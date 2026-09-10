SOOBIN ăn sinh nhật lớn: Phủ vàng rạp phim, Binz - Touliver cực "bảnh" chiếm trọn spotlight

SOOBIN và các nghệ sĩ khiến buổi công chiếu phim tăng nhiệt từng phút.

Sau thời gian khiến người hâm mộ đứng ngồi không yên với hàng loạt tín hiệu về dự án điện ảnh đặc biệt, tối 10/9 - đúng sinh nhật của mình, SOOBIN chính thức xuất hiện tại buổi công chiếu SOOBIN Live Concert Movie: ALL-ROUNDER. Ngay từ trước giờ G, không khí tại sự kiện đã trở nên náo nhiệt khi đông đảo người hâm mộ có mặt để chờ đón nam ca sĩ cùng những khách mời đình đám.

Clip: Toàn cảnh thảm đỏ buổi công chiếu SOOBIN Live Concert Movie: ALL-ROUNDER

Không ngoài dự đoán, nhân vật được mong chờ nhất - SOOBIN nhanh chóng trở thành tâm điểm khi xuất hiện tại thảm đỏ. Nam ca sĩ gây chú ý với diện mạo như một “bạch mã hoàng tử” cùng phong thái cuốn hút đúng chất “All-Rounder”. Sau một năm ghi dấu bằng loạt sân khấu quy mô, đây cũng là một cột mốc đặc biệt khi SOOBIN lần đầu đưa concert cá nhân của mình lên màn ảnh rộng.

SOOBIN điển trai trong sự kiện được tổ chức vào đúng ngày sinh nhật

Bên cạnh nhân vật chính, sự xuất hiện của những người anh em, đồng nghiệp thân thiết trong đại gia đình SpaceSpeakers cũng khiến thảm đỏ nóng lên trông thấy. Những gương mặt quen thuộc của làng nhạc Việt lần lượt xuất hiện để chúc mừng SOOBIN, tạo nên một cuộc hội ngộ được người hâm mộ đặc biệt mong chờ. Đặc biệt, Binz lần đầu lộ diện với mái tóc trắng bạch kim khiến nhiều người ngỡ ngàng với vẻ "bad boy" đã lâu lắm rồi không được nhìn thấy.

Binz gây chú ý với mái tóc trắng bạch kim khi đứng cùng tổ đội SpaceSpeakers

Không khí tại sự kiện càng lúc càng rộn ràng khi dàn khách mời đình đám của Vbiz lần lượt đổ bộ. Từ những nghệ sĩ từng đồng hành cùng SOOBIN trong âm nhạc cho tới các gương mặt nổi bật của showbiz Việt, tất cả cùng góp mặt để chứng kiến một phiên bản SOOBIN rất khác trên màn ảnh rộng. Thảm đỏ vì thế cũng nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý với loạt visual và những màn hội ngộ được người hâm mộ săn đón.

Đặc biệt, với những ai từng có mặt tại SOOBIN Live Concert: ALL-ROUNDER hay ALL-ROUNDER The Final, buổi công chiếu lần này càng mang nhiều ý nghĩa. Bởi những khoảnh khắc từng khiến hàng chục nghìn khán giả “cháy” hết mình nay được tái hiện trong một trải nghiệm hoàn toàn mới.

SOOBIN Live Concert Movie: ALL-ROUNDER sẽ mang lại những cảm xúc đặc biệt với người hâm mộ

SOOBIN Live Concert Movie: ALL-ROUNDER là bộ phim âm nhạc đầu tiên của SOOBIN, được thực hiện từ tư liệu của chuỗi concert tại Hà Nội và TP.HCM. Ba đêm diễn từng thu hút hơn 40.000 khán giả, với khoảng 30 ca khúc được SOOBIN trình diễn mỗi đêm, kết hợp hát live, vũ đạo, chơi nhạc cụ và dẫn dắt sân khấu.

Không chỉ đơn thuần ghi lại một đêm nhạc, phiên bản điện ảnh được đầu tư để đưa trải nghiệm concert vào rạp chiếu với hệ thống âm thanh vòm 7.1, cùng những thước phim hậu trường chưa từng công bố. Từ sân khấu khổng lồ, tiếng hò reo của hàng chục nghìn khán giả cho tới những khoảnh khắc phía sau ánh đèn, tất cả được đưa lên màn ảnh rộng như một cách để hành trình ALL-ROUNDER có thêm một chương mới.

Với thông điệp “THE ALL-ROUNDER IS ALL AROUND YOU”, bộ phim cũng được xem như lời tri ân SOOBIN dành cho KINGDOM - những người đã đồng hành cùng anh trong hành trình chinh phục những sân khấu lớn. Và từ hôm nay, những ai từng bỏ lỡ concert trước đó cũng có cơ hội sống lại bầu không khí ấy theo một cách hoàn toàn khác.

SOOBIN Live Concert Movie: ALL-ROUNDER chính thức khởi chiếu trên toàn quốc từ 10/9/2026.

Một số hình ảnh tại sự kiện:

Andree Right Hand

RHYDER

Kay Trần

Tăng Phúc