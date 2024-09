Trưa 10/9, NSX Chị Đẹp Đạp Gió 2024 tiếp tục tung hint về 5 Chị Đẹp tiếp theo sẽ xuất hiện trong mùa 2. Hiện đã có 12 Chị Đẹp trên tổng số 30 Chị Đẹp được NSX xác nhận xuất hiện: Mỹ Linh - Thu Phương - Minh Hằng - Thảo Trang - Hạnh Sino - Thiều Bảo Trâm - Vũ Ngọc Anh - Ngọc Phước - Xuân Nghi - Gil Lê - Đồng Ánh Quỳnh - Mie.

Hint cho 5 Chị Đẹp tiếp theo của Chị Đẹp Đạp Gió 2024.

Với hình ảnh “cụm mây trắng”, nhiều người cho rằng đây là hint về việc một thành viên của nhóm Mây Trắng cũng sẽ tham dự mùa 2 show Chị Đẹp. Ở mùa 1 đã có Chị Đẹp Yến Trang dự thi, là cái tên tiềm năng nhưng lại dừng chân quá sớm khiến fan không khỏi tiếc nuối. Thế nên không ít khán giả mong chờ em ruột của Yến Trang - Yến Nhi, cũng là cựu thành viên Mây Trắng, sẽ quay lại để “phục thù” cho người chị.

Chị em Yến Trang - Yến Nhi.

Tuy nhiên cũng nhiều khán giả lưu ý cụm từ “Ai Ai Ai” xuất hiện trên tấm bảng mây trắng, chính là một ca khúc mà Khởi My đã từng thể hiện. Cộng với hint “bóng lưng” mà NSX từng chia sẻ càng khiến cho khán giả chắc chắn Khởi My sẽ là 1 trong 5 Chị Đẹp được công bố tiếp theo.

Khởi My dường như "chắc suất" tại mùa 2 Chị Đẹp.

Các gợi ý tiếp theo cũng khiến khán giả dễ đoán hơn. Với hình ảnh Wushu và thanh kiếm, khán giả gọi tên VĐV Wushu Thúy Hiền - một niềm tự hào của Việt Nam. Từ khi bắt đầu thi đấu cho đến khi giải nghệ vào năm 2005, Thúy Hiền từng nhiều lần đứng trên bục cao nhất, nhận không ít Huy chương vàng, trở thành một huyền thoại Wushu của Việt Nam.

"Nữ hoàng Wushu" Thúy Hiền.

Với gợi ý dòng chữ “Let It Go”, dân tình phân vân gọi tên nữ ca sĩ Võ Hạ Trâm hoặc Dương Hoàng Yến, giọng ca đứng sau phiên bản tiếng Việt của ca khúc Let It Go, nhạc phim hoạt hình kinh điển Frozen. Với cụm từ “Sao Hỏa”, khán giả liên tưởng đến chương trình “Sao Hỏa Sao Kim” với sự góp mặt của Lâm Vỹ Dạ. Còn cụm từ “nhạc chế” khó có thể khiến khán giả liên tưởng đến cái tên nào khác ngoài Hậu Hoàng.

Hậu Hoàng.

NSX Chị Đẹp Đạp Gió 2024 cũng cho biết sẽ tạm hoãn thông báo thông tin về 5 Chị Đẹp trong thời điểm cả nước đang gồng mình với thiên tai.