Tiếp nối cơn sốt khi công bố dàn Chị Đẹp Đạp Gió 2024, NSX tiếp tục hé lộ danh tính 5 nghệ sĩ tiếp theo tham gia chương trình. Họ là Thảo Trang, DJ Mie, Xuân Nghi, Gil Lê và Hạnh Sino. Đây toàn bộ đều là những chị đẹp hứa hẹn tạo nên cơn sốt cho chương trình tuy nhiên, cộng đồng mạng đều lần lượt “réo gọi” Khởi My sau khi NSX công bố dàn chị đẹp này.

Trước đó, NSX đã “nhá hàng” 5 chị đẹp tham gia ở trên với những tấm hình chỉ để lộ tóc và lưng kín đáo nhằm để khán giả “đoán già đoán non”. Một trong những tấm hình đó phải kể đến hình ảnh chị đẹp với mái tóc nhuộm màu cá tính màu nâu sáng điểm thêm một vài sợi tóc màu hồng đã khiến cư dân mạng chắc nịch khẳng định người này đích thị là giọng ca Gửi Cho Anh.

Bức ảnh “nhá hàng” của NSX Chị Đẹp Đạp Gió 2024 khiến cư dân mạng hiểu lầm đây đích thị là Khởi My.

Tuy nhiên ngay khi lộ diện 5 chị đẹp tiếp theo tham gia chương trình là Gil Lê, DJ Mie, Thảo Trang, Xuân Nghi và Hạnh Sino, cộng đồng mạng hết sức “ngơ ngác, ngỡ ngàng, bật ngửa” khi không có Khởi My. Dân mạng liên tục để lại bình luận ngay dưới bài đăng của NSX chương trình khi đoán sai tên Khởi My. Một số người không khỏi “bàng hoàng” cho đến thán phục content của ekip vì thật sự cứ ngỡ là dễ vô cùng hoá ra lại khó đoán tới vậy sao! Tất cả đều là một cú lừa.

- NSX mời Khởi My với Bích Phương đi ạ. Để cho mấy chị rã đông á.

- Chấp niệm Khởi My. Ước có bà ấy.

- Đề xuất cho chị Khởi My tham gia.

- Khởi My đâu?

Khởi My bị dân tình “réo tên” ở Chị Đẹp Đạp Gió 2024.

Những năm gần đây, Khởi My ít khi đi hát mà chuyển hướng sang làm streamer. Cô từng là một trong nữ ca sĩ chăm hoạt động nhất nhì showbiz, sở hữu lượng fan lớn, các chỉ số trên MXH của Khởi My đều rất cao. Từ ca hát, diễn xuất cho đến làm MC…vai trò nào Khởi My cũng có thể làm được thành công và được rất nhiều khán giả đón nhận. Ngoài lượt view khủng trên YouTube, Khởi My cũng từng vượt mặt Sơn Tùng M-TP, là gương mặt dẫn đầu trong top những sao Việt có lượng fan theo dõi nhiều nhất trên Facebook. Chính vì vậy, “profile” của Khởi My cực kỳ đáng gờm nếu cô tham gia Chị Đẹp mùa 2.