Ca sĩ miền Tây đắt show bậc nhất: Lấy chồng bỏ hát, tính cách đáng yêu ai gặp cũng quý

Là biểu tượng thanh xuân của cả một thế hệ khán giả, ca sĩ này có cuộc sống ra sao sau khi yên bề gia thất?

Sự nghiệp đáng ngưỡng mộ ở thời đỉnh cao

Khởi My sinh ra và lớn lên trong một gia đình không mấy khá giả ở Long Khánh, Đồng Nai. Đam mê âm nhạc đến với cô từ rất sớm nhưng vì điều kiện gia đình nên phải tới năm 2007, sau khi giành giải nhất cuộc thi Tiếng ca học đường, Khởi My mới chính thức có cơ hội bước chân vào giới giải trí.

Khởi My nổi tiếng từ cuộc thi Tiếng ca học đường năm 2007

Ba năm sau, cái tên Khởi My thực sự gây được tiếng vang khi kết hợp cùng Hoàng Rapper cho ra mắt ca khúc Vì sao. Bài hát nhanh chóng phủ sóng các bảng xếp hạng, trở thành nhạc chuông, nhạc chờ quen thuộc trên điện thoại của rất nhiều bạn trẻ thời điểm đó. Cũng nhờ thành công này, Khởi My được Zing Music Awards vinh danh ở hạng mục Ca sĩ triển vọng, đánh dấu bước khởi đầu thuận lợi cho một sự nghiệp còn nhiều điều đáng nhớ phía trước.

Với chất giọng trong trẻo, nhẹ nhàng và mang màu sắc riêng khó lẫn với bất kỳ ai các bài hát của Khởi My nhận được nhiều sự yêu thích

Đến năm 2013, Khởi My tiếp tục chinh phục khán giả cả nước khi tham gia Gương mặt thân quen và xuất sắc giành ngôi quán quân mùa đầu tiên. Ngay sau chương trình, cô liên tục cho ra mắt loạt sản phẩm mới như Góc nhỏ trong tim, Cố quên, Giới hạn, Bước chân, Gửi cho anh và Người yêu cũ. Với chất giọng trong trẻo, nhẹ nhàng và mang màu sắc riêng khó lẫn với bất kỳ ai, các sáng tác của cô luôn có khả năng chạm đến cảm xúc người nghe một cách tự nhiên nhất.

Năm 2013 Khởi My gây sốt với phim ca nhạc Gửi Cho Anh

Cũng trong năm 2013, Khởi My gây sốt với phim ca nhạc Gửi cho anh, câu chuyện tình đầu trong trẻo mang đậm màu sắc học đường. Sản phẩm không chỉ giúp cô lọt vào danh sách đề cử MV của năm tại Làn Sóng Xanh, mà sau đó còn mang về cho cô giải thưởng MV của năm tại Zing Music Awards. Đến nay, Gửi cho anh đã cán mốc hơn 86 triệu lượt xem trên YouTube, một con số vẫn khiến nhiều sản phẩm Vpop cùng thời phải ngưỡng mộ.

Điều thú vị là chính dự án này cũng là nơi Khởi My gặp gỡ Kelvin Khánh, người bạn diễn về sau trở thành chồng của cô. Dù được khán giả nhiệt tình “đẩy thuyền” ngay từ những ngày đầu, cả hai vẫn giữ thái độ kín tiếng, chỉ thể hiện sự quan tâm qua những cử chỉ nhỏ nhẹ, tinh tế thay vì công khai ồn ào tại thời điểm đó.

Phần 2 của phim ca nhạc Gửi Cho Anh

Một năm sau, Khởi My tiếp tục ra mắt phần hai mang tên Người yêu cũ, lấy bối cảnh cuộc gặp lại đầy tiếc nuối sau tám năm xa cách của hai nhân vật chính. Chỉ sau 4 ngày phát hành, MV đã cán mốc 2 triệu lượt xem, và đến nay tổng lượt xem đã vượt qua con số 54 triệu. Cộng gộp cả hai phần, loạt phim ca nhạc của Khởi My mang về hơn 140 triệu lượt xem, trở thành một trong những cột mốc đáng tự hào nhất trong sự nghiệp của cô.

Không chỉ dừng lại ở âm nhạc, Khởi My còn cho thấy sự đa tài của mình khi lấn sân sang nhiều lĩnh vực khác

Không chỉ dừng lại ở âm nhạc, Khởi My còn cho thấy sự đa tài của mình khi lấn sân sang nhiều lĩnh vực khác. Cô từng là gương mặt MC quen thuộc của Yeah1 TV, ghi dấu ấn với phong cách dẫn dắt năng động và duyên dáng. Năm 2016, Khởi My tiếp tục thử sức với điện ảnh qua bộ phim Mặt nạ máu của đạo diễn Đỗ Thành An, chứng minh khả năng diễn xuất không hề kém cạnh so với ca hát.

Với tài năng và tính cách đáng yêu của mình, Khởi My dần chứng minh được sức hút của cô không dừng lại ở nhóm khán giả tuổi teen hay các sân khấu truyền hình mà còn lan rộng mạnh mẽ đến thị trường biểu diễn phía Nam, đặc biệt là khu vực miền Tây. Đây được xem là thời kỳ đỉnh cao khi tên tuổi cô xuất hiện dày đặc trên khắp các sân khấu ca nhạc tỉnh, trở thành một trong những nghệ sĩ hút khán giả bậc nhất tại khu vực này.

Với tài năng và tính cách đáng yêu của mình, Khởi My dần chứng minh được sức hút của cô, đặc biệt là khu vực miền Tây

Những nỗ lực không ngừng nghỉ ấy đã được ghi nhận bằng hàng loạt giải thưởng danh giá. Khởi My từng góp mặt trong Top 30 gương mặt trẻ nổi bật nhất do Forbes Việt Nam bình chọn năm 2014, liên tiếp được vinh danh Top 10 nghệ sĩ của năm tại giải Mai Vàng các năm 2015 và 2016, và đến năm 2018 tiếp tục thắng lớn với giải Ca khúc Pop/Ballad hay nhất tại Zing Music Awards.

Không chỉ ghi dấu ấn bằng tài năng, Khởi My còn được lòng đồng nghiệp lẫn khán giả nhờ tính cách dí dỏm, gần gũi hiếm có trong giới giải trí. Mỗi lần xuất hiện trên sóng truyền hình, cô luôn chinh phục người xem bằng sự hồn nhiên, chân thật, không chút màu mè hay gượng ép. Có lẽ chính nhờ sự đáng yêu ấy mà Khởi My luôn nhận được tình cảm đặc biệt từ những người đi trước trong nghề.

Không chỉ ghi dấu ấn bằng tài năng, Khởi My còn được lòng đồng nghiệp lẫn khán giả nhờ tính cách dí dỏm, gần gũi

Tiêu biểu như đàn chị Mỹ Tâm, người từng nhiều lần bày tỏ sự quý mến và ngưỡng mộ trước cách Khởi My sống cũng như gìn giữ hình ảnh của mình suốt nhiều năm qua. Khi tin tức đính hôn giữa Khởi My và Kelvin Khánh được công bố, Mỹ Tâm cũng không giấu được niềm vui khi gửi lời chúc mừng nồng nhiệt đến cặp đôi, đồng thời bày tỏ sự tán đồng trước quyết định giữ kín chuyện tình cảm của cả hai, cho rằng đó là một lựa chọn khôn ngoan giữa môi trường showbiz vốn nhiều thị phi.

Chính tính cách dễ mến cùng lối sống kín tiếng, ít vướng scandal, giúp Khởi My xây dựng được một lượng người hâm mộ trung thành và bền vững suốt nhiều năm qua.

Trên trang cá nhân, Khởi My cũng thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đời thường theo phong cách hài hước, tự nhiên, không cố tỏ ra hào nhoáng, giúp hình ảnh của cô luôn giữ được nét trong trẻo, gần gũi trong mắt người hâm mộ dù đã bước qua nhiều năm hoạt động nghệ thuật. Chính tính cách dễ mến cùng lối sống kín tiếng, ít vướng scandal, giúp cô xây dựng được một lượng người hâm mộ trung thành và bền vững suốt nhiều năm qua.

Hôn nhân kín tiếng và sự nghiệp “ở ẩn” sau khi lấy chồng

Trước khi trở thành vợ chồng, Khởi My và Kelvin Khánh từng là “cặp đôi vàng” trong lòng khán giả sau lần đầu hợp tác trong Gửi Cho Anh. Mỗi lần xuất hiện cùng nhau trên sân khấu hay trong đời sống thường ngày, cả hai đều toát lên sự ấm áp và ăn ý đến khó tin, khiến công chúng không khỏi tò mò về mối quan hệ thực sự phía sau. Thế nhưng, cặp đôi vẫn chọn cách im lặng, không một lần lên tiếng xác nhận.

Năm 2017, khi Khởi My và Kelvin Khánh bất ngờ tổ chức lễ đính hôn, khiến cả giới giải trí lẫn người hâm mộ xôn xao

Sự chờ đợi ấy chỉ thực sự được đáp lại vào cuối tháng 4/2017, khi Khởi My bất ngờ tổ chức lễ đính hôn, khiến cả giới giải trí lẫn người hâm mộ xôn xao. Người đàn ông bước vào cuộc đời cô không ai khác chính là Kelvin Khánh, đúng như những đồn đoán bấy lâu. Với nhiều khán giả dõi theo Khởi My từ những ngày đầu sự nghiệp, đây được xem như một cái kết trọn vẹn cho hành trình thanh xuân mà cô đã dành trọn cho âm nhạc.

Không lâu sau đó, Khởi My quyết định lui về phía sau, dành thời gian chăm chút cho tổ ấm nhỏ của mình

Không lâu sau đó, nữ ca sĩ quyết định lui về phía sau, dành thời gian chăm chút cho tổ ấm nhỏ của mình. Quyết định này khiến không ít người tiếc nuối, nhưng phần lớn khán giả vẫn dành cho cô sự cảm thông và ủng hộ. Bản thân Khởi My từng chia sẻ, cô chưa bao giờ thực sự rời xa showbiz, chỉ là khi chứng kiến lớp nghệ sĩ trẻ ngày càng tài năng và bắt kịp thị hiếu khán giả nhanh chóng, cô cảm thấy mình không còn phù hợp với nhịp độ của thị trường âm nhạc lúc bấy giờ.

Khởi My và Kelvin Khánh không đặt nặng chuyện sinh con, thay vào đó ưu tiên dành thời gian vun đắp tình cảm cho nhau

Về đời sống hôn nhân, Khởi My và Kelvin Khánh từng thẳng thắn chia sẻ quan điểm không đặt nặng chuyện sinh con, thay vào đó ưu tiên dành thời gian vun đắp tình cảm cho nhau. Cả hai sống cùng nhau trong một căn penthouse tiện nghi, thường xuyên có những chuyến du lịch cùng nhau và luôn sẵn sàng lắng nghe, thấu hiểu đối phương từ những điều nhỏ nhặt nhất trong cuộc sống. Với Khởi My, dường như cô đã tìm được một nửa tâm hồn thực sự nơi người chồng kém tuổi này.

Tháng 7/2020, Khởi My bắt đầu một hành trình mới với vai trò streamer trên nền tảng Facebook Gaming, mang đến hình ảnh gần gũi và đáng yêu hơn với công chúng. Cô cùng ông xã cũng thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đời thường trong cuộc sống vợ chồng qua kênh YouTube cá nhân, như một cách giữ kết nối với những người từng theo dõi và yêu mến mình suốt nhiều năm qua.

Năm 2023, Khởi My bất ngờ xuất hiện trên chương trình Ca sĩ mặt nạ mùa 2

Đến năm 2023, sau 6 năm gần như vắng bóng, Khởi My chính thức trở lại sân khấu âm nhạc qua chương trình Ca sĩ mặt nạ mùa 2. Màn tái xuất dưới lớp mascot Cừu Bông khiến cả trường quay vỡ oà. Chất giọng ngọt ngào và khả năng truyền cảm xúc đặc trưng của cô đã giúp hội đồng cố vấn nhanh chóng đoán trúng danh tính. Khi chia tay chương trình, Khởi My chọn thể hiện lại bản hit Người yêu cũ, như một lời khẳng định rằng cô đã sẵn sàng quay lại thị trường âm nhạc sau một thời gian dài “ở ẩn”.

Đến hiện tại, Khởi My không còn giữ tần suất hoạt động dày đặc như thời kỳ đỉnh cao nhưng vẫn đều đặn cho ra mắt những sản phẩm âm nhạc mới

Đến hiện tại, Khởi My không còn giữ tần suất hoạt động dày đặc như thời kỳ đỉnh cao nhưng vẫn đều đặn cho ra mắt những sản phẩm âm nhạc mới, xem đó như lời tri ân dành cho sự nghiệp và những khán giả đã đồng hành cùng mình. Ở tuổi 36, Khởi My vẫn giữ được nét trẻ trung cùng tính cách nhí nhảnh quen thuộc khiến không ít khán giả tiếp tục dành tình cảm và dõi theo cô dù tần suất xuất hiện đã thưa dần.

Nhìn vào lượng người theo dõi cũng như mức độ tương tác trên trang cá nhân hiện tại, có thể thấy sự ủng hộ dành cho Khởi My vẫn chưa từng suy giảm theo thời gian. Với một sự nghiệp đã có những dấu ấn nhất định và một cuộc sống hôn nhân được nhiều người xem là viên mãn, hành trình của Khởi My đến nay vẫn là một ví dụ cho việc một nghệ sĩ có thể chọn lối đi riêng, chậm rãi hơn, mà không đánh mất đi tình cảm của công chúng.

Ảnh: FBNV