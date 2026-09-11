Năm đó, tôi mới 12 tuổi. Từ một đứa trẻ không biết đến âm nhạc là gì - lần đầu tiên, tôi biết cảm giác muốn nghe đi nghe lại một bài hát. Ngỡ Đâu Tình Đã Quên Mình, Ước Gì, và trời ơi, Tình Em Còn Mãi - ngay từ những nốt nhạc đầu tiên, một cảm xúc lấp lánh đã nhen nhóm. Và rồi những câu từ ngân nga với chất giọng trầm và sáng của Mỹ Tâm vang lên: “Khi em, trông thấy anh…”

23 năm trôi qua kể từ giây phút ấy. Cũng giống như sự trưởng thành của một con người, Vpop đã lớn lên và trở thành một thực thể sống động với nhiều sắc diện phức tạp. Âm nhạc liên tục thay da đổi thịt theo sự phát triển vũ bão của thị trường. 10 năm trước, rap chỉ là một gia vị nêm nếm vào bản nhạc pop. Còn bây giờ, album đang dẫn đầu BXH Spotify Việt Nam là của một rapper. Thậm chí, chúng ta đã có những bản hit bước ra thế giới, còn các nghệ sĩ trẻ đã xuất hiện trên bảng xếp hạng debut top 10 của các nền tảng streaming hàng đầu. Thị trường không còn là miếng bánh nhỏ, mà đã là một tiệm bánh lớn với những hương vị khác nhau để phục vụ những khẩu vị đa dạng và khó chiều của khán giả.

Chưa bao giờ khán giả chúng ta có nhiều thứ để nghe đến thế, và cũng chưa bao giờ, Vpop lại sống động, cá tính và rõ nét đến thế. Ai đó trên Internet nói rằng chỉ cần thử bật bản hit Secrets và bạn sẽ thấy xung quanh mình ngập tràn mùi dầu gió, tiếng nói cười ồn ào trên một chuyến xe khách về quê ăn Tết. Tất cả những điều đó cũng là thứ tạo ra bầu khí quyển đậm đặc của đời sống Việt Nam đương đại trong nhạc pop của thế hệ này.

Bằng cách bước ra khỏi những lối mòn để chơi cuộc chơi âm nhạc quốc tế, thứ Pop này nghe qua vẫn biết ngay là Vpop - chẳng lẫn đi đâu được. Và dù âm nhạc có thay đổi, nhưng cảm giác lấp lánh nhiệm màu của một đứa trẻ 12 tuổi vẫn vẹn nguyên khi tôi cắm tai nghe và để những giai điệu mới mẻ này cất lên.

Điểm chung cốt lõi đánh dấu bước chuyển mình của Vpop vài năm trở lại đây là việc các nghệ sĩ trẻ bắt đầu ưu tiên tư duy album concept (album chủ đề) thay vì chỉ tập trung săn tìm các bản hit đĩa đơn nhỏ lẻ. Việc phát hành một tập hợp bài hát có mạch chuyện thống nhất chính là cách họ khẳng định định hình thẩm mỹ và năng lượng sáng tạo dài hơi.

Cho đến tận bây giờ, người ta vẫn nhắc đến năm 2023 như một cột mốc làm thay đổi cuộc chơi của Vpop, đánh dấu sự thay máu thị trường của lứa nghệ sĩ trẻ. Không hẹn mà gặp, lần lượt tlinh, MCK, Obito, HIEUTHUHAI, Phương Mỹ Chi… đều cho ra mắt album đầu tay của mình. Đó là một sự kiện bất ngờ. Trong suốt nhiều năm, Vpop Việt Nam đã quen với công thức nghệ sĩ chỉ cho ra mắt từng bài hát và đầu tư tiền tỷ vào MV để săn top trending, có hit và có bài đi diễn. Việc xây dựng một concept, một era, một thế giới âm nhạc nhất quán bằng album - vốn là tiêu chuẩn cơ bản của một nền âm nhạc phát triển khoẻ mạnh, lại là điều xa lạ lẫn xa xỉ ở Vpop Việt trong một thời gian dài.

Và rồi, chúng ta có một thế giới mộng mơ đầy bản năng và sự nồng nhiệt của tlinh. Chúng ta có một câu chuyện tình yêu với đầy những vụn vỡ của một chàng trai thành thị từ MCK. Cuộc tranh đấu giữa bản ngã và áp lực danh tiếng từ HIEUTHUHAI. Một vũ trụ văn học lung linh và trong trẻo mà Phương Mỹ Chi cùng DTAP tạo ra. Hay những vụn vỡ từ một chương đời tăm tối trong tuổi trưởng thành mà Obito lựa chọn để kể. Tất cả đều được chế tác tỉ mỉ, đóng gói thành những tác phẩm nghệ thuật có nội dung và thẩm mỹ nhất quán. Công chúng không chỉ được nghe những bài hát mà còn được đặt chân vào một góc tâm hồn, thưởng thức sự sáng tạo và lắng nghe những tâm tư sâu kín của người nghệ sĩ họ yêu thích. Cách làm này khẳng định một thực tế: người làm nhạc trẻ Việt Nam hiện nay hoàn toàn đủ khả năng vận hành những dự án dài hơi, có cá tính riêng và đáp ứng các tiêu chuẩn sản xuất hiện đại. Giữa một thị trường được nuông chiều bởi những công thức ăn chắc mặc bền, việc dũng cảm theo đuổi một concept xuyên suốt từ đầu đến cuối đĩa nhạc là lời tuyên ngôn: Nghệ sĩ Việt hoàn toàn đủ sức tạo ra những dự án âm nhạc có chiều sâu, có cá tính và mang chuẩn mực sản xuất quốc tế.

Nếu sự lên ngôi của album concept là bảo chứng cho tư duy kiến thiết thị trường, thì cách lứa nghệ sĩ này nhào nặn ca từ lại chính là cuộc cách mạng giải phóng cho tiếng Việt trong âm nhạc hiện đại.

Trong một thời gian dài, tiếng Việt với hệ thống 6 thanh điệu phức tạp từng được xem là "bài toán khó" đối với các dòng nhạc phương Tây như Hip-hop, R&B, Trap hay Jersey Club. Cố nhét một ngôn ngữ có dấu vào những nhịp beat đảo dồn dập rất dễ dẫn đến hai kịch bản tệ hại: một là lời ca bị gượng gạo, méo nghĩa; hai là nghệ sĩ phải hy sinh nhịp điệu (groove) để giữ đúng phát âm chuẩn chỉnh kiểu sách giáo khoa.

Thế nhưng, tlinh, Wren Evans hay MCK đã bước vào cuộc chơi bằng một tâm thế hoàn toàn khác: Họ không coi thanh điệu là rào cản, mà biến chính ngữ điệu nói chuyện đời thường thành một loại nhạc cụ giai điệu (vocal groove). Lời ca của Gen Z là cuộc trò chuyện bước thẳng ra từ góc quán cà phê, những dòng tin nhắn lúc nửa đêm hay cuộc đối thoại giữa đám bạn đô thị. Việc chêm những cụm từ lóng (slang), cách ngắt câu ngang tàng, hay việc "code-switching" (chuyển đổi ngôn ngữ Anh - Việt) diễn ra tự nhiên như hơi thở. Nó phản ánh chính xác cấu trúc tư duy và đời sống thực tế của một thế hệ lớn lên cùng Internet.

Hãy nhìn vào cách Wren Evans vận hành album Loi Choi. Anh bẻ nốt, luyến láy, uốn dẻo thanh điệu tiếng Việt mượt mà đến mức phi lý. Wren sẵn sàng kéo dài một từ có dấu, ép giọng, hay nhả chữ theo nhịp điệu của Funk, Bossanova hay Synth-pop mà nghe vẫn bắt tai một cách kỳ lạ. Câu chữ dưới bàn tay của Wren không còn gò ép trong tính đúng đắn của ngữ pháp truyền thống, mà trở thành những mảng màu nhịp điệu nhún nhảy trên nền beat.

Tương tự, tlinh trong "ái" lại cho thấy một trình độ hát lướt thượng thừa ở dòng R&B. Lấy "thế giới thần tiên" làm ví dụ: trên nền giai điệu R&B chậm rãi, cô thủ thỉ, thì thầm, buông lơi từng âm tiết như thể đang rủ rê người nghe vào không gian riêng tư - cách xử lý khiến ca từ đôi lúc mờ đi trong giai điệu, nhưng đổi lại là một chất giọng mượt đến mức tạo cảm giác gần gũi, thân mật gần như thì thầm bên tai. Thanh điệu tiếng Việt qua giọng hát của tlinh trở nên mềm như nước, nịnh tai và giàu tính nữ, xóa bỏ hoàn toàn định kiến rằng tiếng Việt cứng và khó viết R&B phóng khoáng.

Khi ngừng uốn nắn câu từ theo những mỹ từ ước lệ, lứa nghệ sĩ này đã hát ngôn ngữ của thế hệ mình, với một thứ tiếng Việt hiện đại, gần gũi, hóm hỉnh và đúng với bản chất sống động của nó. Tiếng Việt trong nhạc Pop hiện đại nhờ đó vừa nhịp nhàng theo cấu trúc sản xuất quốc tế, vừa phản ánh chính xác tư duy và ngôn ngữ giao tiếp của thế hệ trẻ hôm nay.

Song hành cùng sự giải phóng về ca từ là một sự dịch chuyển quan trọng hơn: cách các nghệ sĩ trẻ dựng nên "không gian thị thành" (Urban Vibe) trong từng bản phối.

Nửa cuối thập niên 90 và đầu những năm 2000 đánh dấu cột mốc các thành phố lớn như TP.HCM và Hà Nội trở thành "trọng điểm" thu hút hàng triệu thanh niên tỉnh lẻ đổ về ghi danh vào các trường đại học, cao đẳng. Đây là thời kỳ giáo dục đại chúng bùng nổ, kéo theo sự ra đời của những làng đại học, những xóm trọ sinh viên nghèo chật chội nhưng tràn đầy sức sống.

Trong bối cảnh sinh viên tỉnh lẻ sống thiếu thốn về vật chất (cơm đĩa bình dân, phòng trọ gác xép, mì gói), chiếc guitar gỗ trở thành "trung tâm giải trí" và là phương tiện kết nối duy nhất. Không có loa đài đắt tiền hay không gian riêng tư, âm nhạc của Mỹ Tâm qua Cây đàn sinh viên đã "chụp lại" đúng cái thần thái của những đêm sinh viên vây quanh hành lang xóm trọ, chuyền tay nhau cây đàn guitar lệch phím.

Nếu Mỹ Tâm là xóm trọ sinh viên, thì Lam Trường lại là hiện thân của những đại lộ lên đèn, những quán cà phê máy lạnh và phong cách sống của thanh niên đô thị có điều kiện hơn (hoặc những người khao khát vươn tới đời sống đó). Thập niên 90 là thời kỳ băng đĩa nhạc Hồng Kông, Đài Loan (nhạc phim TVB, nhạc Tứ Đại Thiên Vương) tràn ngập thị trường Việt Nam. Lam Trường chính là "chiếc cầu nối" xuất sắc nhất mang làn sóng C-pop này nhập tịch vào V-Pop. Những giai điệu nhạc Hoa lời Việt (Mưa phi trường, Tình đơn phương, Tôi ngàn năm chờ đợi) mang cấu trúc giai điệu sang trọng, kịch tính và có phần bóng bẩy hơn so với nhạc trữ tình/dân ca truyền thống. Lam Trường xây dựng hình ảnh một "Anh Hai" thành thị: tóc bổ luống chỉn chu, áo sơ mi phanh ngực nhẹ, phong thái nhẹ nhàng, điềm tĩnh và biết đau một cách quý phái. Khác với sự ngổ ngáo hay lam lũ, nhân vật trữ tình của Lam Trường trải qua tan vỡ nhưng vẫn giữ được sự lịch sự, bao dung của một người đàn ông thành thị hào hoa.

Nếu thế hệ trước tìm thấy sự vỗ về trong những khung cảnh lãng mạn, hữu hình của một đô thị đang trưởng thành, thì âm nhạc Gen Z lại thẳng thắn phơi bày cái gai góc của cuộc sống hiện đại - nơi sự kết nối siêu tốc kỹ thuật số vô tình đào sâu thêm những khoảng trống cô đơn.

Nhưng điều khiến "Urban Vibe" của lứa nghệ sĩ này thú vị hơn là họ không dùng chung một bản đồ đô thị. Wren Evans chọn mặt đường: những đêm lượn phố Hà Nội biến thành một sân khấu thời trang phóng khoáng, tinh nghịch, mang tư duy âm nhạc tiệm cận quốc tế nhưng vẫn giữ nguyên cái duyên ngầm rất Hà thành. Lùi sâu hơn vào trong, MCK, Low G hay Dangrangto không tô vẽ đô thị cho đẹp - họ giữ nguyên độ mộc mạc của nó: ngõ hẻm chật, khu tập thể cũ, phòng trọ xập xệ, trà đá vỉa hè (đôi khi là cả thuốc lào), nơi cái nếp sống trọng nghĩa khí và bộc trực của những chàng trai tự lập được kể lại đúng như nó vốn có, không cần lãng mạn hóa. Còn GREY D đóng cánh cửa lại hẳn - đô thị của anh không có vỉa hè hay quán xá, chỉ có bốn bức tường: tiếng mưa ngoài cửa sổ, sự rã rời sau một ca làm muộn, cảm giác lạc lõng giữa hàng triệu người mà không ai thật sự nhìn thấy ai.

Những tầng không gian ấy - từ mặt đường nhộn nhịp, góc hẻm đời thường cho đến căn phòng riêng tư - không phải là những mảnh ghép tách biệt, mà cùng tạo nên một bức tranh đô thị hiện đại đầy màu sắc. Ở đó, sự sôi động của phố xá và những khoảng lặng cảm xúc của người trẻ đan cài vào nhau, phản ánh đúng nhịp đập sống động và đa dạng của thời đại hôm nay.

Trượt ra khỏi lớp áo không gian thị thành, cái lõi phân định rõ nhất hai thế hệ nghe nhạc chính là cách họ xử lý sự thật cảm xúc của mình. Âm nhạc Gen Z không còn bóng dáng của những bi kịch hóa ủy mị hay triết lý yêu đương đúc khuôn - họ bóc tách tâm lý thế hệ bằng một sự thẳng thắn đến mức trần trụi, nơi mọi ngóc ngách thầm kín, yếu đuối lẫn sự nổi loạn của người trẻ đều được phơi bày không e ấp. Đó là thứ thành thật hướng ra ngoài: nói thẳng, gọi tên, đôi khi phơi bày cả những phần xấu xí nhất của một mối quan hệ ra công chúng.

Thế hệ trẻ cuối thập niên 90 - đầu 2000 sống trong một xã hội đang mở cửa nhưng nhịp sống vẫn còn chậm rãi. Họ lớn lên trong một xã hội đang mở cửa nhưng vẫn giữ nếp sống kín đáo, nơi cảm xúc cá nhân chưa từng được xem là thứ nên phơi bày. Họ có thể tin tuyệt đối rằng tình yêu là một thực thể thiêng liêng, duy nhất, chống lại được thời gian - nhưng niềm tin ấy hiếm khi được nói ra với người khác ngoài chính đối phương, càng không được đem ra "xử lý" công khai. Khi tổn thương, phản xạ đầu tiên không phải là chia sẻ hay tìm cách gọi tên nỗi đau, mà là giấu kín, thu mình, để cảm xúc tự gặm nhấm bên trong cho đến khi nó chuyển hóa thành một nỗi tiếc nuối câm lặng. Chính vì vậy, cái "trong sáng" của họ mang một mặt tối song song: sự ngây ngô trong tình yêu đi liền với thói quen im lặng chịu đựng - một kiểu thành thật chỉ diễn ra một mình, trong bóng tối, chứ chưa từng được phép cất tiếng.

Nếu như lứa Pop đi trước thường lãng mạn nỗi buồn theo kiểu "dành cả thanh xuân để yêu một người" và lý tưởng hoá vẻ đẹp của tình yêu, thì Gen Z chọn cách đối diện trực diện với tình yêu, bản năng và những cảm xúc sâu kín một cách không né tránh.

tlinh trong "ái" không ngần ngại ca ngợi sự khao khát cơ thể, sự cuồng nhiệt, ghen tuông, hay cái ego mãnh liệt khi yêu. Cảm xúc qua giọng hát của cô được bình đẳng hóa: ham muốn tính dục, sự tổn thương hay khao khát chữa lành đều đẹp đẽ và tự nhiên như nhau - một thứ tâm lý thế hệ mới, phóng khoáng, tự chủ, tôn trọng cảm xúc cá nhân mà vẫn đầy chiều sâu thẩm mỹ.

Kế thừa chất trữ tình rất "thơ" và ẩn dụ nỗi buồn tinh tế từ các thế hệ tiền bối, GREY D không dừng lại ở những bản lofi-pop êm dịu gãi đúng chỗ ngứa cô đơn của tuổi trẻ. Với album ánh sáng • màn đêm, cậu dốc toàn bộ sự nhạy cảm bản năng vào cái khuôn sản xuất hiện đại của Alternative R&B và Neo-Soul. GREY D đưa người nghe đi từ bầu không khí lấp lánh ban ngày xuống thẳng những hố sâu ngột ngạt, dằn vặt lúc 2 giờ sáng. Ở đó, cậu không ra giảng hay gào thét, mà tái hiện trọn vẹn một không gian khép kín - nơi những vụn vỡ, dửng dưng hay yếu mềm của người trẻ được vỗ về bằng thẩm mỹ âm thanh tiệm cận chuẩn mực quốc tế.

Nếu tlinh thành thật với những gì xảy ra bên trong một mối quan hệ, Obito lại kéo sự thành thật ấy ra khỏi tình yêu đôi lứa, chĩa thẳng vào vết gờ tâm lý lớn nhất của thanh niên Việt Nam hiện đại: áp lực trưởng thành. Trong Đánh Đổi, đó là sự giằng xé nghẹt thở giữa cơm áo gạo tiền, kỳ vọng gia đình, bản năng sinh tồn và khao khát giữ vững cái "tôi" nghệ thuật - những trận chiến nội tâm mà hầu như người trẻ tự lập nào ở đô thị lớn cũng từng đi qua, được Obito âm nhạc hóa bằng một kỹ năng kể chuyện sắc bén.

Chính sự trung thực không thỏa hiệp này - từ sự bản năng của tlinh, những bản tình ca lấp lánh và chân thành của Grey D đến chiều sâu tự sự của Obito - đã giúp âm nhạc của họ trở thành tấm gương phản chiếu tâm hồn thế hệ. Họ không làm nhạc để "dỗ dành" khán giả bằng những lời dối gian ngọt ngào; họ làm nhạc để người nghe nhìn thấy chính mình trong đó: đầy tì vết, ngây thơ, nhưng sống động và chân thật.

Bên cạnh lối tư duy concept hay chiều sâu tâm lý, một mắt xích không thể thiếu giúp bức tranh Vpop Gen Z hoàn thiện trên bản đồ khu vực chính là khả năng dung hòa giữa cấu trúc sản xuất phương Tây và thẩm mỹ giai điệu (melody) đặc trưng. Đây không còn là câu chuyện bắt chước gượng gạo hay gọt chân cho vừa giày. Với thế hệ này, tư duy âm nhạc toàn cầu đã trở thành một phản xạ tự nhiên - họ tiếp cận với âm nhạc quốc tế từ nhỏ, nhưng khi đặt bút viết, cái "tình", sự mềm mại và độ nịnh tai rất Việt Nam vẫn tự động chảy tràn trong từng câu hát.

Được mệnh danh là hiện tượng "export" độc đáo của nhạc Việt, Quang Hùng MasterD sở hữu một công thức tạo hit cực kỳ sắc bén: lấy khung là những nhịp beat Pop/Dance, R&B hay Afrobeats thời thượng, hiện đại, nhưng lại phủ lên đó những tuyến giai điệu ngọt ngào, mềm mại, mang độ "uốn" đầy tính luyến láy Á Đông. Âm nhạc của Quang Hùng bắt tai một cách tự nhiên, dễ nhớ và luôn có cách quẩn quanh trong đầu người nghe. Không ít người gọi lối luyến láy đó là "sến" - một tính từ vốn mang hàm ý xưa cũ, có phần đánh giá thấp trong gu thẩm mỹ đại chúng lâu nay. Nhưng nhìn kỹ hơn, đó chính xác lại là điều đáng ghi nhận nhất ở tư duy âm nhạc của Quang Hùng: cái "sến" ấy không phải một khiếm khuyết cần che giấu, mà là chất liệu rất thật của miền Tây, miền Trung - thứ mộc mạc, tha thiết khi được đặt đúng chỗ trong một bản phối pop hiện đại lại trở nên nịnh tai đến bất ngờ. Anh không cố gột bỏ cái chất ấy để trông "quốc tế" hơn; anh giữ nguyên nó và để nó tự chứng minh giá trị bằng chính sự thành công trên bản đồ khu vực. Đó là một vibe rất riêng - bình dị, ngộ nghĩnh, đáng yêu theo kiểu rất Việt Nam - và việc nó chinh phục được cả khán giả quốc tế mà không cần phải "sang" hóa hay giấu đi gốc gác của mình mới là điều đáng nói.

Sự "cao tay" trong tư duy dung hòa ấy gần đây được đẩy lên đỉnh cao qua bản hit Secrets tại Anh Trai Say Hi. Hùng và các đồng đội đã có một bước đi vô cùng táo bạo: đưa chất liệu Bolero - thứ âm nhạc vốn bị xem là hoài cổ, ủy mị và dường như nằm ngoài tầm mắt của giới trẻ - vào một bản phối R&B/Pop hiện đại cực kỳ mượt mà.

Cái hay của Quang Hùng MasterD cùng các đồng đội nằm ở chỗ: họ không cố nhái lại hay phát hành một bài Bolero truyền thống. Họ trích xuất lấy cái "hồn" cốt lõi nhất của Bolero - sự tha thiết, những đường luyến láy mang đậm tính tự sự và cái "tình" thấm đượm vào lòng người của âm nhạc đại chúng Việt Nam - rồi đặt nó trên một bộ khung nhịp điệu thời đại, ngọt ngào và tinh nghịch. Cấu trúc bài hát nhờ đó vừa giữ được độ nịnh tai, dễ thuộc đặc trưng của giai điệu Á Đông, vừa có sự gãy gọn, dồn dập về mặt nhịp điệu (groove). Việc đan cài chất tình Bolero vào một bản phối R&B trẻ trung không tạo ra sự chênh lệch về mặt thể loại, mà mang lại một cấu trúc giai điệu bắt tai, phản ánh đúng khả năng làm chủ và ứng dụng đa dạng chất liệu của lứa sản xuất trẻ hiện nay.

Đó chính là câu trả lời đanh thép nhất cho năng lượng sáng tạo của lứa nghệ sĩ này. Họ không bị mắc kẹt trong những ranh giới thể loại, cũng chẳng xa rời những giá trị âm nhạc bình dân của địa phương. Họ chứng minh rằng ngay cả Bolero hay bất kỳ chất liệu bản địa nào, khi qua tay một thế hệ có cá tính và tư duy hiện đại, đều có thể biến thành những bản hit khuấy đảo thị trường.

Nếu nhìn rộng ra bản đồ âm nhạc đại chúng thế giới, mỗi nền công nghiệp lớn vận hành theo một logic phản chiếu chính cấu trúc xã hội sinh ra nó. K-Pop chinh phục thế giới bằng cỗ máy công nghiệp "Maximalist" tối ưu, nơi tính kỷ luật của mô hình thực tập sinh và sức mạnh fandom kỹ thuật số được đẩy lên thành chuẩn mực. J-Pop vận hành như một hành tinh tách biệt khỏi phần còn lại của thế giới - nơi sự lên ngôi của các sub-culture và các singer-songwriter thiên tài (như Kenshi Yonezu, YOASOBI, Fujii Kaze) tạo nên những cấu trúc hòa âm phức tạp, giai điệu cuộn trào cùng tư duy hình ảnh mang đậm tính mỹ học Nhật Bản. UK khẳng định vị thế thánh địa thử nghiệm với những sub-genre gai góc, chất thơ u buồn và hơi thở tự sự. Trong khi đó, nền âm nhạc Mỹ giữ vững quyền lực thương mại toàn cầu bằng việc đề cao cái tôi độc bản, sự thống trị của Hip-hop, R&B và tư duy sản xuất tối tân, trực diện.

Đặt Vpop thế hệ này vào giữa bốn hệ quy chiếu đó, câu hỏi trở nên rõ ràng hơn: nó đang mượn gì, và giữ lại gì làm của riêng?

Vpop hiện tại không sao chép được tính hệ thống hóa của K-Pop - thị trường chưa đủ vốn, đủ hạ tầng đào tạo, đủ quy mô fandom để vận hành một "cỗ máy" idol theo đúng nghĩa. Nó cũng không thể đóng kín như J-Pop, vì thị trường nội địa quá nhỏ để một nghệ sĩ sống khỏe chỉ bằng khán giả trong nước. Nhưng nó lại thừa hưởng khá rõ hai thứ: tinh thần đề cao cái tôi cá nhân kiểu Mỹ - nghệ sĩ giờ được phép, thậm chí được kỳ vọng, phải có một câu chuyện thật của riêng mình chứ không chỉ một giọng hát hay, và chất tự sự u buồn, không tô vẽ gần với âm nhạc Anh, thể hiện rõ nhất ở cách các nghệ sĩ xử lý tổn thương như một sự thật trần trụi, không cần an ủi.

Nhưng thứ khiến Vpop thế hệ này không trở thành bản sao của bất kỳ ai trong bốn hệ quy chiếu trên chính là giai điệu. V-Pop hôm nay quyến rũ nhờ cách các nghệ sĩ trẻ biến những thanh âm phức tạp của tiếng Việt thành một phần của nhịp điệu. Dưới những tầng lớp beat R&B, Pop, Afrobeats hiện đại - vẫn chảy ngầm một chất giai điệu rất riêng: dìu dặt, mềm mại, trầm bổng - thứ âm sắc chỉ cần vài nốt đầu tiên đã đủ để người nghe nhận ra ngay đây là nhạc Việt, viết cho người Việt. Làn sóng Gen Z, vì vậy, đã chứng minh một điều: khi một người trẻ Việt Nam làm nhạc bằng tư duy sản xuất quốc tế nhưng nuôi dưỡng tâm hồn bằng trải nghiệm sống địa phương, tính đại diện tự nó xuất hiện - không cần gồng lên để "định vị bản sắc". Họ không hòa tan vào bất kỳ hệ quy chiếu nào kể trên, mà đang viết lại định nghĩa về nhạc Pop Việt theo cách của riêng mình.

Qua bàn tay của họ, Vpop có được một vị thế mà thế hệ trước chưa từng có: sòng phẳng về chuẩn sản xuất với khu vực, đủ sức đứng cạnh những nền công nghiệp lớn - nhưng vẫn là chính nó, vẫn giữ nguyên cái giọng, cái nhịp và cái tình rất Việt Nam bên dưới lớp vỏ hiện đại đó.