đông ca sĩ/rapper là phát hành sản phẩm và tập trung quảng bá ở giai đoạn vàng (thường từ 4-7 ngày sau khi ra mắt). Đến vài năm gần đây, khi các nền tảng mạng xã hội can thiệp sâu vào đường đua âm nhạc, cách làm của nghệ sĩ Việt cũng thay đổi.

Yanbi chọn phương án an toàn và "tiết kiệm" hơn, đó là tận dụng sức lan tỏa theo thuật toán chuyên biệt của TikTok, cố gắng đưa âm nhạc của Đến khi nào đến gần khán giả nhất.

Việc đầu tiên mà ê-kíp của nam ca sĩ thực hiện là đưa đoạn nhạc ngắn gây sốt, từ đó tạo sức cộng hưởng để đổ dồn vào sản phẩm chính thức ở YouTube, nhạc số (DSP). Đến khi ca khúc chính thức gây sốt, sẽ dẫn ngược về và tiếp tục lan tỏa ở mạng xã hội.

Yanbi được cứu. Khắc Việt cũng được hưởng lợi vì lời khen ngợi "các ca khúc cũ của nam nhạc sĩ" vẫn không lỗi thời. Với Yanbi, thành công này đưa anh trở lại đường đua nhạc Việt sau giai đoạn rất dài hoạt động mờ nhạt và loay hoay dù chăm chỉ đầu tư vào sản phẩm mới.

Yanbi của hiện tại đã khác nhiều so với giai đoạn bùng nổ trong giới underground Việt, cùng rapper Mr.T tạo nên những bản hit làm khuynh đảo thị trường như Thu cuối, Nothing in Your Eyes. Song, chất giọng của Yanbi vẫn không thay đổi, với đặc trưng ở cách luyến láy của r&b và "đóng auto-tune" tự nhiên.

Yanbi và Mr.T thời gây sốt với ﻿Thu cuối.

'Điều khó nhất là giữ được tình yêu nghề khi không còn được chú ý'

Yanbi từng đứng ở đỉnh cao Vpop nhờ thành công của bản hit Thu cuối. Khi đó, SlimV đứng sau hòa âm, phối khí cho Thu cuối, Yanbi, Mr.T và Hằng BingBoong viết lời. Yanbi và Mr.T từng kết hợp với Touliver, cho ra mắt bản hit Nothing in Your Eyes. Tiếp đó là ca khúc Nothing in Your Eyes 2 (kết hợp cùng Bảo Thy).

Sự nghiệp của Yanbi lên nhanh và cũng trượt dốc nhanh. Nam ca sĩ đánh mất hào quang vì những ồn ào đời tư, dẫn đến giai đoạn dài mất "lửa nghề". Để rồi, khi thành công của Yanbi vụt mất từ đỉnh cao, anh mất hơn 10 năm để tìm thấy ca khúc mới chạm mốc triệu view và cạnh tranh sòng phẳng ở danh sách âm nhạc thịnh hành.

"Có những lúc tôi chạnh lòng và tự hỏi, liệu mình còn có thể làm được điều gì để khán giả nhớ đến? Năm tháng trôi qua, tôi càng hiểu nghệ sĩ không phải lúc nào cũng cần ở đỉnh cao. Tôi học cách nhìn nhận giá trị của bản thân, trong những ngày không có hit. Tôi đi chậm lại để hiểu mình là ai, muốn hát điều gì và lý do vẫn nỗ lực vì âm nhạc. Những năm tháng đã qua của tôi không phải là thất bại, mà là hành trình cần thiết", Yanbi trải lòng.

Sự thành công sớm cho anh nhiều cơ hội nhưng khiến nam ca sĩ chưa kịp hiểu, sự yêu mến không phải điều mãi mãi có sẵn. "Nếu được quay lại thời gian và nói với Yanbi khi đó, tôi sẽ nói: Cứ hết lòng với âm nhạc, học hỏi nhiều hơn, chịu khó lắng nghe và trân trọng người bên cạnh. Có những lúc mình chậm lại nhưng đừng nghĩ bản thân đã hết giá trị", anh nói.

Yanbi trưởng thành sau biến cố.

"Thành công đến sớm là may mắn nhưng dễ khiến mình tưởng rằng điều đó là hiển nhiên. Sau này, tôi mới hiểu điều khó nhất không phải là nổi tiếng, mà giữ được tình yêu với âm nhạc khi không còn được chú ý như trước. Đường dài mới là nơi biết rõ một người có thực sự về âm nhạc hay không", Yanbi nhấn mạnh.

Yanbi "bước ra ánh sáng" cùng các thành viên của Ladykillah, thời đỉnh cao quy tụ toàn tên tuổi đình đám của giới underground như LK, JustaTee, Emily, BigDaddy, Hoàng Tôn. Ladykillah là nơi khởi đầu cho giấc mơ âm nhạc của Sơn Tùng M-TP. Và đó là bệ phóng để đưa Touliver nổi tiếng, trước khi nam producer lập ra SpaceSpeakers.

Sau gần 20 năm, những chàng trai, cô gái đam mê rap/hiphop ở Hà thành đã có chỗ đứng vững chắc trên thị trường. Touliver là phù thủy nhạc Việt. JustaTee đang thành công trong vai trò Giám đốc âm nhạc cho các show "say hi". Bộ đôi BigDaddy và Emily luôn gây sốt khi xuất hiện cùng nhau. Sơn Tùng vững vị thế số 1 Vpop từ 10 năm trước. Và Hoàng Tôn đang tỏa sáng ở game show Anh trai vượt ngàn chông gai.

Yanbi là nghệ sĩ có tiềm năng lớn bậc nhất trong đội hình Ladykillah ngày ấy. Từ Thu cuối, anh gặt hái thành công nhiều hơn tất cả, nhưng sự nghiệp cũng rơi vào khủng hoảng và có nhiều năm không được chú ý. Cuối cùng, "đòn bẩy" từ hiệu ứng mạng xã hội đã cứu Yanbi.