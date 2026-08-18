Bước tiến của SOOBIN

Sau ba đêm diễn tại Hà Nội và TPHCM với hơn 40.000 khán giả, SOOBIN đưa chuỗi concert cá nhân lên màn ảnh rộng, dự kiến khởi chiếu toàn quốc từ tháng 9.

Soobin và công ty quản lý vừa công bố SOOBIN Live Concert Movie: All - Rounder. Đây là dự án điện ảnh được phát triển từ ba đêm concert cá nhân tổ chức tại Hà Nội và TPHCM.

Mỗi đêm diễn có khoảng 30 ca khúc. Nam ca sĩ Soobin đảm nhiệm phần trình diễn xuyên suốt, từ hát, vũ đạo đến dẫn dắt chương trình. Chuỗi concert sau đó nhận nhiều giải thưởng uy tín của năm.

Bộ phim SOOBIN Live Concert Movie: All - Rounder đưa khán giả trở lại không gian của chuỗi chương trình thông qua những tiết mục, hình ảnh sân khấu và phản ứng trực tiếp của hàng chục nghìn người xem.

Hình ảnh nhận diện của SOOBIN

Trước khi trailer xuất hiện, ê-kíp triển khai hình ảnh dấu vân tay - nhận diện gắn với dự án - trên các bảng LED tại Hà Nội, TPHCM và Đà Nẵng.

Theo ê-kíp, hình ảnh dấu vân tay đại diện cho nhận diện của chuỗi concert, đồng thời thông điệp hướng tới mối liên hệ giữa SOOBIN và cộng đồng người hâm mộ riêng của nam nghệ sĩ trong hành trình thực hiện ba đêm concert.

Dự án điện ảnh của Soobin được đầu tư chỉn chu về hình ảnh.

Hình ảnh Goku - nhân vật đồng hành trong dự án của SOOBIN cũng được đưa tới khu vực phố đi bộ Nguyễn Huệ (TPHCM).

Trailer phim mở đầu với thông điệp “mỗi giấc mơ đều xứng đáng có một sân khấu”, trước khi chuyển sang những hình ảnh được ghi lại từ chuỗi chương trình.

Các tiết mục Superstar, Cao gót, Heyyy, Tháng năm, Giá như lần lượt xuất hiện trong trailer. Đây cũng là những ca khúc đại diện cho các màu sắc âm nhạc khác nhau trong chương trình. Bên cạnh hình ảnh nghệ sĩ trên sân khấu, trailer dành nhiều thời lượng cho không gian toàn cảnh, hệ thống ánh sáng, vũ đoàn và phản ứng của khán giả.

Bộ phim tập trung vào phần biểu diễn của nghệ sĩ, đồng thời ghi lại quy mô sân khấu và bầu không khí tại địa điểm tổ chức. Tiếng hát, fanchant và hình ảnh biển lightstick của khán giả là những yếu tố được giữ lại trong phiên bản điện ảnh.

Việc lựa chọn định dạng phim concert cho phép khán giả không trực tiếp tham dự chương trình tiếp cận các tiết mục qua màn ảnh rộng. Với những người đã có mặt tại concert, bộ phim được xây dựng như một cách nhìn lại các phần trình diễn và những khoảnh khắc của ba đêm diễn.

Đưa không gian concert vào rạp

Một trong những yếu tố được ê-kíp nhấn mạnh ở phiên bản điện ảnh là phần âm thanh. Theo thông tin từ nhà sản xuất, phim sử dụng hệ thống âm thanh vòm 7.1 nhằm tái hiện các lớp âm thanh của concert trong không gian rạp.

Bên cạnh phần nhạc và giọng hát, âm thanh tại hiện trường như tiếng reo hò, fanchant của khán giả cũng được đưa vào phim. Cách xử lý này nhằm giữ lại cảm giác của một chương trình biểu diễn trực tiếp thay vì chỉ trình chiếu các video sân khấu nối tiếp nhau.

Hình ảnh của dự án cũng được xử lý cho định dạng màn ảnh rộng, khai thác cả các góc quay cận nghệ sĩ lẫn toàn cảnh sân khấu và khán đài. Đây là những chi tiết khó quan sát đầy đủ khi theo dõi trực tiếp tại địa điểm có hàng chục nghìn người.

Các tiết mục Superstar, Cao gót, Heyyy, Tháng năm, Giá như lần lượt xuất hiện trong trailer phim.

Năm 2024 đánh dấu bước ngoặt khi SOOBIN tỏa sáng tại Anh trai vượt ngàn chông gai với danh hiệu Anh tài toàn năng. Màn trình diễn đàn bầu trong tiết mục Trống cơm đã tạo cơn sốt mạng xã hội và liên tục dẫn đầu các bảng xếp hạng.

Cũng trong năm, SOOBIN xác lập kỷ lục với 20 chiếc cúp danh giá, nhiều giải thưởng âm nhạc uy tín.

Năm 2025, nam ca sĩ tổ chức ba đêm concert cá nhân tại Hà Nội và TPHCM, thu hút hàng chục nghìn khán giả mỗi đêm, đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong sự nghiệp biểu diễn.